21:57 25.11.2025

Как Лондон зарабатывает на войне на Украине



Пресс-бюро СВР России, 25 Ноября



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, многие трезвомыслящие европейцы задаются вопросом, почему Великобритания, невзирая на плачевное положение ВСУ на фронте, добивается продолжения боевых действий и убеждает партнеров в возможности нанесения стратегического поражения России? Ответ прост.



Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику. Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в "локомотив" национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход - свыше 6 млрд долларов.



В Лондоне, однако, опасаются, что планы и дальше зарабатывать на крови украинцев может сорвать миротворческая активность Д.Трампа. На этот случай британцы заготовили "страховочный вариант". Предусматривается, в частности, сбить настрой Трампа на урегулирование конфликта путем его дискредитации. Состряпаны планы реанимации фейковых "досье" бывшего сотрудника британской разведки К. Стила с обвинениями главы Белого дома и членов его семьи в связях с советскими и российскими спецслужбами.



Однако британцам вряд ли удастся "войти в одну реку дважды". Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации. Да и развитие ситуации на ТВД заставит британцев искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине.