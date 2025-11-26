Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев

13:20 26.11.2025

Дальний Восток: о факторах активизации противостояния Китая и Японии

Страну восходящего солнца бросают в топку глобального противостояния с Китаем?



26.11.2025 | Олег СЕРГЕЕВ



Обострение в Азии отношений между Пекином и Токио, а также некоторыми странами региона, демонстрирующими готовность выступить против Китая в силовом формате, развивается по кальке, напоминающей ситуацию накануне февраля 2022 года в Европе: формально о войне не говорится, но силовые провокации, политико-правовые решения и заявления постепенно подводят к силовому сценарию. Происходит это на фоне переговоров по Украине и так, чтобы на востоке Европы вопрос условий прекращения огня все еще обсуждался, в то время как на востоке Азии, – в регионе с колоссальной плотностью населения и значением для мировой экономики, – уже возникал очаг нового конфликта.



7 ноября новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила на весь мир: "Китайская военно-морская блокада Тайваня будет считаться Токио экзистенциальной угрозой, что станет основанием для использования права на самооборону, то есть для военного ответа на действия Китая". Почти синхронно с этим глава военного ведомства Страны восходящего солнца Синдзиро Коидзуми сообщил, что Япония разместит недалеко от Тайваня на острове Йонагуни зенитно-ракетный комплекс средней дальности, причем развертывание этих ракет уже "успешно реализуется".



В Пекине резко осудили и раскритиковали размещение японских ракет у Тайваня. Представитель МИД КНР Мао Нин назвала происходящее попыткой "создать региональную напряженность и спровоцировать военную конфронтацию", подчеркнув, что Пекин "решительно защитит свой суверенитет". Глава МИД Китая заявил, что Япония должна помнить, что проиграла войну, а постпред КНР в ООН пригрозил Токио "ответом в рамках самообороны" из-за заявлений японской стороны о возможной войне из-за Тайваня. Параллельно Пекин ввел экономические меры: приостановил импорт японских морепродуктов, рекомендовал китайским туристам воздержаться от поездок в Японию и предупредил студентов о росте антияпонских настроений.



На фоне этих действий и заявлений Индонезия уничтожила свыше тридцати (!) китайских рыболовных судов, обвиненных в "незаконном рыболовстве" в ее территориальных водах. Заодно индонезийские власти заявили, что эти суда "также функционировали как скрытые разведывательные платформы".



Западные страны, и прежде всего США, в течение многих лет выстраивали вокруг Китая цепочку потенциальных очагов напряженности по схожей кальке с тем, что делалось вокруг России. Сегодня в этом, среди американских союзников и прокси в регионе, Япония играет в Азии роль, подобную сыгранной в Европе в начале 2020-х гг. Британией, когда она втягивала Россию в кровавый конфликт на Украине.



