Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан

06:29 26.11.2025 Завершился государственный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан

25.11.2025



Сегодня, во второй день государственного визита главы Туркменистана в Республику Казахстан, состоялись переговоры на высшем уровне между Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Касым-Жомартом Токаевым.



Как сообщалось ранее, накануне Президент Туркменистана прибыл с государственным визитом в соседнюю страну. Нынешний визит главы государства в Республику Казахстан стал важной вехой на пути дальнейшего развития и укрепления отношений, основанных на общности двух братских народов, сформированной на протяжении истории.



…Утром президентский автокортеж прибыл к Дворцу "Акорда". Здесь главу Туркменистана тепло приветствовал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев.







Затем состоялась церемония официальной встречи высокого туркменского гостя.



Глава государства знакомится с членами официальной делегации Республики Казахстан. Казахстанскому лидеру представляют членов официальной правительственной делегации Туркменистана.



Президенты Сердар Бердымухамедов и Касым-Жомарт Токаев проходят на специально установленный подиум.



Торжественно рапортует командующий ротой Почетного караула. Исполняются Государственные гимны двух стран. Главы государств обходят строй воинов Почетного караула и отдают дань уважения Государственному флагу Республики Казахстан.



После официального фотографирования на фоне Государственных флагов двух стран состоялись двусторонние переговоры между Президентами Сердаром Бердымухамедовым и Касым-Жомартом Токаевым.



Сердечно поприветствовав главу государства, лидер соседней страны поблагодарил за принятое приглашение посетить Казахстан и выразил уверенность, что нынешний государственный визит Президента Сердара Бердымухамедова призван стать важной вехой на пути укрепления традиционно дружественных казахстанско-туркменских отношений.



Как отмечалось, в Казахстане рассматривают Туркменистан в качестве братского соседнего государства и стратегического партнера. Наши страны объединяют многовековая дружба, общность истории, языка и культуры. Вместе с тем подчеркивалось, что двустороннее взаимодействие продуктивно развивается в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.



Казахстан высоко ценит внешнюю политику Туркменистана, основанную на правовом статусе постоянного нейтралитета, и конструктивные международные инициативы, нацеленные на укрепление мира и устойчивого развития, сказал глава братской страны.



Выразив искреннюю признательность за приглашение посетить Республику Казахстан с государственным визитом, а также за теплый прием, гостеприимство и радушие, оказанные туркменской делегации, Президент Сердар Бердымухамедов, пользуясь случаем, передал Президенту Касым-Жомарту Токаеву сердечные приветствия и наилучшие пожелания от Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага.



Глава соседней страны передал ответные наилучшие пожелания Председателю Халк Маслахаты Туркменистана, отметив огромный вклад Национального Лидера туркменского народа в укрепление традиционно дружественных межгосударственных связей.



Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, сегодня отношения между Туркменистаном и Республикой Казахстан развиваются на принципах дружбы, братства и добрососедства, охватывая широкий спектр направлений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.



По каждому из этих векторов успешно функционируют эффективные механизмы партнерства – межправительственная комиссия, профильные рабочие группы и другие координационные структуры, обеспечивающие практическую реализацию ранее достигнутых договоренностей и продвижение совместных инициатив.



Вместе с тем подчеркивалось, что в политико-дипломатической сфере наши страны продуктивно взаимодействуют по важным вопросам глобальной повестки дня.



Наши государства эффективно сотрудничают в рамках международных и региональных организаций, прежде всего Организации Объединенных Наций, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, выразив признательность казахстанской стороне за неизменную поддержку правового статуса нейтралитета Туркменистана и инициатив, выдвигаемых на площадке ООН и других структур.



Далее переговоры продолжились в расширенном составе – с участием членов официальных делегаций обоих государств.



Еще раз сердечно поприветствовав высокого туркменского гостя, Президент Казахстана с удовлетворением констатировал, что казахский и туркменский народы – братские народы, связанные узами дружбы, общностью истории и духовно-культурных ценностей.



Казахстан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества с Туркменистаном на принципах добрососедства и взаимной поддержки, отметил лидер дружественной страны, выразив уверенность в том, что благодаря совместным усилиям стратегическое партнерство будет и далее укрепляться в интересах двух братских народов.



Наряду с этим подчеркивалось, что между нашими странами налажены продуктивные контакты на всех уровнях, осуществляется плодотворное взаимодействие в рамках многосторонних структур. Также отмечалось совпадение или схожесть позиций по многим вопросам региональной и международной повестки.



Говоря о динамично развивающихся двусторонних культурно-гуманитарных связях, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане и Туркменистане установлены памятники выдающимся личностям, внесшим большой вклад в духовно-культурное наследие обоих народов, в частности, в Астане – Махтумкули Фраги, а в Ашхабаде – Курмангазы Сагырбайулы и Абаю Кунанбаеву. Как подчеркивалось, казахский и туркменский народы встретили это с большим воодушевлением. Вместе с тем лидер соседней страны выразил главе Туркменского государства признательность за огромный вклад в укрепление двусторонних отношений.



В Казахстане высоко оценивают успехи, достигаемые Туркменистаном под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова в экономической сфере и на международной арене, продолжил лидер дружественной страны и, пользуясь случаем, поздравил главу государства и весь братский туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.



Казахстан поддерживает миролюбивую политику Туркменистана, инициативы, нацеленные на укрепление мира и устойчивого развития в регионе, подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, отметив значимость мероприятий, проводимых нашей страной совместно с ООН в Международный год мира и доверия. В данной связи лидер соседнего государства подтвердил участие в представительном Форуме, который пройдет в декабре в Ашхабаде.



Затем слово было предоставлено главе Туркменистана.



Выразив глубокую благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить Республику Казахстан с государственным визитом и оказанное гостеприимство, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в последние годы межгосударственный диалог вышел на качественно новый уровень. В данной связи была подтверждена готовность прилагать совместные усилия для дальнейшего развития туркмено-казахстанского партнерства.



Как подчеркивалось, наши государства объединяет общность исторических корней, культурно-духовных ценностей, а также традиции и обычаи, бережно сохраняемые и передаваемые из поколения в поколение.



Двусторонние отношения опираются на важнейшие межгосударственные документы – Договор о стратегическом партнерстве и Декларацию об укреплении дружбы и многопланового стратегического партнерства.



Как было отмечено, в политико-дипломатической сфере Туркменистан и Казахстан осуществляют конструктивное взаимодействие по актуальным вопросам глобальной повестки – обеспечение мира и безопасности, укрепление энергетической стабильности, развитие транспортной взаимосвязанности, достижение Целей устойчивого развития и противодействие изменению климата.



Наряду с этим была подтверждена готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению партнерства в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, форматов "ЦА+" и других механизмов региональной кооперации. Особый акцент был сделан на важности включения Азербайджана в формат Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника, что укрепит роль регионального формата и будет содействовать повышению взаимосвязанности Центральной Азии и Южного Кавказа.



Как подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, в экологической сфере следует укреплять сотрудничество по проектам переработки отходов, "зеленому" строительству, защите экосистем Аральского и Каспийского морей.



Говоря о партнерстве в торгово-экономической сфере, глава государства с удовлетворением констатировал стабильную положительную динамику двустороннего товарооборота.



Вместе с тем глава государства подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству Туркменистана с Казахстаном в энергетической сфере, открытость для обмена опытом по повышению эффективности добычи и экологической безопасности углеводородного сырья. Акцент также был сделан на важности расширения партнерства в электроэнергетике, химической промышленности, металлургии, машиностроении, текстильной отрасли, нефтехимии, газопереработке и градостроительстве.



В ряду стратегических направлений партнерства были названы транспорт и логистика.



Как подчеркивалось, в настоящее время ведется скоординированная работа по развитию дорожной инфраструктуры, соединяющей наши государства. Так, в начале текущего месяца был введен в эксплуатацию автомобильный мост через залив Гарабогаз кел и продолжается строительство автомобильной дороги от города Туркменбаши до туркмено-казахстанской Государственной границы.



Цифровая экономика и инновации также являются важным направлением двустороннего взаимодействия, сказал Президент Сердар Бердымухамедов.



В числе ключевых сфер кооперации остается агропромышленный комплекс.



В ряду актуальных вопросов двусторонней и региональной повестки дня было названо рациональное использование водных ресурсов.



Важной составляющей двустороннего сотрудничества выступает культурно-гуманитарная сфера, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, констатировав наличие широких возможностей для развития отношений в таких направлениях, как наука, образование, здравоохранение, физкультура и спорт.



В завершение выступления глава государства поблагодарил Президента Касым-Жомарта Токаева за личный вклад в укрепление туркмено-казахстанских отношений, высказав убежденность, что традиционные братские связи между Туркменистаном и Республикой Казахстан будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе обоюдного уважения, доверия и взаимовыгодного партнерства на благо наших народов.



Затем состоялась церемония награждения Президента Сердара Бердымухамедова высшей наградой Республики Казахстан – орденом "Altyn Kyran" ("Золотой Орел").



В ходе торжественного мероприятия Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль Президента Сердара Бердымухамедова как видного государственного деятеля и мудрого руководителя, последовательно укрепляющего государственность, социально-экономический потенциал и международные позиции Туркменистана.



– Вы уверенно продолжаете стратегический, ориентированный в будущее курс Национального Лидера туркменского народа глубокоуважаемого Аркадага Гурбангулы Мяликгулыевича Бердымухамедова. Туркменистан под Вашим созидательным руководством демонстрирует впечатляющую динамику экономического развития, активно модернизируется промышленность, транспортная инфраструктура. Проводится большая работа по укреплению энергетического потенциала и технологической трансформации. Благодаря Вашим дальновидным инициативам в братском Туркменистане планомерно реализуются масштабные социальные проекты, поступательно развивается научно-образовательная сфера, неуклонно повышается благосостояние граждан. Все эти достижения вызывают искреннее уважение и заслуживают самой высокой оценки, – сказал Президент Казахстана.



Глава дружественной страны отдельно остановился на усилиях Президента Сердара Бердымухамедова по повышению международного авторитета Туркменистана и укреплению его статуса как центра дипломатии, мира и стабильности. Как подчеркивалось, ярким подтверждением тому служит объявление



2025 года Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана "Международным годом мира и доверия".



Отметив личный вклад главы государства в укрепление дружбы, взаимопонимания и стратегического партнерства между братскими странами, Президент Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что успешная реализация договоренностей, достигнутых по итогам нынешних переговоров, откроет новую страницу в летописи казахстанско-туркменских отношений, и наградил главу государства высшей наградой Республики Казахстан – орденом "Altyn Kyran".



Выразив огромную благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву и всему народу братского Казахстана за оказанную честь – награждение высшей наградой Республики Казахстан – орденом "Altyn Kyran", Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что рассматривает эту награду как знак высокого уважения к народу Туркменистана, свидетельство крепкой дружбы и добрососедства, объединяющих наши народы на протяжении многих веков.



Как отмечалось, наши государства демонстрируют высокий уровень взаимопонимания, солидарность и обоюдную поддержку в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня.



Оба государства ведут совместную системную работу в целях наращивания потенциала экономического партнерства по широкому спектру направлений. Также накоплен большой опыт сотрудничества в образовании, науке, культуре и других социальных областях. Сегодня отношения между двумя странами носят характер стратегического партнерства и в полной мере отвечают их национальным интересам.



Еще раз выразив искреннюю благодарность за награждение орденом Казахстана "Altyn Kyran", глава государства пожелал Президенту Касым-Жомарту Токаеву крепкого здоровья, больших успехов в государственной и международной деятельности, а братскому народу Казахстана – мира, счастья, благополучия и процветания!



По завершении церемонии награждения Президента Сердара Бердымухамедова под аплодисменты собравшихся главы Туркменистана и Республики Казахстан подписали Совместное заявление.



Затем состоялся обмен двусторонними документами, в числе которых: Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере; Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области миграции; Соглашение между Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана и Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан об информационном взаимодействии в сфере пенсионного обеспечения; Меморандум о взаимопонимании между Министерством адалат Туркменистана и Министерством юстиции Республики Казахстан о сотрудничестве в правовой сфере; Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Туркменистана и Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан по сотрудничеству в области ветеринарии; Меморандум о взаимопонимании между Научно-исследовательским институтом зерноводства Министерства сельского хозяйства Туркменистана и Национальным аграрным научно-образовательным центром Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; План совместных действий по дальнейшему расширению туркмено-казахстанского сотрудничества в сфере транспорта на 2026–2027 годы; План основных мер по развитию сотрудничества между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Республики Казахстан на 2026–2027 годы; Меморандум о взаимопонимании между хякимликом Балканского велаята Туркменистана и акиматом Мангистауской области Республики Казахстан о развитии торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества; Меморандум о взаимопонимании между Академией наук Туркменистана и "Национальной академией наук Республики Казахстан" при Президенте Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере науки; Соглашение между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан" Управления делами Президента Республики Казахстан о сотрудничестве в информационной сфере.



Затем главы двух государств выступили перед представителями прессы.



Отметив особую значимость государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что братский Туркменистан является важным и надежным партнером Казахстана.



– Наши народы объединяют узы искренней дружбы, общие исторические корни и духовно-культурные ценности. Именно на этой незыблемой основе казахстанско-туркменские отношения динамично развиваются в духе стратегического партнерства. Налажен политический диалог на высоком уровне, из года в год укрепляются торгово-экономические связи. Наши страны активно участвуют в поддержании безопасности и стабильности в регионе, – сказал казахстанский лидер и, пользуясь случаем, поздравил Президента Сердара Бердымухамедова и весь туркменский народ с 30-летием постоянного нейтралитета Туркменистана.



Политика нейтралитета снискала Туркменистану высокий авторитет на международной арене, стала символом его приверженности идеалам мира, стабильности и безопасности, отметил глава дружественного государства.



Как отмечалось, в ходе переговоров обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки и намечены приоритетные векторы дальнейшего сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономических связей.



В настоящее время стратегическое значение приобрела транспортно-транзитная сфера. Здесь большая роль отводится железной дороге Казахстан–Туркменистан–Иран, которая выступает важным звеном транспортного коридора Север–Юг, подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем констатировалось, что ключевым вектором сотрудничества является сельское хозяйство.



Глава дружественной страны также сделал акцент на совместных проектах в области энергетики.



Как подчеркивалось, с учетом опыта в цифровизации государственных услуг и во внедрении



IT-технологий Казахстан предложил туркменской стороне реализовать совместные проекты в этой сфере.



Особое место в двусторонних отношениях традиционно занимает культурно-гуманитарное сотрудничество.



– Народ Казахстана с теплотой встретил прошедшие в Астане Дни культуры Туркменистана и открытие памятника Махтумкули Фраги, приуроченное к 300-летию великого мыслителя туркменского народа. Еще одним символом дружбы и взаимного уважения наших народов стало открытие памятника Абаю в Ашхабаде, – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.



Как отмечалось, в ходе переговоров подчеркивалась важность развития всестороннего сотрудничества в сфере культуры, включая проведение фестивалей, гастролей и других совместных мероприятий. Вместе с тем обсуждались перспективы развития научно-образовательных и молодежных связей. Казахстан предлагает проработать возможность открытия в Туркменистане филиала одного из казахстанских вузов.



Также было подтверждено общее видение и близость позиций по актуальным вопросам региональной и международной повестки.



– Мы готовы и далее тесно взаимодействовать с туркменской стороной для обеспечения стабильности, безопасности и устойчивого прогресса в региональном и глобальном масштабах. Большое значение имеют Консультативные встречи глав государств Центральной Азии, а также взаимодействие по проблемам Каспийского моря. Казахстан высоко оценивает проведенные Туркменистаном мероприятия в рамках Международного года мира и доверия, – заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.



В завершение лидер соседней страны еще раз выразил уверенность в том, что нынешний визит Президента Сердара Бердымухамедова внесет большой вклад в укрепление дружественных казахстанско-туркменских отношений.



Затем перед представителями прессы выступил глава Туркменистана.



Президент Сердар Бердымухамедов прежде всего выразил признательность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за приглашение посетить с государственным визитом Республику Казахстан и теплый прием, отметив, что в ходе прошедших встреч было обсуждено состояние двустороннего сотрудничества.



Как подчеркивалось, на нынешних переговорах были согласованы совместные меры, нацеленные на наращивание торгово-экономического партнерства и укрепление культурно-гуманитарных контактов.



Мы высоко оцениваем итоги государственного визита в Республику Казахстан, сказал глава государства, выразив твердую уверенность в том, что достигнутые договоренности и принятые документы будут содействовать дальнейшему развитию двусторонних отношений. В данной связи Президенту Республики Казахстан была выражена благодарность за конструктивные переговоры, прошедшие в атмосфере открытости, обоюдного доверия и взаимопонимания.



– Я уже второй раз посещаю Казахстан с государственным визитом. Это является наглядным подтверждением того, что стороны четко осознают значимость сотрудничества и готовы к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, – заявил Президент Сердар Бердымухамедов.



Как отмечалось, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, а также состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес.



В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов сделал акцент на том, что нынешние туркмено-казахстанские встречи на высшем уровне в полной мере продемонстрировали добрую волю, решимость и готовность глав двух государств к последовательному развитию сотрудничества во всех сферах общественной жизни, используя имеющийся потенциал.



– Особое внимание в ходе переговоров было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности. Подтверждена твердая приверженность обеих стран урегулированию всех споров и разногласий на основе признанных норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Мы договорились продолжать тесное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций по решению актуальных вопросов региональной и глобальной повестки, – сказал глава государства.



При обсуждении вопросов двусторонних отношений большое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.



Как отмечалось, одним из приоритетных направлений партнерства традиционно является энергетика.



Транспорт и логистика также выступают в ряду стратегических векторов взаимодействия. В условиях сложившейся геополитической и геоэкономической ситуации особенно актуальной является задача активизации существующих транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток–Запад и Север–Юг.



Кроме того, подтверждена важность дальнейшего углубления контактов в культурно-гуманитарной сфере. Достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в данном направлении, создании всех необходимых условий для регулярного проведения перекрестных Дней культуры, а также культурных мероприятий с участием представителей литературы, кинематографии, музыкальных коллективов и организации спортивных соревнований в обеих странах.



– Для Туркменистана Республика Казахстан – братская страна, добрый сосед и надежный стратегический партнер. У наших государств есть общее понимание и глубокая убежденность в том, что всестороннее и многоплановое сотрудничество служит на благо наших народов, отвечает их коренным интересам, а также способствует укреплению стабильности и позитивному развитию региональных и международных процессов, – сказал глава государства.



Вместе с тем отмечалось, что туркменская сторона выражает глубокое удовлетворение результатами состоявшихся сегодня переговоров, по итогам которых был подписан солидный пакет двусторонних документов.



В завершение выступления Президент Сердар Бердымухамедов выразил Президенту Касым-Жомарту Токаеву и членам казахстанской делегации искреннюю признательность за проделанную большую и плодотворную работу и, пользуясь возможностью, адресовал народу Казахстана пожелания мира, благополучия и дальнейшего процветания.



В рамках государственного визита в Республику Казахстан глава Туркменистана посетил Международный центр искусственного интеллекта "Alem.AI" в Астане, который был создан в целях развития технологий, знаний и инноваций в области искусственного интеллекта. Центр является одним из стратегических проектов, направленных на вывод Казахстана на передовые позиции в сфере высоких технологий.



Его основными задачами выступают поддержка новых технологических и экономических разработок, формирование комплексной среды для научных исследований, стартапов и внедрения передовых решений в области искусственного интеллекта, подготовка высококвалифицированных специалистов и расширение экспорта решений в области искусственного интеллекта. Центр является символом приверженности Казахстана ответственному и широкому использованию технологий искусственного интеллекта на благо общества.



В данной связи следует отметить, что развитие информационных технологий и цифровизация – стратегические приоритеты Туркменистана. Под мудрым руководством Президента Сердара Бердымухамедова реализуются масштабные программы, направленные на модернизацию национальной экономики, повышение эффективности госуправления и улучшение уровня жизни народа за счет повсеместного внедрения цифровых решений.



Основой развития сферы информационных технологий служат государственные программы и концепции, обеспечивающие комплексный подход к цифровой трансформации. В частности, Концепция развития цифровой экономики в Туркменистане и соответствующие госпрограммы определяют ключевые аспекты и механизмы внедрения цифровых технологий во все отрасли, а Закон "Об электронном правительстве" устанавливает правовые основы создания и функционирования системы "Электронное правительство".



В настоящее время цифровые решения активно внедряются в таких областях, как транспорт, финансы, образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Большое внимание уделяется укреплению научно-технического потенциала и подготовке высококвалифицированных специалистов для динамичного развития сферы информационных технологий. В Международном научно-технологическом парке Академии наук Туркменистана ведутся исследования в области систем искусственного интеллекта и облачных технологий.



Ярким примером проекта, реализованного с широким использованием цифровых, информационно-коммуникационных и "зеленых" технологий, служит город Аркадаг, построенный на основе концепции "умный город" по инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага и Президента Сердара Бердымухамедова.



В целом все направления информационных технологий в Туркменистане развиваются посредством комплексной цифровизации. При этом особое внимание уделяется подготовке национальных специалистов и укреплению соответствующей инфраструктуры.



По завершении программы государственного визита Президент Сердар Бердымухамедов направился в Международный аэропорт имени Нурсултана Назарбаева города Астаны, откуда отбыл на Родину.



Здесь главу Туркменистана провожали Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и другие официальные лица.



Спустя некоторое время президентский авиалайнер приземлился в Международном аэропорту города Ашхабад.



Здесь Президента Сердара Бердымухамедова тепло встретили официальные лица страны, которые сердечно поздравили главу государства с высшей наградой Республики Казахстан – орденом "Altyn Kyran" и с успешным государственным визитом в дружественную страну, пожелав Аркадаглы Герою Сердару, а также Герою-Аркадагу новых успехов в масштабной деятельности во имя благополучия туркменского народа.



Поблагодарив за поздравления, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что укрепление дружественных отношений с Республикой Казахстан выступает в числе приоритетов внешнеполитической стратегии нашей Отчизны, и пожелал всем успехов.



Таким образом, государственный визит Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан стал наглядным свидетельством укрепляющихся связей между двумя братскими народами. Достигнутые в ходе визита договоренности и подписанные документы нацелены на формирование надежной базы для дальнейшего углубления двустороннего и регионального сотрудничества.



В рамках государственного визита Президента Туркменистана в Республику Казахстан члены туркменской делегации возложили цветы к памятнику Махтумкули, который, как известно, был торжественно открыт при участии Национального Лидера туркменского народа Героя-Аркадага в городе Астана в июле 2024 года – в год широкого празднования 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги.



Также в рамках государственного визита Президента Сердара Бердымухамедова в Республику Казахстан члены делегации нашей страны провели двусторонние встречи с казахстанскими коллегами и обсудили возможности развития сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес. По итогам встреч были подписаны: Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом физкультуры и спорта и НАО "Казахская академия спорта и туризма"; Меморандум о сотрудничестве между Туркменским государственным институтом культуры и Некоммерческим акционерным обществом "Международный университет туризма и гостеприимства"; Меморандум о сотрудничестве между Государственным музеем Государственного культурного центра Туркменистана и Национальным музеем Республики Казахстан Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан; Меморандум между Компанией электросвязи "Türkmentelekom" и Товариществом с Ограниченной Ответственностью "TNS-Plus" о намерениях строительства кабельного пограничного перехода и стыковке магистральных сетей электросвязи на границе Туркменистан–Республика Казахстан. Источник - Туркменистан: Золотой век

