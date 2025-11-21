В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики

09:26 26.11.2025

Путин утвердил новую Стратегию национальной политики России до 2036 года.



Основные положения государственной Стратегии:



- Более 95% населения к 2036 году должны в первую очередь идентифицировать себя россиянами.



- Российское общество сплочено общим культурным кодом, основанным на сохранении и развитии русской культуры и русского языка.



- Главным результатом реализации государственной национальной политики должна стать сплоченность нации.



- Не менее 90% россиян должны отмечать отсутствие дискриминации по языковому и национальному признаку к 2036 году.



- Воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности.



- Реализации Стратегии должна снизить количество конфликтов на национальной почве, способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.



