Четверг, 27.11.2025
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
22:06  Назначения районных акимов в Киргизии 21.11.2025
20:00  Caravan.kz: Когда Кыргызстан обгонит Казахстан?
15:24  Саммит G20 в ЮАР стартовал с принятия итоговой декларации
11:13  Почему Таджикистан начал контактировать с талибами, - Игорь Кармазин
10:22  "Примаковские чтения" впервые прошли в Ташкенте
09:47  63 самые важные даты истории ислама, - Павел Густерин
02:21  Север Таджикистана подключат к энергосистеме Центральной Азии
00:05  Русские войска ликвидировали укрепрайон в Новопавловке – итоговая сводка Readovka за 21 ноября
Пятница, 21.11.2025
20:57  План из 28 пунктов по Украине может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования, - Путин
Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
02:04 27.11.2025

Запущена платформа для подачи заявок на использование ресурсов национального суперкомпьютера Alem.Cloud
26 ноября 2025

В рамках реализации поручений Президента по масштабной цифровизации Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК представило Alem.Cloud – платформу для подачи заявок на использование ресурсов национального суперкомпьютерного кластера. Суперкомпьютер Alem.Cloud входит в рейтинг TOP-500 самых мощных систем мира, где занимает 86-е место, подтверждая статус крупнейшего вычислительного центра региона.

Ресурсы Alem.Cloud стали доступны юридическим лицам, в том числе государственным органам, научным и образовательным учреждениям, стартапам, частным компаниям, а также резидентам Astana Hub. Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития разработаны правила распределения ресурсов, которые учитывают стратегическую значимость проектов и задачи национального развития ИИ.



Приоритетные направления использования суперкомпьютера включают: государственное управление, образование и здравоохранение, сельское хозяйство и водоснабжение, нефтегазовую отрасль, горно-металлургический комплекс и энергетику, геологию и разведку, транспорт и логистику, промышленность и строительство, робототехнику и дроны, кибербезопасность, финансовые технологии.

Для подачи заявки через платформу пользователю нужно пройти по ссылке https://alem-cloud.nitec.kz/, выбрать количество ресурсов (GPU), CPU, RAM и SSD-хранилище, указать период аренды и описать проект. Для этого на платформе предусмотрен калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость и сформировать сводку конфигурации, необходимую для проекта. Каждая заявка подписывается электронной цифровой подписью юридического лица (ЭЦП).

Национальный суперкомпьютер обеспечивает стабильную и непрерывную работу вычислительных ресурсов. Сервисы доступны круглосуточно, данные защищены резервными копиями, а соблюдение SLA гарантирует высокую доступность и предсказуемость работы. Это позволяет компаниям и организациям уверенно планировать и реализовывать свои проекты.

Справочно:

86 место в рейтинге TOP-500 подтверждает, что Казахстан на мировом уровне обладает мощной научно-технологической инфраструктурой и большим потенциалом для развития собственных AI-моделей. Это открывает перед страной возможности для проведения прорывных исследований, а также организации экспорта цифровых услуг и технологий в будущем.

Источник - Министерство ИИ Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764198240


