Среда, 26.11.2025
Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
15:01 26.11.2025

Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
Эксперт Сапрынская: Киргизия занимает важное место в геополитической конфигурации Центральной Азии

26 ноября 2025

Содержание
Роль Киргизии в регионе
Многовекторная политика
Экономическая устойчивость

Президент России Владимир Путин 25–27 ноября с государственным визитом посещает Киргизию. Вместе с президентом страны Садыром Жапаровым он возложил венки к мемориалу "Вечный огонь", на следующий день провел российско-киргизские переговоры, был подписан пакет документов. Этот визит организовали по приглашению киргизского лидера. Также запланировано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Какую роль Бишкек занимает в Центральной Азии - в материале "Известий".

Роль Киргизии в регионе

• Киргизия расположена в центре Евразии, на пересечении направлений, связывающих Китай, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Это делает территорию важным звеном в системе транзитных маршрутов. Торговые связи Кыргызстана с соседними государствами региона демонстрируют заметный подъем: за три года объем взаимной торговли вырос почти на треть, а за январь – август 2025 года достиг $1,7 млрд.

• Для укрепления экономических отношений со странами региона в Киргизии стремятся устранить административные препятствия для торговли и постепенно уйти от зависимости от сырьевого экспорта. Для достижения поставленных целей в Бишкеке уделяют особое внимание развитию электронной торговли и укреплению совместной кибербезопасности.

• Также укрепить позиции Бишкека в регионе поможет улучшение транспортной инфраструктуры. Строящаяся железная дорога, которая соединит Китай, Киргизию и Узбекистан, станет ключевым маршрутом в Центральной Азии. К 2030 году она откроет быстрый путь к крупным торговым зонам Европы и Азии.

Многовекторная политика

• Политика Киргизии характеризуется многоплановым подходом. Центральное место занимают тесные связи с Россией и Китаем, что выражается в совместных проектах, экономическом сотрудничестве и координации в сфере безопасности. Одновременно страна участвует в деятельности крупных международных организаций, включая ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СНГ. Это позволяет ей влиять на принятие решений в региональном контексте.

• Внутри региона Бишкек позиционирует себя как центр взаимодействия и координации, способный объединять соседние страны в совместных инициативах и инфраструктурных проектах, что укрепляет ее значимость и авторитет на уровне Центральной Азии.

• Киргизия сохраняет статус одного из ключевых экономических партнеров России в Центральной Азии. Так, в 2022 году товарооборот между странами вырос на 40%, достигнув $3,2 млрд. Россия продолжает играть решающую роль в экономическом развитии Киргизии. Совместно создано около 700 предприятий, и российские инвестиции активно поддерживают энергетику и обрабатывающую промышленность, повышая экспортный потенциал республики.

• Сотрудничество охватывает также стратегические направления безопасности. В 2023 году Москва и Бишкек подписали соглашение о включении Киргизии в единую систему противовоздушной обороны. Россия передала республике зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300.

• В культурно-гуманитарной сфере ситуация меняется в сторону сокращения использования русского языка, поскольку летом 2023 года был принят закон, делающий киргизский обязательным для большинства государственных и частных сфер. Несмотря на это, Россия продолжает усилия по поддержке культурных связей: страны заключили соглашение о создании русскоязычных школ.

• Пекин также активно инвестирует в энергетическую сферу Киргизии: летом 2023 года подписано соглашение о создании Казарманского каскада ГЭС на реке Нарын стоимостью около $3 млрд, часть производимой электроэнергии предполагается поставлять в Китай. Дополнительно подписан договор о строительстве солнечной электростанции в Иссык-Кульской области.

• Турция оказывает влияние в первую очередь в культурно-гуманитарной сфере, используя этнические и религиозные связи для реализации образовательных проектов. Военное присутствие Анкары также усиливается. В частности, более 1600 киргизских студентов окончили турецкие военные вузы, развивается сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов. Постепенно расширяются торгово-экономические и инвестиционные связи в инфраструктурной и транспортной сферах.

Экономическая устойчивость

• За последние годы экономика Киргизии демонстрирует заметное ускорение. По итогам года ВВП может превысить $25 млрд. Средний темп увеличения ВВП превышает 7% ежегодно, при этом в 2024 году показатель достиг рекордных 9,6%. Такой рост стал возможен благодаря инвестициям в энергетику, включая строящуюся гидроэлектростанцию "Камбар-Ата-1", а также расширения сотрудничества с Россией, Турцией, Китаем, Казахстаном и ОАЭ. Также в 2021 году Бишкек национализировал золоторудное предприятие "Кумтор Голд Компани" (КГК), чей вклад в ВВП страны составляет около 10%.

• Наиболее динамичными сферами экономики остаются пищевое производство, строительство и гостинично-ресторанные услуги. По данным Национального статистического комитета Киргизии, наибольшую долю в структуре валового продукта занимают отрасли услуг - 51,1%, доля товарного производства составляет 32,8%, а налоги на продукты приносят 16,1%.

• Инвестиции в основной капитал увеличились за счет внутренних источников, тогда как внешние вложения уменьшились. Более 85% инвестиций направлено на строительство объектов добычи полезных ископаемых, обрабатывающих предприятий, транспортной инфраструктуры, энергетики, образовательных учреждений и жилья.

• Также основные факторы роста - внутренний спрос, увеличение доходов населения, рост розничной торговли, приток денежных переводов ($1,5 млрд за январь – июнь 2025 года), прямые иностранные инвестиции (например, из России $279,3 млн в 2024 году) и государственные расходы на инфраструктурные проекты, включая строительство ГЭС. Вместе с тем падение объемов экспорта снижает устойчивость этого роста. На фоне высоких темпов Нацбанк повысил учетную ставку на 0,25% до 9,25% для сдерживания инфляции.

• На перспективу ориентирован Национальный план до 2030 года, который предполагает доведение ВВП до $30 млрд и повышение дохода на душу населения до $4,5 тыс. Устойчивость экономики в дальнейшем будет зависеть от способности правительства и Центрального банка управлять рисками "перегрева" и структурными дисбалансами.

При написании материала "Известия" беседовали и учитывали мнения:
научного сотрудника института востоковедения РАН и лаборатории современных исследований Центральной Азии и Кавказа Дарьи Сапрынской;
эксперта отдела внешней политики администрации президента Киргизии Айбека Тилебалиева.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764158460


