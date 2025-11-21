Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека

22:30 26.11.2025 Кто подставил Стива Уиткоффа

Версии появлялись в резиденции киргизского президента во время госвизита Владимира Путина



26 ноября президент России Владимир Путин встретился в резиденции "Ынтымак Ордо" с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Цокало много конских копыт, звенели доспехи. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников тем временем поговорил с помощником президента России Юрием Ушаковым на самую горячую тему дня: об утечках его разговоров.



Утром в резиденции президента Киргизии "Ынтымак Ордо" готовились к двусторонним переговорам. Этой резиденции полтора года (строили ее примерно столько же), и она хороша, то есть прежде всего просторна. Киргизы доброжелательны, и все происходит без напряжения.



Вот в бескрайний пресс-центр входит группа единомышленников, то есть члены российской делегации, которые будут здесь подписывать соглашения: министр экономики Максим Решетников, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова... Им рассказывают, куда встать и в какой момент кому пожать руку. На кого посмотреть, они знают и сами.



А на улице уже выстроились конники с флагами России и Киргизии в руках. Церемония обещала быть живой. Не настолько живой, конечно, как накануне вечером, когда кроме лошадей в церемонии встречи участвовали беркуты, собаки и другие животные из контактного зоопарка Садыра Жапарова.



На этот раз церемония встречи запомнилась тем, что машина российского президента двигалась к резиденции в окружении большого количества лошадей, которые вообще никуда не спешили. Еще никогда, уверен, водителю господина Путина не требовалось столько сил, душевных и физических, и мужества, чтобы сдержать себя, не выкрутить руль и не рвануть по обочине навстречу подписанию документов, какими бы они ни были. Но они с шефом держались.



А по мне, так достаточно было погудеть. Это ведь лошади. Взбрыкнули бы и понесли.



Владимир Путин читал свою приветственную речь в здании резиденции севшим голосом. При этом он, впрочем, выходил из машины на улицу в костюме и долго стоял и ходил с президентом Киргизии по свежему воздуху, то есть ни с того ни с сего рисковал.



Тут, конечно, всех интересовал прежде всего помощник президента Юрий Ушаков с комментарием ситуации с публикацией его бесед с разными людьми о том, что заботит многих, то есть о мире.



"Разговоры (со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США.- А. К.) у нас периодически происходят. Сам текст я комментировать не буду",- говорил Юрий Ушаков рано утром. То есть он ничего не отрицал. И конечно, не подтверждал.



Переговоры продолжались дольше, чем планировалось. Один из участников рассказал мне, что 40 минут заняло одно только выступление вице-премьера Алексея Оверчука.



- И это рекорд! - констатировал мой собеседник. Остальные участники переговоров, похоже, не были заинтересованы в их развитии. И так понятно, что все хорошо. Оставалось подписать документы.



На эту церемонию пришли уже все члены российской делегации. И не было журналиста, который не искал бы глазами Юрия Ушакова.



- А какова вероятность, что конфликт вообще закончится? - жадно расспрашивали его.- По вашему ощущению?



- А по вашему? - отвечал он вопросом на вопрос.



- Хотелось бы!



Хотелось бы? Вот и мне хотелось бы...



Я спросил Юрия Ушакова:



- Получается, существуют проблемы безопасности таких разговоров, да? Кто-то расслабился? Говорили по открытой связи?..



Юрий Ушаков вздохнул:



- Ну да...



- А что, это у вас нормально считается - вот так просто поговорить? Привыкли друг к другу и к таким звонкам? Ну есть же закрытая связь. Что-то срочное было? Необычное?



- Конечно, необычное,- подтвердил Юрий Ушаков.- Это все очень необычно!.. Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые в общем-то кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка.



- В этом точно никто из вас, мне кажется, не был заинтересован.



- Я тоже так думаю. Нет, ну а как тогда разговаривать?.. Сотрудничества ни у кого не будет с таким партнером, который дает информацию о том, что обсуждал. Или это будет бездоверительный разговор, и он обречен.



- Господин Уиткофф тоже ведь, судя по разговору, не был заинтересован быть услышанным кем-то, кроме вас. Причем еще больше, чем вы. Вы-то вообще ничего лишнего не сказали. А он все-таки сказал.



- И Уиткофф точно не был заинтересован,- согласился Юрий Ушаков.- Помните случай с Майклом Флинном? И тут могло быть то же самое. Когда хотят кое-кто сделать.



Как известно, в 2017 году был перехвачен разговор спецпредставителя США Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. После этого состоялась отставка господина Флинна.



То есть Юрий Ушаков дал понять, что у Стива Уиткоффа в Белом доме могут быть недоброжелатели.



А вот у Владимира Путина и Садыра Жапарова в резиденции "Ынтымак Ордо" не было недоброжелателей. Они громко, с выражением зачитали свои заявления и ушли обедать.



На десерт Владимиру Путину оставалась вечерняя беседа с Александром Лукашенко.



***



Александр Лукашенко взял все Мински на себя

Он предложил провести новый раунд российско-украинских переговоров в столице Белоруссии



На встрече в киргизской юрте на территории резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке президент Белоруссии не смог переоценить роль, которую его страна играет в мирном российско-украинском урегулировании. А специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников смог.



Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции "Ала-Арча". Владимир Путин в Бишкеке, как известно, второй день. Президент Белоруссии прилетел только 26 ноября. В аэропорту его встретил не президент Киргизии, правда, а премьер ее правительства. Но на это можно было закрыть глаза: Садыр Жапаров не отходил в это время от Владимира Путина, а это простительно.



Между тем встретили президента Белоруссии, как и президента России, не скучно: у трапа предложили баурсаки (небольшие пончики), а в здании аэропорта Александра Лукашенко ждал целый хор Киргизского театра оперы и балета, который исполнил ему, ни на что не намекая, песню про белорусских партизан.



И уж после этого Александр Лукашенко направился в резиденцию. И хотя начало встречи было запланировано в здании резиденции, сама встреча, предполагалось, пройдет в очередной киргизской юрте, разбитой на этот раз прямо у входа в резиденцию.



- Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся,- заговорил первым Александр Лукашенко, не обращая внимания на то, что Владимир Путин и сам приготовился что-то сказать.



Вообще, начать должен был именно российский президент, так как считался хозяином встречи.



Но между ними какие взаимные счеты? Сплошные взаимозачеты.



- Знаю, что у вас нелегкие были дни...- произнес Александр Лукашенко.- Официальный визит - это всегда нагрузка приличная на человека!



Это он знал по себе. Настрадаешься.



Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.



- Но тем не менее, как вы правильно сказали,- продолжал Александр Лукашенко,- всегда есть не просто о чем-то поговорить.



Разве так и говорил ему Владимир Путин? Впрочем, простых формулировок в их разговорах никогда не было.



Теперь мог высказаться и российский президент:



- Александр Григорьевич, мы в постоянном контакте, пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться. Здесь мы среди друзей, поэтому нагрузки особой нет.



Впрочем, Владимир Путин давно уже проводит время исключительно среди друзей.



- Вы проинформировали меня по телефону, как развиваются отношения с вашими соседями, а я с удовольствием проинформирую вас о том, что у нас происходит по направлению...- российский президент замялся, подыскивая подходящую формулировку, ибо начинал сейчас говорить о чувствительном.- ...достижений приемлемых для нас результатов... Искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении.



Территориальный вопрос и не таких портил.



- Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит,- добавил президент России,- и вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен! Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белоруссии по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!



Тогда же они и провалились.



- Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! - заверил Александр Лукашенко.



Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента.



И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля - начале марта 2022-го в Белоруссии - тоже.



Разве что стамбульские, и тоже неудавшиеся, в марте 2022 года... Владимир Путин словно все это время идет и идет к ним, причем напролом, доказывая себе и всем остальным, что уже тогда, если бы сразу решили, результат мог быть тем же самым, что будет и сейчас, только без сотен тысяч жертв этой войны.



- Что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, диалоги с западниками, с американцами...- продолжал между тем Александр Лукашенко.- Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди?! У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники!..



Вроде ведь на это ничего и не возразишь, даже и пытаться не стоит, и как бы ни хотел на самом деле поступить Александр Лукашенко, он должен поступать именно так, а вы как хотите?.. И к нему не должно быть никаких вопросов, да и разве они есть?..



- Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос, никогда! Один раз отрубили все это! И все!! - воскликнул господин Лукашенко.



И больше не поднять, даже если бы захотели.



- За большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно! - подчеркнул Александр Лукашенко.- Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий, если американцы... Уже публично скажу то, что я им сказал... Аккуратно (будут.- А. К.) вести себя... Будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений!



То есть роль Александра Лукашенко в возможных мирных соглашениях, как обычно, решающая.



И американцев вовремя предупредил, и родных людей.



И разве не так?!



И может, уже пора наконец продавать ему энергоносители по внутрироссийским ценам?



Причем это и американцев, конечно, касается. Источник - Коммерсантъ

