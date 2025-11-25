|Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
Россия и Китай ищут способы углубления энергетического партнерства, пока Запад пытается отстрелить себе ногу санкционной политикой
Москва и Пекин ведут переговоры о расширении поставок российской нефти в Китай, сообщил вице-премьер Александр Новак на Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине. По его словам, обсуждаются дополнительные объемы и продление существующих межправительственных соглашений, включая возможность расширить сроки поставок через Казахстан до 2033 года.
Китай и Индия остаются ключевыми покупателями российской нефти с 2022 года. Поставки в Китай достигают примерно 1.4 млн баррелей в сутки морем и еще около 900 тыс. баррелей - по трубопроводам. Несмотря на введенные США санкции против "Роснефти" и "Лукойла", общий объем экспорта российской нефти остается относительно стабильным.
Системообразующее партнерство
На том же форуме глава "Роснефти" Игорь Сечин подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем уже стало системообразующим. По его словам, за последние десять лет Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай с долей около 20%, а доля российского газа также превышает 20%. Кроме того, закупки российской нефти позволили Китаю сэкономить порядка $20 млрд по сравнению с ближневосточными альтернативами.
Глава "Роснефти" также связал углубление энергетического сотрудничества между Москвой и Пекином с общими структурными преимуществами - прежде всего более низкой стоимостью электроэнергии. По его словам, электроэнергия для промышленности в России и Китае более чем вдвое дешевле, чем в США, и в три-четыре раза ниже, чем в ряде стран ЕС. Он назвал это фундаментальным фактором конкурентоспособности экономик двух стран.
Сечин отметил, что почти все расчеты в российско-китайской торговле уже переведены на национальные валюты. Доля доллара и евро "снизилась до статистической погрешности", сказал он, добавив, что доля юаня во внешней торговле Китая выросла с 2% в 2010 году до 52%.
Комментируя внешнее давление, Сечин заявил, что дальнейшее усиление санкций против России и Китая может ускорить приближение экономического кризиса на Западе. По его словам, санкции в энергетическом секторе уже приводят к росту расходов потребителей в США и Европе, а продолжение этой политики может спровоцировать резкий рост цен на электроэнергию, поставив под угрозу развитие энергоемких проектов, включая центры обработки данных и электромобильную индустрию.