В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом

23:01 26.11.2025

Тимур Малбашев освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства по управлению госимуществом



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Малбашев Тимур Жарышбекович освобожден от занимаемой должности директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



Бексултан Токонов назначен директором Государственного агентства по управлению госимуществом



Президент Кыргызской Республики подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Токонов Бексултан Тынычбекович назначен директором Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики.