10:27 26.11.2025
Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана: комментарий НБТ
Введение санкций против отдельных финансовых учреждений может создать определенные вызовы, считают в Нацбанке Таджикистана
ДУШАНБЕ, 25 ноя - Sputnik. Национальный банк Таджикистана предпринимает необходимые меры по минимизации потенциальных рисков для банковской системы после того, как Евросоюз ввел санкции против восьми банков и финансовых учреждений из третьих стран.
Об этом заявили в НБТ в ответ на зарос Sputnik Таджикистан о влиянии этих ограничительных мер на работу таджикских банков.
"Введение санкций против отдельных банков действительно может создать для них определенные вызовы, в частности в сфере корреспондентских отношений и внешних расчетов", - отметили в регуляторе.
НБТ предпринимает определенные действия, в том числе включая направление предписаний и указаний кредитным финансовым организациям по усилению комплаенса, увеличению внимания к транзакциям и повышению бдительности в процессе работы с клиентскими счетами.
Кроме того, в Нацбанке оценили влияние введенных санкций на деятельность банковской системы Таджикистана как ограниченное.
"Основные финансовые институты страны продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая проведение платежных расчетов, а также выполнение обязательств перед клиентами", - говорится в ответе Sputnik Таджикистан.
В настоящее время ведутся консультации с партнерскими финансовыми организациями и международными институтами для поиска технических решений, направленных на стабилизацию платежных расчетов и минимизацию последствий санкционных ограничений, добавили в НБТ.
Национальный банк Таджикистана принимает меры по обеспечению бесперебойной работы банковской системы и поддержанию доверия клиентов, заверили в регуляторе.
Напомним, в рамках 19-го раунда санкций против России Евросоюз добавил в свой санкционный список восемь банков и финансовых учреждений из третьих стран.
В частности, с 12 ноября к этому списку добавятся три таджикских банка: "Спитамен Банк", Dushanbe City и "Коммерцбанк".
Наряду с Таджикистаном санкции коснутся деятельности ряда банков и компаний других стран, в том числе Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и других.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит действенными жесткими мерами на очередной пакет санкций Евросоюза.