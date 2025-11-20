|Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
20:04 25.11.2025
Путин начал трехдневный визит в Киргизию
Жапаров лично встретил Путина по прилете в Бишкек с государственным визитом
БИШКЕК, 25 ноя - РИА Новости. Президент России отправился в Бишкек с трехдневным визитом, во время которого подпишет несколько межправительственных документов вместе с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, а также примет участие в саммите ОДКБ.
Затем они отправились на площадь Победы, где возложили венки к Вечному огню. Церемония завершилась воинским салютом почетного караула. Позже они пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.
Официальный визит главы государства продлится до 27 ноября.
В среду во Дворце единства состоится церемония официальной встречи, после которой пройдут переговоры. По их итогам Путин и Жапаров подпишут совместное заявление, а также нескольких межправительственных и коммерческих документов.
Как накануне сообщил помощник президента Юрий Ушаков, они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития военно-технического сотрудничества.
После обмена документами лидеры двух стран выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием. Далее у Путина запланирована беседа с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг, 27 ноября, президент России примет участие в саммите ОДКБ. Заседания пройдут в узком и расширенном составе.
По словам Ушакова, в закрытом формате участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. На заседании в расширенном составе они рассмотрят приоритетные направления работы ОДКБ в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель - общая ответственность".
Затем лидеры стран - участниц ОДКБ подпишут документы, касающиеся укрепления военного сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией, а также итоговую декларацию.
Завершит саммит официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. Ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.