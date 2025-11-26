Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам

02:04 27.11.2025

Запущена платформа для подачи заявок на использование ресурсов национального суперкомпьютера Alem.Cloud

В рамках реализации поручений Президента по масштабной цифровизации Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК представило Alem.Cloud – платформу для подачи заявок на использование ресурсов национального суперкомпьютерного кластера. Суперкомпьютер Alem.Cloud входит в рейтинг TOP-500 самых мощных систем мира, где занимает 86-е место, подтверждая статус крупнейшего вычислительного центра региона.



Ресурсы Alem.Cloud стали доступны юридическим лицам, в том числе государственным органам, научным и образовательным учреждениям, стартапам, частным компаниям, а также резидентам Astana Hub. Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития разработаны правила распределения ресурсов, которые учитывают стратегическую значимость проектов и задачи национального развития ИИ.



