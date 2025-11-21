|ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
00:05 27.11.2025
ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 26 ноября в разрезе СВО. Русские войска успешно ликвидируют внешний оборонительный контур к югу от города Орехов. В Покровске ликвидировали "флагоносцев" ВСУ, которые имитировали присутствие в городе. Редакция Readovka рассмотрела объективную картину на передовой в качестве объяснения возможности малых групп противника проникать на те или иные участки.
Преодолеть внешний оборонительный контур
Части 58-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ после успеха в штурме села Малая Токмачка атаковали неприятеля в соседней Новоданиловке. Им удалось зацепиться за южную часть села и навязать ВСУ ближние бои. Это говорит о том, что 58-я ОА приступила к планомерному "демонтажу" внешнего оборонительного контура гарнизона Орехова. Контроль над Малой Токмачкой и Новоданиловкой гарантирует нашим войскам возможность проникнуть в сам город без нужды взламывать хорошо развитую сеть полевых укреплений. Из-за длительного позиционного противостояния в этом секторе боев оборонительная система ВСУ представляет собой сложную и хорошо организованную сеть укреплений. Однако превосходство в средствах поражения и сосредоточение усилий на конкретном участке ставят украинскую оборону в крайне невыгодное положение. Даже подготовленные рубежи не в состоянии гарантировать целостность фронта, если нет сил и средств массированно контратаковать. Противник из-за дефицита ресурсов может лишь сдерживать русскую армию, чтобы не допустить стремительного ухудшения обстановки. Но усилия ВС РФ оправданы, прорыв в Орехов фактически обесценит всю фортификационную систему к западу и юго-западу от города.
Тем не менее отдельно стоит допустить, что наши войска могут предпринимать действия непосредственно против Орехова не для его непосредственного взятия, а для другой цели. Ряд отечественных источников в Telegram сообщили, что отмечаются признаки появления подкреплений ВСУ, собирающихся севернее Орехова. Эти силы могут предназначаться для поддержки украинского гарнизона Гуляйполя, в том секторе боев у неприятеля уже назрел глубокий оперативный кризис. И для того, чтобы не дать неприятельскому командованию организовать там контрмеры, ореховский участок пришел в движение, вынуждая генералов незалежной сделать выбор: либо отказаться от намерений предпринять что-либо в районе Гуляйполя, либо выделить часть сил на помощь гарнизону Орехова. То есть формирующийся кулак ВСУ "растаскивается" на "слабые пальцы".
"Иди и умри"
В сети появилось видео из Покровска, на котором наш боец демонстрирует последствия очередной попытки неприятеля имитировать активность ВСУ в городе. Из района села Гришино, за которое уже идут бои, в северные кварталы города проникает украинская пехота с задачей съемки видеоматериалов, на основании которых Киев бы заявлял, что Покровск не потерян для Украины. Это жизненно важно для противника, нуждающегося в создании картины того, что окруженный гарнизон Мирнограда не обречен, а еще имеет шансы на вызволение. Эта информационно-психологическая операция в первую очередь рассчитана на украинского обывателя и, возможно, окруженцев в котлах. Главный мотив Киева не допустить сдачи гарнизона и растянуть его сопротивление на как можно большее время. Пока украинские солдаты в Мирнограде сопротивляются, крупные силы 2-й и 51-й армий ВС РФ скованы боями. А это временная передышка для городов Белицкое и Доброполье. Неприятелю также более выгодна "героическая смерть" окруженцев, нежели их капитуляция. Банковая опасается рецидива "мариупольских сюжетов". Ничто не бьет по мотивации военных так, как кадры сдачи в плен товарищей, особенно массовой. Украина, по всей видимости, продолжит пытаться всячески имитировать активность в Покровске. Сопутствующие потери командование ВСУ не беспокоят, удачно снятый видеоролик для него куда ценнее загубленных солдат.
Как выглядит современное поле боя
Упомянув историю о том, что украинская армия заводит свои пехотные группы на север Покровска, нельзя не пояснить, а как вообще получается, что неприятель может хотя бы условный час протянуть в черте города живым. Смотря на оперативные карты с цветами, соответствующими условным зонам контроля сторон, нельзя воспринимать картину так, будто на краешке "красного цвета" по цоколям или окопам в линию плотно сидят наши бойцы и бдят, чтобы ВСУшники ни в коем случае не "открасили" себе территорию. С учетом высокого насыщения неба дронами как в качестве оружия, так и в качестве разведки обе противоборствующие стороны вынуждены в большинстве случаев избегать ситуаций со скоплениями личного состава непосредственно на передовой и ближайшем тылу. Потому что они могут стать целью артиллерии и FPV-дронов противника. Только периоды туманов позволяют нарушать правила, сформированные текущем конфликтом. Таким образом огромные площади объективно составляют "серую полосу", в которую может заходить противник в надежде выполнить задачу и из нее потом выйти. И эта ничейная земля становится своеобразной зоной охоты, где противоборствующие подразделения постоянно маневрируют, ищут и пытаются уничтожить друг друга. Только с движением условной линии фронта далее на запад прифронтовая "пустошь" насыщается тыловыми службами и прочими структурами. Так что появление малых групп противника за формальным передним краем ВС РФ неудивительно. Противник пользуется подобной ситуацией для спекуляций в своих и западных СМИ. Конечно, неприятель не расскажет, какой ценой совершаются такие провокации.
Вчера, 25 ноября, главным событием дня стал провал попытки ВСУ деблокировать гарнизон Мирнограда.