|ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
00:05 26.11.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 25 ноября в разрезе СВО. ВСУ полностью провалили задачу по деблокированию Мирнограда, Киев отдал приказ прекратить операцию. На Украине начались судебные процессы над бывшими сотрудниками СБУ по делу о фальсификации улик, это может предварять чистку в спецслужбе. Редакция Readovka рассмотрела вопрос применения украинских войск на других участках ЛБС, так как после провала операции по деблокаде на Покровском направлении у неприятеля высвобождается приличный резерв.
Никто не придет
51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ сумела выдержать многочисленные атаки ВСУ в районе города Родинское и севернее у Доброполья. Стойкость и хладнокровие солдат и офицеров этого соединения нарушили планы противника и не дали ему деблокировать гарнизон Мирнограда. Украинская армия понесла серьезные потери, из-за чего утратила наступательный потенциал, вернувшись на исходные. Окруженцам в Мирнограде остается непростой выбор – либо бессмысленная смерть в "котле", либо сдача. Ажиотаж вокруг различных вариантов мирных планов перебивает любые новости с фронта, даже крайне негативные для Киева. Таким образом смысл продолжать изначально медийную операцию по деблокаде мирноградского гарнизона отпал. Тем более, что высвобожденные силы командованию незалежной очень срочно нужны на ряде других участков.
В свою очередь, возврат подразделений украинской ударной группировки на исходные позволил ВС РФ восстановить прежние позиции. Частный сектор на севере Родинского зачищается от пехоты противника, вместе с тем силы 51-й ОА восстановили контроль над поселком Сухецкое и округой. Прежняя конфигурация фронта против города Белицкое по линии железнодорожной ветки, идущей от станции Мерцалово до Родинского, в скором времени будет восстановлена. Помимо прочего, части 2-й и 51-й армий улучшили свои позиции севернее Покровска, потенциальные маршруты просачивания неприятеля из Мирнограда перекрыты полностью.
"Гастролеры снялись с места"
С провалом плана по деблокированию Мирнограда встает закономерный вопрос о том, что будет делать Киев со сколоченной ударной группировкой. Разумеется, ведомственные спецподразделения будут возвращены в тыл, соединения прорыва, в первую очередь части НГУ и десантно-штурмовые силы, перейдут к обороне. Главной их задачей будет удержание позиций от предместий Доброполья на севере до Гришино на юге. Но так или иначе неприятель сможет высвободить некоторое количество общевойсковых частей. Стоит предположить, что он применит их для стабилизации обстановки на каком-либо из второстепенных участков. Трудно даже сказать, какой сектор фронта для Киева не является проблемным. Однако в качестве самых острых можно выделить Новопавловский, Гуляйпольский секторы, а также Краснолиманское и Купянское направления. Вероятно, Киев попробует решить кризис хотя бы временно на одном из медийно подсвеченных участков. А как известно, помимо Покровска с Мирноградом, в информационном поле незалежной только два самых широко обсуждаемых города – Купянск и Гуляйполе с театром боевых действий севернее.
Мобилизационный ресурс нашелся
На Украине начались судебные процессы над офицерами СБУ, которые еще весной 2023 года сфальсифицировали уголовное дело в отношении сотрудника погранслужбы Украины. Они пытались имитировать активную деятельность по разоблачению "российских шпионов", следящих за работой украинской ПВО. Однако при рассмотрении дела в суде подлог был вскрыт, а маховик судебных разбирательств прокатился уже по самим "гестаповцам Зеленского". Почему дело получило ход именно сейчас? На этот вопрос косвенно ответил руководитель Центра противодействия коррупции Шабунин.
"Где-то "силовики" отжимают/доят бизнес, где-то выполняют политические указания, где-то ради пиара бросают невиновного в СИЗО", – сказал украинский общественник.
Шабунин также сделал акцент на том, что таких сфальсифицированных дел тысячи. И тут важно обратить внимание на одну особенность структуры СБУ. После начала интенсивных боевых действий в 2022 году ее штат сильно раздулся и ныне составляет порядка 35 тыс человек. Издание Financial Times еще в декабре 2024 года сравнило численность СБУ с американским ФБР, британской MI5 и израильским "Моссадом". Численность американской структуры примерна равна украинской, однако СБУ в семь раз опережает MI5 по количеству сотрудников, а "Моссад" – в четыре раза. Разумеется, чтобы оправдать существование такого количества лишних людей в спецслужбе, им, само собой, нужно показывать результаты, иначе мобилизация. Вот СБУшники и пошли путем фальсификации результатов контрразведывательной работы.
Банковая применяет аналогичный подход, что и при разоблачении схемы уклонения от мобилизации, в которой участвовала структура МСЭК (Служба медицинско-социальной экспертизы). Дело медэкспертов открыло для украинских военкоматов тысячи "новых бойцов". Результаты медосмотров в МСЭК были аннулированы для многих украинцев, что сделало их доступными для людоловов. Теперь активизация уголовного дела в отношении силовиков может повлечь за собой такой же веер проверок, как в случае с МСЭК. Стоит предположить, что СБУ может "похудеть" на тысячи сотрудников, которые поедут на передовую. Тут украинский режим выигрывает сразу в нескольких моментах. Финансирование спецслужбы можно будет подрезать, ВСУ и НГУ получат неплохое пополнение. Сотрудники СБУ, даже пришедшие с улицы, за время работы освоили ряд навыков, да и с мотивацией проблемы не настолько критические, как с насильно закинутыми в "бусик". Бывший СБУшник со своим бэкграундом едва ли является кандидатом на добровольную сдачу ВС РФ.
