00:05 27.11.2025

ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 26 ноября в разрезе СВО. Русские войска успешно ликвидируют внешний оборонительный контур к югу от города Орехов. В Покровске ликвидировали "флагоносцев" ВСУ, которые имитировали присутствие в городе. Редакция Readovka рассмотрела объективную картину на передовой в качестве объяснения возможности малых групп противника проникать на те или иные участки.



