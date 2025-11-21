 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 26.11.2025
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
22:06  Назначения районных акимов в Киргизии 21.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
03:53  Китайский эксперт оценил инициативы Узбекистана по развитию Центральной Азии
02:16  infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны (видео)
01:47  "Раньше всех. Ну почти": Опубликован план перемирия украино-российского конфликта
01:21  НГ: Китай потеснил США в Африке. Вашингтон бойкотирует саммит G20 в ЮАР
00:05  Русские войска освободили Купянск и ворвались в Красный Лиман - итоговая сводка Readovka за 20 ноября
    Таджикистан   | 
Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
10:27 26.11.2025

Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана: комментарий НБТ

Введение санкций против отдельных финансовых учреждений может создать определенные вызовы, считают в Нацбанке Таджикистана

ДУШАНБЕ, 25 ноя - Sputnik. Национальный банк Таджикистана предпринимает необходимые меры по минимизации потенциальных рисков для банковской системы после того, как Евросоюз ввел санкции против восьми банков и финансовых учреждений из третьих стран.

Об этом заявили в НБТ в ответ на зарос Sputnik Таджикистан о влиянии этих ограничительных мер на работу таджикских банков.

"Введение санкций против отдельных банков действительно может создать для них определенные вызовы, в частности в сфере корреспондентских отношений и внешних расчетов", - отметили в регуляторе.

НБТ предпринимает определенные действия, в том числе включая направление предписаний и указаний кредитным финансовым организациям по усилению комплаенса, увеличению внимания к транзакциям и повышению бдительности в процессе работы с клиентскими счетами.

Кроме того, в Нацбанке оценили влияние введенных санкций на деятельность банковской системы Таджикистана как ограниченное.

"Основные финансовые институты страны продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая проведение платежных расчетов, а также выполнение обязательств перед клиентами", - говорится в ответе Sputnik Таджикистан.

В настоящее время ведутся консультации с партнерскими финансовыми организациями и международными институтами для поиска технических решений, направленных на стабилизацию платежных расчетов и минимизацию последствий санкционных ограничений, добавили в НБТ.

Национальный банк Таджикистана принимает меры по обеспечению бесперебойной работы банковской системы и поддержанию доверия клиентов, заверили в регуляторе.

Напомним, в рамках 19-го раунда санкций против России Евросоюз добавил в свой санкционный список восемь банков и финансовых учреждений из третьих стран.

В частности, с 12 ноября к этому списку добавятся три таджикских банка: "Спитамен Банк", Dushanbe City и "Коммерцбанк".

Наряду с Таджикистаном санкции коснутся деятельности ряда банков и компаний других стран, в том числе Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и других.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит действенными жесткими мерами на очередной пакет санкций Евросоюза.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764142020


