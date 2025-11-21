Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана

10:27 26.11.2025

Введение санкций против отдельных финансовых учреждений может создать определенные вызовы, считают в Нацбанке Таджикистана



ДУШАНБЕ, 25 ноя - Sputnik. Национальный банк Таджикистана предпринимает необходимые меры по минимизации потенциальных рисков для банковской системы после того, как Евросоюз ввел санкции против восьми банков и финансовых учреждений из третьих стран.



Об этом заявили в НБТ в ответ на зарос Sputnik Таджикистан о влиянии этих ограничительных мер на работу таджикских банков.



"Введение санкций против отдельных банков действительно может создать для них определенные вызовы, в частности в сфере корреспондентских отношений и внешних расчетов", - отметили в регуляторе.



НБТ предпринимает определенные действия, в том числе включая направление предписаний и указаний кредитным финансовым организациям по усилению комплаенса, увеличению внимания к транзакциям и повышению бдительности в процессе работы с клиентскими счетами.



Кроме того, в Нацбанке оценили влияние введенных санкций на деятельность банковской системы Таджикистана как ограниченное.



"Основные финансовые институты страны продолжают функционировать в штатном режиме, обеспечивая проведение платежных расчетов, а также выполнение обязательств перед клиентами", - говорится в ответе Sputnik Таджикистан.



В настоящее время ведутся консультации с партнерскими финансовыми организациями и международными институтами для поиска технических решений, направленных на стабилизацию платежных расчетов и минимизацию последствий санкционных ограничений, добавили в НБТ.



Национальный банк Таджикистана принимает меры по обеспечению бесперебойной работы банковской системы и поддержанию доверия клиентов, заверили в регуляторе.



Напомним, в рамках 19-го раунда санкций против России Евросоюз добавил в свой санкционный список восемь банков и финансовых учреждений из третьих стран.



В частности, с 12 ноября к этому списку добавятся три таджикских банка: "Спитамен Банк", Dushanbe City и "Коммерцбанк".



Наряду с Таджикистаном санкции коснутся деятельности ряда банков и компаний других стран, в том числе Китая, Индии, Казахстана, Кыргызстана и других.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ответит действенными жесткими мерами на очередной пакет санкций Евросоюза.