Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу

12:33 25.11.2025

Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти

25.11.2025



Россия и Китай ищут способы углубления энергетического партнерства, пока Запад пытается отстрелить себе ногу санкционной политикой



