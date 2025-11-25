|Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
08:24 26.11.2025
На сессии Самаркандского областного кенгаша рассмотрен организационный вопрос и определены задачи на перспективу
25.11.2025
25 ноября состоялась внеочередная сессия Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов. В ней принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев.
В начале своего выступления глава государства выразил удовлетворение встречей с общественностью области и отметил достигнутые результаты, а также возможности, которые еще предстоит реализовать.
– Самарканд, вобравший в себя тысячелетнюю историю и богатейшие традиции, с каждым днем преображается благодаря современным архитектурным подходам и укрепляет свое место в мировой цивилизации, - сказал Президент.
В частности, создание комплекса "Вечный город", благоустройство более 40 святынь, строительство нового международного аэропорта Самарканда, ввод в эксплуатацию десятков гостиниц международных брендов вывели туристический потенциал области на новый уровень.
За последние годы Самарканд стал политическим, экономическим, туристическим и деловым центром, площадкой для многих международных мероприятий, форумов и конференций. Только в этом году здесь проведено свыше 40 престижных международных событий, а недавняя 43-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО стала действительно исторической.
Всего в сферу туризма и родственные отрасли было привлечено 1 миллиард долларов инвестиций. В результате туристический поток в область по сравнению с 2016 годом вырос в семь раз, экспорт туристических услуг достиг 600 миллионов долларов.
Сегодня Самарканд становится привлекательным не только для туристов, но и для инвесторов и предпринимателей, благодаря огромному потенциалу промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
За последние восемь лет в область привлечено 12 миллиардов долларов инвестиций, создано 600 тысяч постоянных рабочих мест, число предпринимателей увеличилось вдвое. Количество производственных предприятий выросло в 1,5 раза, объем промышленности – в 1,7 раза. Число предприятий с годовым оборотом свыше 100 миллиардов сумов достигло 81. Инвесторы из 55 стран начали деятельность в регионе, а количество предприятий с иностранным участием приблизилось к 700.
Сектор услуг ежегодно растет на 15 процентов, и в этом году объем услуг достигнет 75 триллионов сумов.
Кроме того, в 2024 году и за последние десять месяцев построено 15 миллионов квадратных метров жилья и коммерческих объектов. Самаркандские строители ежегодно возводят 4,5 миллиона квадратных метров зданий и сооружений по всей республике.
Валовой региональный продукт области вырос с 23 триллионов сумов в 2016 году до 120 триллионов сумов в нынешнем году.
Жители отмечают, что благодаря выполненной работе в жизни семей произошли значительные позитивные изменения.
Например, за этот период построено 3 200 километров водопроводных и канализационных сетей на сумму 2 триллиона сумов.
Президент подчеркнул, что Самарканд удалось превратить в привлекательную территорию как для населения и предпринимателей, так и для туристов и инвесторов.
В Ургутском районе, который является самым густонаселенным в республике, проживает более 600 тысяч человек.
Этот район долгие годы является лидером по сельскому хозяйству в области. Создание свободной экономической зоны "Ургут" на холмистой и каменистой местности и запуск 74 проектов на сумму 860 миллионов долларов превратили район в промышленно развитую территорию.
Развитие промышленности стало мощным стимулом для сферы торговли и услуг. Сегодня Ургут занимает третье место в области по промышленности и четвертое – по сервису.
Сегодня в Ургуте произошло еще одно историческое событие – введена в эксплуатацию 55-километровая железнодорожная линия. Работа по ее электрификации завершится в следующем году. Это создаст дополнительные удобства для населения и откроет новые возможности в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг.
Было отмечено, что жители района давно ожидают решения вопросов, связанных с жильем, канализацией, питьевой водой, школами, детскими садами, медицинскими учреждениями и бизнес-инфраструктурой. В этой связи Президент подписал постановление о преобразовании центра Ургута в один из самых современных и привлекательных городов страны в духе Нового Узбекистана.
На прилегающей к махалле Куйи Камангарон территории площадью 90 гектаров будет построен современный эко-город на 100 тысяч жителей. Для строительства дорог, питьевой воды, канализации, электросетей, школ, детских садов, медицинских учреждений и другой инфраструктуры будет выделено 50 миллионов долларов.
На участке площадью 3 гектара будет построен единый административный центр для 35 районных организаций. Освободившиеся здания будут предложены частному сектору.
Еще одна важная новость – 17,5 тысячи гектаров территорий Окдаре, Пайарыкского, Пастдаргомского, Тайлакского и Самаркандского районов будут присоединены к городу Самарканду. В результате население города увеличится с 604 тысяч до 882 тысяч человек.
В связи с этим для обеспечения растущего спроса на современное жилье определены три крупных массива города Самарканда: на массиве "Ширин" будет построено жилье для 180 тысяч человек, на "Темирйўл орти" – для 100 тысяч, на "Корасув-2" – для 30 тысяч.
Здесь будут возведены более 700 современных многоквартирных домов, школы, детские сады, высшее учебное заведение, больница, современные бизнес- и торговые центры, гостиницы и зоны отдыха. Совместно с испанскими инвесторами будет обновлена канализационная система этих массивов в формате государственно-частного партнерства.
Для сокращения движения грузового транспорта по городу, вдоль магистрали, проходящей через Акдарью, Тайлак и Самаркандский район, будут построены четыре логистических центра.
На примере Ургута глава государства проанализировал возможности региона и поставил перед министрами и хокимами конкретные задачи на следующий год.
На сессии был также рассмотрен организационный вопрос.
Президент отметил, что страна ставит перед собой большие цели – возвышение чести и достоинства человека, устойчивый рост экономики и повышение благосостояния населения. Для выполнения этих задач области необходим руководитель, мыслящий современно, способный системно анализировать проблемы и предлагать инновационные решения.
Президент предложил на должность хокима Самаркандской области кандидатуру Адиза Бобоева, исполняющего обязанности хокима области.
После заслушивания мнений актива вопрос был вынесен на голосование. По его результатам Адиз Бобоев утвержден на должность хокима области.
В завершение совещания глава государства заслушал отчеты и планы ответственных лиц.
***
О назначении Бобоева Адиза Музафаровича на должность хокима Самаркандской области
25.11.2025
На основании пункта 15 статьи 109 и статьи 124 Конституции Республики Узбекистан, а также в соответствии с решением Самаркандского областного Кенгаша народных депутатов назначить Бобоева Адиза Музафаровича на должность хокима Самаркандской области.
Президент Республики Узбекистан
Ш. Мирзиеев