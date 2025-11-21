 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 26.11.2025
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
22:06  Назначения районных акимов в Киргизии 21.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
17:11  Киргизия запустила первую эмиссию обеспеченного золотом стейблкоина USDKG
Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
22:30 26.11.2025

Кто подставил Стива Уиткоффа
Версии появлялись в резиденции киргизского президента во время госвизита Владимира Путина

26 ноября президент России Владимир Путин встретился в резиденции "Ынтымак Ордо" с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Цокало много конских копыт, звенели доспехи. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников тем временем поговорил с помощником президента России Юрием Ушаковым на самую горячую тему дня: об утечках его разговоров.

Утром в резиденции президента Киргизии "Ынтымак Ордо" готовились к двусторонним переговорам. Этой резиденции полтора года (строили ее примерно столько же), и она хороша, то есть прежде всего просторна. Киргизы доброжелательны, и все происходит без напряжения.

Вот в бескрайний пресс-центр входит группа единомышленников, то есть члены российской делегации, которые будут здесь подписывать соглашения: министр экономики Максим Решетников, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова... Им рассказывают, куда встать и в какой момент кому пожать руку. На кого посмотреть, они знают и сами.

А на улице уже выстроились конники с флагами России и Киргизии в руках. Церемония обещала быть живой. Не настолько живой, конечно, как накануне вечером, когда кроме лошадей в церемонии встречи участвовали беркуты, собаки и другие животные из контактного зоопарка Садыра Жапарова.

На этот раз церемония встречи запомнилась тем, что машина российского президента двигалась к резиденции в окружении большого количества лошадей, которые вообще никуда не спешили. Еще никогда, уверен, водителю господина Путина не требовалось столько сил, душевных и физических, и мужества, чтобы сдержать себя, не выкрутить руль и не рвануть по обочине навстречу подписанию документов, какими бы они ни были. Но они с шефом держались.

А по мне, так достаточно было погудеть. Это ведь лошади. Взбрыкнули бы и понесли.

Владимир Путин читал свою приветственную речь в здании резиденции севшим голосом. При этом он, впрочем, выходил из машины на улицу в костюме и долго стоял и ходил с президентом Киргизии по свежему воздуху, то есть ни с того ни с сего рисковал.

Тут, конечно, всех интересовал прежде всего помощник президента Юрий Ушаков с комментарием ситуации с публикацией его бесед с разными людьми о том, что заботит многих, то есть о мире.

"Разговоры (со Стивом Уиткоффом, специальным посланником президента США.- А. К.) у нас периодически происходят. Сам текст я комментировать не буду",- говорил Юрий Ушаков рано утром. То есть он ничего не отрицал. И конечно, не подтверждал.

Переговоры продолжались дольше, чем планировалось. Один из участников рассказал мне, что 40 минут заняло одно только выступление вице-премьера Алексея Оверчука.

- И это рекорд! - констатировал мой собеседник. Остальные участники переговоров, похоже, не были заинтересованы в их развитии. И так понятно, что все хорошо. Оставалось подписать документы.

На эту церемонию пришли уже все члены российской делегации. И не было журналиста, который не искал бы глазами Юрия Ушакова.

- А какова вероятность, что конфликт вообще закончится? - жадно расспрашивали его.- По вашему ощущению?

- А по вашему? - отвечал он вопросом на вопрос.

- Хотелось бы!

Хотелось бы? Вот и мне хотелось бы...

Я спросил Юрия Ушакова:

- Получается, существуют проблемы безопасности таких разговоров, да? Кто-то расслабился? Говорили по открытой связи?..

Юрий Ушаков вздохнул:

- Ну да...

- А что, это у вас нормально считается - вот так просто поговорить? Привыкли друг к другу и к таким звонкам? Ну есть же закрытая связь. Что-то срочное было? Необычное?

- Конечно, необычное,- подтвердил Юрий Ушаков.- Это все очень необычно!.. Да, происходят контакты по закрытой связи, когда утечек практически не бывает, если какая-то сторона специально их не допустит. А бывают некоторые разговоры по WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), которые в общем-то кто-то каким-то образом может, видимо, послушать. Здесь вряд ли можно предположить, что от участников разговора могла исходить такая утечка.

- В этом точно никто из вас, мне кажется, не был заинтересован.

- Я тоже так думаю. Нет, ну а как тогда разговаривать?.. Сотрудничества ни у кого не будет с таким партнером, который дает информацию о том, что обсуждал. Или это будет бездоверительный разговор, и он обречен.

- Господин Уиткофф тоже ведь, судя по разговору, не был заинтересован быть услышанным кем-то, кроме вас. Причем еще больше, чем вы. Вы-то вообще ничего лишнего не сказали. А он все-таки сказал.

- И Уиткофф точно не был заинтересован,- согласился Юрий Ушаков.- Помните случай с Майклом Флинном? И тут могло быть то же самое. Когда хотят кое-кто сделать.

Как известно, в 2017 году был перехвачен разговор спецпредставителя США Майкла Флинна с послом России в США Сергеем Кисляком. После этого состоялась отставка господина Флинна.

То есть Юрий Ушаков дал понять, что у Стива Уиткоффа в Белом доме могут быть недоброжелатели.

А вот у Владимира Путина и Садыра Жапарова в резиденции "Ынтымак Ордо" не было недоброжелателей. Они громко, с выражением зачитали свои заявления и ушли обедать.

На десерт Владимиру Путину оставалась вечерняя беседа с Александром Лукашенко.

***

Александр Лукашенко взял все Мински на себя
Он предложил провести новый раунд российско-украинских переговоров в столице Белоруссии

На встрече в киргизской юрте на территории резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке президент Белоруссии не смог переоценить роль, которую его страна играет в мирном российско-украинском урегулировании. А специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников смог.

Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в резиденции "Ала-Арча". Владимир Путин в Бишкеке, как известно, второй день. Президент Белоруссии прилетел только 26 ноября. В аэропорту его встретил не президент Киргизии, правда, а премьер ее правительства. Но на это можно было закрыть глаза: Садыр Жапаров не отходил в это время от Владимира Путина, а это простительно.

Между тем встретили президента Белоруссии, как и президента России, не скучно: у трапа предложили баурсаки (небольшие пончики), а в здании аэропорта Александра Лукашенко ждал целый хор Киргизского театра оперы и балета, который исполнил ему, ни на что не намекая, песню про белорусских партизан.

И уж после этого Александр Лукашенко направился в резиденцию. И хотя начало встречи было запланировано в здании резиденции, сама встреча, предполагалось, пройдет в очередной киргизской юрте, разбитой на этот раз прямо у входа в резиденцию.

- Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся,- заговорил первым Александр Лукашенко, не обращая внимания на то, что Владимир Путин и сам приготовился что-то сказать.

Вообще, начать должен был именно российский президент, так как считался хозяином встречи.

Но между ними какие взаимные счеты? Сплошные взаимозачеты.

- Знаю, что у вас нелегкие были дни...- произнес Александр Лукашенко.- Официальный визит - это всегда нагрузка приличная на человека!

Это он знал по себе. Настрадаешься.

Впрочем, визит был не официальный, а государственный. Этого он не знал.

- Но тем не менее, как вы правильно сказали,- продолжал Александр Лукашенко,- всегда есть не просто о чем-то поговорить.

Разве так и говорил ему Владимир Путин? Впрочем, простых формулировок в их разговорах никогда не было.

Теперь мог высказаться и российский президент:

- Александр Григорьевич, мы в постоянном контакте, пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться. Здесь мы среди друзей, поэтому нагрузки особой нет.

Впрочем, Владимир Путин давно уже проводит время исключительно среди друзей.

- Вы проинформировали меня по телефону, как развиваются отношения с вашими соседями, а я с удовольствием проинформирую вас о том, что у нас происходит по направлению...- российский президент замялся, подыскивая подходящую формулировку, ибо начинал сейчас говорить о чувствительном.- ...достижений приемлемых для нас результатов... Искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении.

Территориальный вопрос и не таких портил.

- Я знаю, что вы всегда в курсе, вас всегда это тоже беспокоит,- добавил президент России,- и вы тоже один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен! Мы помним о вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались в Белоруссии по этому направлению, имели хорошие результаты, и первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле при вашем непосредственном участии!

Тогда же они и провалились.

- Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, вы знаете: мы всегда готовы! - заверил Александр Лукашенко.

Нет, Минские соглашения давно уже, судя по всему, не вдохновляют российского президента.

И ничем не закончившиеся переговоры в конце февраля - начале марта 2022-го в Белоруссии - тоже.

Разве что стамбульские, и тоже неудавшиеся, в марте 2022 года... Владимир Путин словно все это время идет и идет к ним, причем напролом, доказывая себе и всем остальным, что уже тогда, если бы сразу решили, результат мог быть тем же самым, что будет и сейчас, только без сотен тысяч жертв этой войны.

- Что касается Украины, нас часто упрекают, вы знаете, диалоги с западниками, с американцами...- продолжал между тем Александр Лукашенко.- Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: вы что, не знали, что мы не просто родные люди?! У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники!..

Вроде ведь на это ничего и не возразишь, даже и пытаться не стоит, и как бы ни хотел на самом деле поступить Александр Лукашенко, он должен поступать именно так, а вы как хотите?.. И к нему не должно быть никаких вопросов, да и разве они есть?..

- Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос, никогда! Один раз отрубили все это! И все!! - воскликнул господин Лукашенко.

И больше не поднять, даже если бы захотели.

- За большими скобками, и никаких разговоров здесь быть не должно! - подчеркнул Александр Лукашенко.- Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий, если американцы... Уже публично скажу то, что я им сказал... Аккуратно (будут.- А. К.) вести себя... Будут понимать, что это непростой вопрос и требует непростых решений!

То есть роль Александра Лукашенко в возможных мирных соглашениях, как обычно, решающая.

И американцев вовремя предупредил, и родных людей.

И разве не так?!

И может, уже пора наконец продавать ему энергоносители по внутрироссийским ценам?

Причем это и американцев, конечно, касается.

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764185400


