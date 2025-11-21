|В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
09:26 26.11.2025
Путин утвердил новую Стратегию национальной политики России до 2036 года.
Основные положения государственной Стратегии:
- Более 95% населения к 2036 году должны в первую очередь идентифицировать себя россиянами.
- Российское общество сплочено общим культурным кодом, основанным на сохранении и развитии русской культуры и русского языка.
- Главным результатом реализации государственной национальной политики должна стать сплоченность нации.
- Не менее 90% россиян должны отмечать отсутствие дискриминации по языковому и национальному признаку к 2036 году.
- Воссоединение исторических территорий с Россией стало важным событием для укрепления гражданской идентичности.
- Реализации Стратегии должна снизить количество конфликтов на национальной почве, способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.