|Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
07:41 26.11.2025
Комузами навеяло
Как Владимира Путина встретили в Бишкеке
25 ноября президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек, и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает свалившуюся на него церемонию встречи беспрецедентной. Просто потому, что такой еще не было.
Особенность погоды в Бишкеке сейчас состоит в том, что днем очень тепло, 20–22 градуса, а вечером уже около нуля. И эта особенность трагически повлияла, казалось, прежде всего на девушек-танцовщиц, ожидавших Владимира Путина у трапа самолета. Они, конечно, были одеты для танца, а не для того, чтобы стоять на аэродромном ветру и ждать, пока президент России выйдет из самолета,- то есть не очень одеты.
А президент России еще, как назло, и не спешил (по информации "Ъ", договаривал по телефону.- А. К.). А девушки, предварительно замерзнув, уже, признаемся, отчаянно станцевали - исключительно для себя, а не для него. Это был уникальный, неповторимый (то есть они сами никогда не смогли бы повторить, даже если бы захотели) Танец Замерзших Девушек. И теперь просто ждали.
Кроме девушек, тут по краям дорожки можно было наблюдать мужчин на лошадях, юрты (разбиты прямо на поле) и мужчин с собаками. То есть говорю как есть: по обе стороны дорожки стояли люди с собаками. И Владимиру Путину предстояло пройти сквозь их строй. Но это же был не концлагерь (хотя в какой-то момент стало похоже). Это были породистые киргизские борзые тайган, которые, по предположению, должны были заинтересовать Владимира Путина.
Мало того, здесь стояли еще и другие мужчины - с огромными беркутами. Нет, ну беркутов точно никогда не было. Да и юрт на поле. И собак. Отсюда можно было не уходить все три дня. Это ведь и была Киргизия, о которой грезит ее президент Садыр Жапаров.
Тем более что он тоже сюда, конечно, приехал.
Владимир Путин обнялся с ним, когда наконец вышел, и какое-то время привычно шел по красной ковровой дорожке, слушая его, и ни на что постороннее не отвлекался. Но потом министр культуры Киргизии Мирбек Мамбеталиев, шедший рядом, невероятно красиво изогнулся и широким жестом в глубоком поклоне (мне казалось, он весь сейчас потянется за своей рукой и ни за что не удержит равновесия) обратил внимание российского президента на собачек. Господин Путин очень удивился. Он наконец осмотрелся по сторонам. А тут было такое!..
Он приблизился было к собакам, но на пути, кажется, встали конники с копьями... Тогда он подошел к беркуту. Тот был огромный, но державший его на руке киргиз - еще больше. Да, есть такие киргизы.
Министр культуры продолжал рассказывать президенту о том, что творится на аэродроме. А это было по-прежнему просто не с чем сравнить. Спешившийся президент России окунулся в киргизскую жизнь. Это была, конечно, придуманная жизнь. Но все же киргизская.
Министр культуры позаботился о том, чтобы Владимир Путин не прошел мимо киргизской юрты.
- Юрта очень удобная, мобильная, быстро собирается, быстро разбирается...- комментировал министр, как будто уговаривая купить с хорошей скидкой.- Сам каркас изготовлен из дерева, а сверху он покрывается войлоком...
- Ну да, я знаю! - воскликнул развеселившийся президент России.- У меня есть такая!
Нет, не сказал, где именно.
Но стоило пройти через все это, чтобы наконец оказаться среди прекрасных танцовщиц, дождавшихся своего часа. У них появился еще один шанс согреться. И они им воспользовались.
Что ж, когда Садыр Жапаров и Владимир Путин вошли в здание аэровокзала, их ждал еще один сюрприз (то есть не Садыра Жапарова, но все равно ждал). Здесь рядком сидели другие девушки, в руках у них были музыкальные инструменты, а на головах, между прочим, меховые шапки, которые очень пригодились бы девушкам на поле... В руках у девушек были комузы и, не побоюсь этого слова, кыяки. Зазвучала... Ну что могло зазвучать? "Калинка", конечно.
Однако особенность ситуации состояла в том, что президенты России и Киргизии стояли на небольшом коврике, специально выстеленном по этому случаю в стороне от ковровой дорожки и на отдалении метров 30 от музыкантов. На таких ковриках обычно слушают гимн. Если бы я не слышал самой музыки, я был бы просто уверен, что так и есть: так торжественно стояли оба, и с такой уверенностью в завтрашнем дне.
И тут уже нет никаких сомнений: после такой встречи все здесь, в Бишкеке, обречено быть триумфальным.
А всего-то, кажется: беркуты да борзые.
Танцовщицы встречались на его пути в аэропортах.
Андрей Колесников, Бишкек