Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом

20:04 25.11.2025

БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Президент России отправился в Бишкек с трехдневным визитом, во время которого подпишет несколько межправительственных документов вместе с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, а также примет участие в саммите ОДКБ.



