"Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов

03.11.2025, автор Spik.kz.



В Ташкенте завершился международный форум Central Asia Oil & Gas, ставший крупнейшей площадкой для обсуждения будущего нефтегазовой отрасли в регионе. Его участники, от министров и глав национальных компаний до трейдеров, логистов и инвесторов, в течение двух дней обсуждали вызовы, стоящие перед Центральной Азии, и ее возможности в стремительно меняющемся энергетическом ландшафте. Организовал форум Global Energy Market при поддержке Global Gas Center и Commodity Trading Club.



Центральная Азия на перекрестке энергопотоков



Главная миссия прошедшего в Ташкенте форума – исследование возможностей и вызовов в нефтегазовом секторе региона, где Узбекистан выступил в качестве стратегического хаба для диалога между:

• министерствами и национальными нефтегазовыми компаниями стран Центральной Азии,

• международными энергетическими корпорациями,

• нефтетрейдерами и логистическими операторами,

• банками, страховщиками и инвестиционными фондами,

• экспертами по рискам и поставкам.



На пленарных сессиях обсуждались темы развития инфраструктуры, инвестиций, экспорта, транспортных коридоров и рыночной динамики. Особое внимание участники дискуссий уделили влиянию внешних факторов, включая усиливающееся присутствие Китая в региональной энергетике.



"Газовое кольцо"



Одним из самых ярких событий форума стало выступление казахстанского эксперта Аскара Исмаилова, который представил инициативу создания "Газового кольца Центральной Азии".



Проект предполагает объединение национальных газотранспортных систем Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана в единую сеть по аналогии с прежней Объединенной энергосистемой региона.



"Газ - это не просто топливо. Это способ говорить на одном языке. Общая инфраструктура может стать гарантом устойчивости для всей Центральной Азии," - отметил Исмаилов.



Предлагаемая схема обеспечит балансировку сезонных поставок, снизит риск возникновения энергетических кризисов, подобных ташкентскому блэкауту, который случился два года назад, и даст возможность бесперебойного газоснабжения Кыргызстана и Таджикистана.



Поддержка международных структур



Предложение Исмаилова получило широкую поддержку среди участников форума. Глава Глобального газового центра Валери Дюкро назвала проект "новой архитектурой энергетического сотрудничества Центральной Азии", отметив, что он имеет "огромный потенциал реализации и принесет реальную пользу всем участникам".



Она также подчеркнула, что скоординированная региональная политика в газовом секторе способна привлечь новые международные инвестиции, а создание общей инфраструктуры повысит энергетическую безопасность и устойчивость поставок на фоне глобальной турбулентности.

Ключевые темы форума



В ходе сессий и панельных дискуссий обсуждались и другие вопросы, в том числе:

• развитие региональных месторождений и их ресурсный потенциал;

• строительство новых магистральных газопроводов и расширение действующих маршрутов;

• возможности для частных инвесторов и инструментов финансирования;

• новые форматы нефтегазового трейдинга, включая цифровизацию сделок и прозрачность цепочек поставок;

• безопасность поставок и диверсификация рынков, особенно на фоне роста экспорта в Китай и Южную Азию.



Энергия сотрудничества



Форум в Ташкенте ознаменовал собой новый подход к энергетике Центральной Азии – не как как к арене конкуренции, а как к площадке совместного развития.



Если "газовое кольцо Исмаилова" будет реализовано, оно может стать ключевым инфраструктурным проектом десятилетия, объединяющим страны Центральной Азии не только трубами, но и общими интересами.



***



24.11.2025, автор Spik.kz.



Ранее мы рассказывали об инициативе "Газовое кольцо", призванной соединить газотранспортные системы центральноазиатских республик и поддержанной Глобальным газовым центром. Предложение казахстанского эксперта нефтегазовой отрасли Аскара Исмаилова вызвало серьезный интерес и со стороны международных аналитических центров.



В частности, исследовательская организация SpecialEurasia отметила значимость проекта для энергетической архитектуры Центральной Азии и его потенциал с точки зрения укрепления региональной устойчивости. Внимание таких институтов к инициативе показывает, что она рассматривается не только как инфраструктурная задумка, но и как важный элемент будущей геоэкономической конфигурации региона. Вот что говорится в обзоре SpecialEurasia:



"В краткосрочной перспективе проект "Газовое кольцо" способен стать одним из ключевых элементов энергетической безопасности Центральной Азии. Он может укрепить стабильность поставок, повысить инвестиционную привлекательность региона и расширить транспортно-энергетическую связность между странами. Для Казахстана, Туркменистана и Узбекистана это открывает дополнительные экспортные возможности и рост доходов, а для Кыргызстана и Таджикистана - обеспечение надежных поставок и интеграцию в более широкую инфраструктурную сеть. Внешние партнеры, такие, как Китай и Европейский союз, вероятно, тоже проявят интерес к поддержке проекта через финансирование и развитие инфраструктуры, а Россия будет стремиться сохранить участие в вопросах ценообразования и логистики.



В долгосрочной перспективе успех проекта будет зависеть от того, насколько эффективно страны смогут координировать свои усилия и выстраивать механизмы взаимной поддержки. Различия в ресурсной базе и технических возможностях могут потребовать дополнительного согласования, но при правильной настройке системы управления это станет не препятствием, а возможностью для более глубокого сотрудничества. Страны, опирающиеся на гидроэнергетику, смогут повысить свою энергетическую устойчивость, а государства с развитой добычей газа - укрепить лидерство в экспортных моделях, создавая баланс интересов.



Важно, чтобы партнеры уделяли внимание предотвращению внешнего давления и увязывали реализацию проекта с общими целями региональной стабильности. При таком подходе "Газовое кольцо" может стать не просто инфраструктурной инициативой, а фундаментом долгосрочной энергетической безопасности Центральной Азии и важным шагом к формированию сбалансированной, взаимосвязанной региональной экономики".



Редакция Spik.kz решила узнать об этой инициативе побольше и обратилась к самому Аскару Исмаилову.



- Как родилась идея проекта?



- Сегодня перед нами стоит задача обеспечения энергетической безопасности как Казахстана, так и всего региона. К сожалению, Казахстан с 2023 года стал нетто-импортером газа. К 2030-му его дефицит может достичь 10 млрд кубических метра. С одной стороны, увеличение внутреннего спроса - это позитивный индикатор роста экономики. Но, с другой стороны, мы видим, что объемы производства товарного газа не покрывают рост внутреннего потребления и наши экспортные обязательства.



Есть три базовые причины сложившейся ситуации. Первая – снижение объемов добычи на газовых месторождениях. Вторая – увеличение обратной закачки попутного нефтяного газа, которая достигает 30 млрд кубических метров в год. Третья – состояние газотранспортной системы, доставшейся нам по наследству от СССР.



Сокращение добычи на газовых месторождениях вызвано, прежде всего, низкой ценой, которая не покрывает ее себестоимость. При этом газодобывающие компании не могут экспортировать газ, чтобы за счет более высоких цен компенсировать убытки от внутреннего ценообразования. Они готовы увеличить добычу, но государство должно разрешить им экспортировать часть объемов газа. Пока этот вопрос не решен, добыча будет снижаться. Если ситуацию не исправить, то через 10 лет она может полностью прекратиться.



Обратная закачка – бич нашей газовой отрасли. Сегодня половину получаемого в Казахстане попутного газа закачивают обратно в пласты. В абсолютных цифрах это 30 млрд кубических метров ежегодно. Такого нет больше нигде в мире. Сложившееся положение дел нельзя назвать иначе, кроме как расточительством ресурсов.



Что касается газопроводов… По территории Казахстана проходят несколько магистральных маршрутов, которые используются как для внутреннего обеспечения, так и для внешнего. В силу ухудшения состояния газопроводов (до 70% изношены и требуют модернизации) их пропускная мощность снизилась. Взять, например, газовую магистраль "Центральная Азия – Центр". Она была построена в 1960–80-х годах, включает 5 ниток, проходящих из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан к границе с Россией. Ее изначальная проектная мощность составляла около 90 млрд м³/год, но вследствие износа снизилась примерно до 45 млрд м³/год. В настоящее время эти газопроводы задействованы лишь частично и нуждаются в капитальном обновлении. Есть и другие примеры такого рода.



Все эти проблемы можно решить двумя способами – внутренним обеспечением и/или внешним. О первом я могу рассказать как-нибудь отдельно, а сегодня, поскольку мы обсуждаем инициативу "Газовое кольцо", остановлюсь на втором, касающемся внешнего обеспечения. Причем не только Казахстана, но и всего региона.



Дело в том, что те объемы газа, которые сейчас направляются из Российской Федерации, – это временное решение, рассчитанное на краткосрочную перспективу. После завершения строительства и запуска газопровода "Сила Сибири-2" Китай будет забирать значительную часть. И тогда для Казахстана и Узбекистана может повториться печальный опыт 2023 года. Тогда у наших соседей случился энергетический коллапс: население и промышленные объекты в Узбекистане остались без газа в зимний, то есть в самый чувствительный, период. А у нас в январе 2023-го из-за аномальных холодов резко выросло потребление "голубого топлива", что вызвало локальные перебои и потребовало дополнительных закупок из России.



Решать проблему сообща всегда проще, чем в одиночку. Понимание этой истины и вызвало к жизни идею единого для центральноазиатского региона "Газового кольца" с опорой на внутренние ресурсы. Такая газотранспортная система, помимо всего прочего, способна помочь в случае форс-мажора в какой-то из стран ЦА. Если республики договорились относительно Единой энергетической системы, водных ресурсов, то смогут договориться и по газовой региональной безопасности.



- Реализация крупных региональных инфраструктурных проектов может столкнуться с внешним сопротивлением. Какой вы видите выход?



- Действительно, значительная часть инфраструктуры контролируется или финансируется внешними силами – это тоже вызов для региональной интеграции. Китай через инвестиции в газопроводы и кредиты фактически доминирует в сегменте экспорта на восток. Россия через доли в газовых проектах и долгосрочные соглашения по импорту газа сохраняет влияние на политику Казахстана и Узбекистана. А газотранспортные сети Кыргызстана и Таджикистана теперь находятся под значительным влиянием "Газпрома", что делает их фактически элементами инфраструктуры РФ.



В таких условиях запуск чисто регионального проекта потребует балансирования на интересах крупных держав, которые могут рассматривать газовое кольцо либо как возможность, либо как угрозу своим монополиям. Тем не менее, именно диверсификация маршрутов и участие внерегиональных инвесторов (США, ЕС, страны Персидского залива) могут помочь профинансировать модернизацию газовой сети.



Что касается России, то прокачка в Китай со временем станет для нее более приоритетной, чем в Центральную Азию. Поэтому решение газовой проблемы самими республиками ЦА только снимет нагрузку с РФ. По официальной информации российских отраслевых ведомств, к 2040 году газа останется лишь для обеспечения внутреннего потребления. Самое главное – грамотно выстроить геополитический баланс, чтобы реализация проекта "Газовое кольцо" усилила энергетическую безопасность всех стран Центральной Азии, не создавая острых конфликтов с внешними партнерами.



- Каких финансовых вливаний потребует эта инициатива?



- Закономерный вопрос. Протяженность основного кольца – порядка 3000–3500 км магистральных газопроводов. Не на всех этих участках требуется замена, но значительная их часть нуждается в реконструкции. Ориентировочно необходимы 4–5 млрд долларов США. Эта сумма включает и строительство новых участков, и обновление старых. Около 30–40% приходятся на новое строительство, а 60–70% - на модернизацию существующих трубопроводов. В денежном выражении это приблизительно 1,5–2 млрд долларов на новые газопроводы и 2,5–3 млрд – на реконструкцию магистралей (ремонт/замена труб, компрессорные станции, системы контроля).



- Какие преимущества получит регион от создания "газового кольца"?



- Для Казахстана участие в проекте – это шанс избежать будущего дефицита газа, диверсифицировать источники поступления и гарантировать газоснабжение всех своих территорий, нуждающихся в нем, не допуская ситуаций, когда население северных областей замерзает без топлива. Кольцо вписывается и в концепцию превращения Казахстана в транзитный хаб Евразии: модернизируя свои газопроводы, республика сможет транзитом пропускать возросшие потоки и получать доходы. Главное – действовать на опережение. Уже сейчас следует инициировать многосторонние переговоры с соседями, согласовать дорожную карту проекта. Ташкентский форум продемонстрировал политическую волю к интеграции, и теперь она должна быть воплощена в конкретные проекты.



Таким образом, проект "Газовое кольцо" в случае его правильной реализации принесет энергетическую независимость и взаимную выгоду всем пяти республикам. Он не только позволит закрыть внутренние потребности, создать надежную защиту от перебоев, но и даст возможность единым фронтом выйти на внешние рынки, что превратит Центральную Азию в важный узел мировой газовой торговли.



Для президента Казахстана поддержка этого проекта означает вклад в долгосрочную безопасность страны и региональное лидерство в деле решения назревающей газовой проблемы. Предотвращение газового коллапса - лучшая инвестиция в устойчивое развитие, и газовое кольцо ЦА представляется именно тем системным решением, которое позволит избежать повторения узбекского сценария и обеспечить тепло и свет для граждан всех наших стран. Источник - Spik.kz

