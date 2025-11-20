Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников

07:41 26.11.2025

Комузами навеяло

Как Владимира Путина встретили в Бишкеке



25 ноября президент России Владимир Путин прилетел в столицу Киргизии Бишкек, и специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает свалившуюся на него церемонию встречи беспрецедентной. Просто потому, что такой еще не было.



Особенность погоды в Бишкеке сейчас состоит в том, что днем очень тепло, 20–22 градуса, а вечером уже около нуля. И эта особенность трагически повлияла, казалось, прежде всего на девушек-танцовщиц, ожидавших Владимира Путина у трапа самолета. Они, конечно, были одеты для танца, а не для того, чтобы стоять на аэродромном ветру и ждать, пока президент России выйдет из самолета,- то есть не очень одеты.



А президент России еще, как назло, и не спешил (по информации "Ъ", договаривал по телефону.- А. К.). А девушки, предварительно замерзнув, уже, признаемся, отчаянно станцевали - исключительно для себя, а не для него. Это был уникальный, неповторимый (то есть они сами никогда не смогли бы повторить, даже если бы захотели) Танец Замерзших Девушек. И теперь просто ждали.



Кроме девушек, тут по краям дорожки можно было наблюдать мужчин на лошадях, юрты (разбиты прямо на поле) и мужчин с собаками. То есть говорю как есть: по обе стороны дорожки стояли люди с собаками. И Владимиру Путину предстояло пройти сквозь их строй. Но это же был не концлагерь (хотя в какой-то момент стало похоже). Это были породистые киргизские борзые тайган, которые, по предположению, должны были заинтересовать Владимира Путина.



Мало того, здесь стояли еще и другие мужчины - с огромными беркутами. Нет, ну беркутов точно никогда не было. Да и юрт на поле. И собак. Отсюда можно было не уходить все три дня. Это ведь и была Киргизия, о которой грезит ее президент Садыр Жапаров.



