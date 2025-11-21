 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
Четверг, 27.11.2025
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
22:06  Назначения районных акимов в Киргизии 21.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
20:53  Мирный план Трампа застал врасплох Украину и Европу, - Дмитрий Шевченко
ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
00:05 27.11.2025

ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 26 ноября в разрезе СВО. Русские войска успешно ликвидируют внешний оборонительный контур к югу от города Орехов. В Покровске ликвидировали "флагоносцев" ВСУ, которые имитировали присутствие в городе. Редакция Readovka рассмотрела объективную картину на передовой в качестве объяснения возможности малых групп противника проникать на те или иные участки.



Преодолеть внешний оборонительный контур

Части 58-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ после успеха в штурме села Малая Токмачка атаковали неприятеля в соседней Новоданиловке. Им удалось зацепиться за южную часть села и навязать ВСУ ближние бои. Это говорит о том, что 58-я ОА приступила к планомерному "демонтажу" внешнего оборонительного контура гарнизона Орехова. Контроль над Малой Токмачкой и Новоданиловкой гарантирует нашим войскам возможность проникнуть в сам город без нужды взламывать хорошо развитую сеть полевых укреплений. Из-за длительного позиционного противостояния в этом секторе боев оборонительная система ВСУ представляет собой сложную и хорошо организованную сеть укреплений. Однако превосходство в средствах поражения и сосредоточение усилий на конкретном участке ставят украинскую оборону в крайне невыгодное положение. Даже подготовленные рубежи не в состоянии гарантировать целостность фронта, если нет сил и средств массированно контратаковать. Противник из-за дефицита ресурсов может лишь сдерживать русскую армию, чтобы не допустить стремительного ухудшения обстановки. Но усилия ВС РФ оправданы, прорыв в Орехов фактически обесценит всю фортификационную систему к западу и юго-западу от города.

Тем не менее отдельно стоит допустить, что наши войска могут предпринимать действия непосредственно против Орехова не для его непосредственного взятия, а для другой цели. Ряд отечественных источников в Telegram сообщили, что отмечаются признаки появления подкреплений ВСУ, собирающихся севернее Орехова. Эти силы могут предназначаться для поддержки украинского гарнизона Гуляйполя, в том секторе боев у неприятеля уже назрел глубокий оперативный кризис. И для того, чтобы не дать неприятельскому командованию организовать там контрмеры, ореховский участок пришел в движение, вынуждая генералов незалежной сделать выбор: либо отказаться от намерений предпринять что-либо в районе Гуляйполя, либо выделить часть сил на помощь гарнизону Орехова. То есть формирующийся кулак ВСУ "растаскивается" на "слабые пальцы".

"Иди и умри"

В сети появилось видео из Покровска, на котором наш боец демонстрирует последствия очередной попытки неприятеля имитировать активность ВСУ в городе. Из района села Гришино, за которое уже идут бои, в северные кварталы города проникает украинская пехота с задачей съемки видеоматериалов, на основании которых Киев бы заявлял, что Покровск не потерян для Украины. Это жизненно важно для противника, нуждающегося в создании картины того, что окруженный гарнизон Мирнограда не обречен, а еще имеет шансы на вызволение. Эта информационно-психологическая операция в первую очередь рассчитана на украинского обывателя и, возможно, окруженцев в котлах. Главный мотив Киева не допустить сдачи гарнизона и растянуть его сопротивление на как можно большее время. Пока украинские солдаты в Мирнограде сопротивляются, крупные силы 2-й и 51-й армий ВС РФ скованы боями. А это временная передышка для городов Белицкое и Доброполье. Неприятелю также более выгодна "героическая смерть" окруженцев, нежели их капитуляция. Банковая опасается рецидива "мариупольских сюжетов". Ничто не бьет по мотивации военных так, как кадры сдачи в плен товарищей, особенно массовой. Украина, по всей видимости, продолжит пытаться всячески имитировать активность в Покровске. Сопутствующие потери командование ВСУ не беспокоят, удачно снятый видеоролик для него куда ценнее загубленных солдат.

Как выглядит современное поле боя

Упомянув историю о том, что украинская армия заводит свои пехотные группы на север Покровска, нельзя не пояснить, а как вообще получается, что неприятель может хотя бы условный час протянуть в черте города живым. Смотря на оперативные карты с цветами, соответствующими условным зонам контроля сторон, нельзя воспринимать картину так, будто на краешке "красного цвета" по цоколям или окопам в линию плотно сидят наши бойцы и бдят, чтобы ВСУшники ни в коем случае не "открасили" себе территорию. С учетом высокого насыщения неба дронами как в качестве оружия, так и в качестве разведки обе противоборствующие стороны вынуждены в большинстве случаев избегать ситуаций со скоплениями личного состава непосредственно на передовой и ближайшем тылу. Потому что они могут стать целью артиллерии и FPV-дронов противника. Только периоды туманов позволяют нарушать правила, сформированные текущем конфликтом. Таким образом огромные площади объективно составляют "серую полосу", в которую может заходить противник в надежде выполнить задачу и из нее потом выйти. И эта ничейная земля становится своеобразной зоной охоты, где противоборствующие подразделения постоянно маневрируют, ищут и пытаются уничтожить друг друга. Только с движением условной линии фронта далее на запад прифронтовая "пустошь" насыщается тыловыми службами и прочими структурами. Так что появление малых групп противника за формальным передним краем ВС РФ неудивительно. Противник пользуется подобной ситуацией для спекуляций в своих и западных СМИ. Конечно, неприятель не расскажет, какой ценой совершаются такие провокации.

Вчера, 25 ноября, главным событием дня стал провал попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с работниками предприятий Карагандинской области и выступил с лекцией перед молодежью
- Реализация поручений Президента: в Правительстве рассмотрены меры по развитию трансграничных хабов
- Привычка воевать с прошлым
- Реализация поручений Президента по улучшению экологии: в Правительстве одобрили Концепцию управления всеми видами отходов на 2026-2030 гг.
- Встреча первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра с руководством концерна "Шелл" в Казахстане
- Минфин - самый древний орган управления в Казахстане
- Казахстан и Туркменистан расширяют "зеленый коридор" для овощей и фруктов
- Ремонт дорог при реализации новых проектов будут финансироваться через цифровой тенге
- Рабочий график главы государства
