ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября

00:05 26.11.2025

ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда – итоговая сводка Readovka за 25 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 25 ноября в разрезе СВО. ВСУ полностью провалили задачу по деблокированию Мирнограда, Киев отдал приказ прекратить операцию. На Украине начались судебные процессы над бывшими сотрудниками СБУ по делу о фальсификации улик, это может предварять чистку в спецслужбе. Редакция Readovka рассмотрела вопрос применения украинских войск на других участках ЛБС, так как после провала операции по деблокаде на Покровском направлении у неприятеля высвобождается приличный резерв.



