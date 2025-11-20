 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 25.11.2025
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
22:06  Назначения районных акимов в Киргизии 21.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
Четверг, 20.11.2025
17:32  Председателем Налогового комитета Узбекистана назначен Фаррух Пулатов
16:25  Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений Такаити о Тайване. Что пишут СМИ
16:20  Царьград: "Это капитуляция Украины". Или принять мирный план сейчас, или ждать полного военного разгрома
15:43  Турецкий гамбит или игра в наперстки? - Дмитрий Седов
08:06  Фильм об узбекском летчике "Тайметов. Вестник Победы" по итогам голосования признан лучшим
07:23  Консультативная встреча глав государств ЦА способна изменить судьбу региона, - Азиз Абдраимов
05:32  Мир ждут большие перемены, и Казахстану предстоит сыграть важную роль, - Петр Своик
03:57  Россия решительно ответит на размещение ВСУ в Прибалтике, - Александр Хроленко
Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
11:28 25.11.2025

Эксперт Гао: Япония переоценила обеспечение безопасности через союз с США
Решимость КНР защищать свои национальные интересы Япония при этом недооценила, считает научный сотрудник Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Япония переоценила возможности обеспечить свою безопасность за счет союза с США и недооценила решимость Китая защищать свои национальные интересы. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из Шанхайского университета иностранных языков, а также научный сотрудник Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Гао Цзянь.

"Япония крайне обеспокоена тем, что может стать разменной монетой для администрации Трампа, поэтому пытается вернуть США в геополитику АТР через громкие заявления. При текущей ситуации маловероятно, что правительство США будет опираться на американо-японский альянс для вмешательства в дела АТР с целью противостояния Китаю. Реальность доказывает, что Санаэ Такаити серьезно переоценила эффективность защиты [страны] за счет японо-американского союза и уже поставила Японию перед лицом серьезного геополитического кризиса", - полагает эксперт.

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Тайваня Гао Цзянь назвал спланированной акцией, чтобы прощупать реакцию США в контексте стратегической ситуации в АТР. "В текущей стратегической обстановке в АТР произошли значительные изменения. По мере заметного роста комплексной национальной мощи Китая его доминирующее положение в регионе в основном утвердилось. США стратегически сжимаются в АТР, первая островная цепь сдерживания Китая самораспалась, а реальной основы "Договора безопасности между США и Японией" уже не существует", - считает он.

"Санаэ Такаити серьезно недооценила решимость Китая защищать свои ключевые интересы и интенсивность ответных мер. Она не в полной мере осознает, что в вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности, таких как тайваньский вопрос, восприятие Китаем красных линий является абсолютным", - указал Гао Цзянь. По его мнению, Китай также обладает множеством структурных преимуществ над Японией, включая экономическую составляющую, военную мощь и поддержку со стороны международного права. "Если ошибочные заявления не будут своевременно отозваны, Япония столкнется с более суровыми всесторонними санкциями со стороны Китая", - сказал эксперт.

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию. Также Китай уведомил Японию, что приостановит импорт японских морепродуктов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.

***

Глава ЕНП: Евросоюз больше не может неограниченно полагаться на США
В этом контексте Манфред Вебер призвал превратить ЕС в "европейскую НАТО"

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз) считает, что в свете дискуссий о новом американском плане по Украине ЕС больше не может положиться на американцев. Такое мнение он высказал в интервью газете Bild am Sonntag.

"На США мы больше не можем неограниченно положиться", - заявил Вебер. В этом контексте он призвал превратить ЕС в "европейскую НАТО". Кроме того, лидер ЕНП подверг критике некоторые пункты плана США, в частности, касающиеся отказа Киева от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности.

***

Эксперт Реттген: ЕС не может полагаться на США после плана Трампа по Украине
Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС отметил, что с момента появления плана президента Соединенных Штатов в Берлине "царят шоковые настроения"

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Евросоюз больше не может всецело полагаться на США, даже если в американский план урегулирования украинского кризиса будут внесены значительные изменения, заявил внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС Норберт Реттген.

"Теперь у европейцев есть опыт, который показывает, что мы не можем полагаться на Америку. Такого не было со времен окончания Второй мировой войны [...]. Теперь мы живем в новом мире", - приводит слова политика газета Financial Times.

Реттген также отметил, что с момента появления плана президента США Дональда Трампа по Украине в Берлине "царят шоковые настроения".

Источник - ТАСС
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764059280


