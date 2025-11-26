Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке

По окончании российско-киргизских переговоров Владимир Путин и Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров сделали заявления для представителей СМИ.



С.Жапаров: Уважаемые представители средств массовой информации! Дамы и господа!







Еще раз сердечно приветствую Президента Российской Федерации, уважаемого Владимира Владимировича Путина, с государственным визитом в Киргизскую Республику.



Символично, что Ваш визит, уважаемый Владимир Владимирович, проходит в 25-ю годовщину подписания между нашими странами Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Киргизско-российские взаимоотношения обусловлены вековой дружбой между нашими народами, тесными культурно-гуманитарными узами и общим историческим наследием. Хочу вновь заверить в неизменной приверженности Киргизской Республики делу укрепления союзнических отношений и исторического партнерства с Российской Федерацией.



Хочу особо подчеркнуть, что это партнерство отвечает долгосрочным национальным интересам.



В ходе наших вчерашних встреч в неформальной обстановке мы с уважаемым Владимиром Владимировичем обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня по широкому спектру направлений. С удовлетворением отметили высокий уровень киргизско-российского сотрудничества, сделали детальный обзор хода исполнения всех наших договоренностей, достигнутых в ходе нашей встречи в Москве в июле текущего года.



Сегодня в расширенном формате при участии руководителей ключевых министерств и ведомств двух стран мы в традиционно доверительной атмосфере рассмотрели широкий комплекс вопросов. По многим вопросам отметили поступательное продвижение вперед, по отдельным направлениям дали соответствующие поручения. В целом, хотел бы это отметить, мы дали высокую, можно сказать, позитивную оценку нашему двустороннему взаимодействию практически на всех уровнях. Наши государственные органы получили от нас указания ускорить совместные усилия для наполнения двусторонней повестки новыми перспективными направлениями и нахождения новых точек взаимного интереса.



Только что в вашем присутствии был подписан новый пакет двусторонних документов в области образования, здравоохранения, миграции, безопасности, экономического и военно-технического взаимодействия. С удовлетворением хотел бы добавить, что договорно-правовая база между нашими странами насчитывает более 400 документов. Такого количества подписанных межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, пожалуй, нет ни с одним из иностранных государств.



Конечно же, важным итогом договоренностей считаем Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, в котором обозначены основные взаимодействия между нашими странами. Высоко оценили традиционно тесное взаимодействие наших стран в рамках международных организаций и интеграционных объединений, таких как ООН, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.



Ко многим ключевым вопросам международной и региональной повестки мы имеем схожие подходы. Выражаю признательность российской стороне за совместную плодотворную работу в период нашего председательства в ОДКБ в текущем году. Рассчитываем на аналогичное взаимодействие в рамках председательства Киргизской Республики в Шанхайской организации сотрудничества. Мы едины в том, что российская авиационная база, дислоцированная в городе Кант, является важным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии.



Особое внимание уделили торгово-экономическому сотрудничеству. Хочу напомнить, что Россия является одним из главных торговых партнеров Киргизской Республики с удельным весом в 22 процента в товарообороте. Другими словами, почти одна четверть всей внешней торговли Кыргызстана приходится на Россию. С удовольствием констатировали поступательное движение к нашей общей цели – достичь в ближайшие годы в показателях взаимной торговли пятимиллиардной отметки.



Особую важность представляет инвестиционное направление. Объем российских прямых инвестиций за шесть месяцев текущего года составил 110 миллионов долларов США. Мы всегда приветствуем интерес деловых кругов России к рынку Киргизской Республики и готовы создать необходимые благоприятные условия для их успешной деятельности. По нашим данным, на ноябрь 2025 года в Кыргызстане действует более 1800 компаний с российским участием, что составляет одну треть от общего количества иностранных компаний. В целях придания импульса мы всецело поддерживаем инициативу наших российских партнеров по созданию Ассоциации российских инвесторов в Кыргызстане. Ассоциация призвана стать эффективной площадкой для диалога между нашими деловыми сообществами, между российскими инвесторами и государственными органами Кыргызстана.



Мы также рассмотрели итоги последнего заседания киргизско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, состоявшегося накануне в Бишкеке.



Дали высокую оценку работе Российско-Кыргызского фонда развития, выступающего одним из ключевых драйверов продвижения двусторонних экономических отношений. С момента учреждения фонд инвестировал в экономику Кыргызстана свыше одного миллиарда долларов США, профинансировав более 3,5 тысячи проектов во всех регионах республики. Таким образом, общий объем инвестиций уже вдвое превысил первоначальный уставный капитал фонда. На сегодняшний день при участии фонда финансируется строительство 14 объектов гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии на сумму более 175 миллионов долларов США.



Обменялись мнениями о взаимодействии по линии Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.



По традиции уделили важное внимание в сфере образования, где мы также констатировали плодотворное взаимодействие. Более 16 тысяч киргизских студентов обучаются в вузах России, половина из которых – на бюджетной основе за счет российской стороны. С удовлетворением отметили масштабные планы по научной и технической модернизации Кыргызско-российского славянского университета – одного из флагманов высшего образования в республике. Сегодняшним подписанием соглашения о строительстве нового комплекса кампуса университета дается старт этому важному начинанию.



Последовательно осуществляется реализация нашей с Владимиром Владимировичем масштабной социально значимой инициативы по строительству в Киргизской Республике девяти школ, три из которых должны открыть свои двери для учащихся в 2027 году.



Сохраняется бережное отношение к русскому языку – языку не только Пушкина, Толстого, но и нашего великого писателя Чингиза Айтматова. Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка.



Много совместных проектов по линии Россотрудничества и АНО "Евразия", имеющих важное значение для социальной сферы страны. По инициативе и полном содействии АНО "Евразия" в нашей столице в августе открылся крупнейший не только в Кыргызстане, но и во всем регионе Центральной Азии парк семейного отдыха "Евразия".



По нашему поручению наши страны приступили к формированию образовательного пространства на основе интеграции лучших практик образовательных систем двух стран.



Активно развиваются и расширяются культурные связи между народами наших стран. В России и Кыргызстане с большим успехом и взаимным восхищением зрителей проведены Дни культуры наших стран. Дальнейшему укреплению культурных уз послужит киргизский Дом науки и культуры в Москве, который откроет свои двери в ближайшее время. Признательны нашим российским друзьям за практическое содействие в реализации этой инициативы.



Обсудили также и сферу миграции. Подтвердили обоюдную заинтересованность в обеспечении законного пребывания наших соотечественников на территории России, предоставлении им достойных условий труда и предусмотренных социальных гарантий. Условились и дальше поработать по линии наших компетентных министерств в этом важном направлении.



Уважаемый Владимир Владимирович, итоги Вашего государственного визита в Киргизскую Республику позволяют нам с оптимизмом смотреть на дальнейшее развитие киргизско-российских отношений. Убежден, что Ваш визит еще раз подтвердил особую прочность киргизско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, придал значительный импульс их дальнейшему углублению.



А теперь с большим удовольствием хотел бы передать Вам слово.



Пожалуйста, Владимир Владимирович.



В.Путин: Уважаемый Садыр Нургожоевич! Дамы и господа!







Со своей стороны хотел бы еще раз поблагодарить Президента Киргизии за приглашение, всех наших киргизских коллег за гостеприимство и радушный прием. И особые слова благодарности, уважаемый Садыр Нургожоевич, за вчерашний неформальный вечер, который мы смогли провести с глазу на глаз, поговорить практически по всем направлениям наших взаимных интересов, по развитию межгосударственных связей.



Полностью согласен с Садыром Нургожоевичем, сегодняшние переговоры были весьма результативными, прошли в целом в конструктивном ключе.



Все это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских связей между Россией и Кыргызстаном.



Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным региональным сюжетам.



Значимым итогом визита стало и Совместное заявление о переходе российско-киргизских отношений на новый, еще более продвинутый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества.



Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, нацеленных на расширение конкретного практического взаимодействия.



Разумеется, приоритетное внимание на переговорах было уделено тематике дальнейшего развития экономической кооперации. По итогам прошлого года товарооборот обновил рекорд и превысил четыре миллиарда долларов. В этом году рост взаимных товарных потоков продолжается хорошими темпами – где-то около 17 процентов. Это хороший результат.



Мы практически отказались от использования иностранных валют в финансовых взаиморасчетах, наладили устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества. Доля рубля в коммерческих сделках уже составляет 97 процентов.



Российская сторона помогает Киргизии в совершенствовании системы налогового администрирования и маркировки товаров. В результате дополнительные поступления в киргизский бюджет увеличились, по нашим оценкам, на более чем один миллиард долларов.



Россия входит в число ведущих инвесторов в киргизскую экономику. Накоплено почти два миллиарда долларов российских капиталовложений. В Киргизии работают около 1,7 тысячи деловых структур с российским участием в таких ключевых отраслях, как энергетика, горнорудная промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Все это стало возможным благодаря уверенной внутренней политике Президента Кыргызстана и внутриполитической стабильности.



Наши страны плотно взаимодействуют в рамках Евразийского экономического союза. Вместе с другими государствами – членами организации мы занимаемся созданием общих рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Развитие евразийской интеграции приносит неоспоримые дивиденды всем государствам – участникам объединения и, конечно, Кыргызстану. Например, за прошедшие 10 лет с момента вступления республики в Евразэс ее ВВП увеличился в два с половиной раза. Вырос вчетверо объем экспорта в другие страны Евразийского союза.



Россия финансирует двусторонний фонд развития, по линии которого в Киргизии на осуществление более 3500 совместных проектов в реальном секторе экономики вложено где-то порядка одного миллиарда долларов, Президент Кыргызстана только что об этом сказал.



Одной из важнейших отраслей российско-киргизского сотрудничества является энергетика. Наша страна полностью удовлетворяет потребности Киргизии в бензине и дизеле, причем на льготных условиях, без взимания вывозной пошлины, что также дает прямой экономический эффект для республики.



"Газпром" поставляет в Киргизию природный газ и подключился к реализации программы газификации киргизских регионов. На эти цели российским концерном выделено более 400 миллионов долларов, что уже позволило повысить уровень обеспечения газом в стране до 42 процентов, и эта работа будет продолжаться.



Россия также снабжает киргизских потребителей электроэнергией. Наши компании участвуют в проектировании и модернизации гидроэлектростанций на киргизских реках. В Иссык-Кульской области планируется совместно построить крупную солнечную электростанцию, а на севере Киргизии ‒ новую современную ТЭЦ.



"Росатом" реализует масштабную программу рекультивации площадок уранодобывающих производств. Изучается возможность сооружения в республике первой АЭС по передовым российским технологиям малых модульных реакторов, которые, я подчеркну, отвечают самым строгим требованиям безопасности и защиты окружающей среды.



Традиционно насыщенный и многоплановый характер носит российско-киргизское гуманитарное взаимодействие. Крепнут и расширяются связи между гражданами двух стран.



Россия и Киргизия тесно сотрудничают в культуре, спорте, по линии общественных и молодежных организаций и, разумеется, в сфере образования. В нашей стране учится более 10 тысяч студентов из Киргизии и, как Президент только что отметил, половина из них на бюджетной основе.



Успешно работают киргизские филиалы ряда ведущих российских вузов. В Кыргызско-российском славянском университете в Бишкеке обучается порядка 7,5 тысячи студентов. Подписанное сегодня межправсоглашение предполагает строительство нового корпуса и других инфраструктурных объектов на территории университета.



И конечно, не может не радовать, что в Киргизии совместно с Россией повсеместно и свободно используется русский язык, по конституции имеющий статус официального. Мы это высоко ценим. И его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики.



Символично, что накануне нашего визита в Бишкеке был открыт Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещать в Киргизии новый телевизионный канал на русском языке "Номад-ТВ".



Подчеркну, что Россия продолжит оказывать содействие повышению качества образования на русском языке. Мы регулярно снабжаем учебными пособиями местные школы и вузы, направили в Киргизию более 150 педагогов в рамках проекта "Российский учитель за рубежом". Полагаю, и Президент в ходе нашего общения, в том числе неформального, говорил об этом, что этого тоже мало и недостаточно. Согласен с Вами.



Кроме того, помогаем строить в Киргизии новые русскоязычные школы. Планируется, что первые три такие школы откроют свои двери в 2027 году. Всего же их будет девять в разных регионах страны.



Естественно, мы с Садыром Нургожоевичем предметно обсудили и вопросы расширения двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сфере, наметили планы совместной работы в противодействии терроризму и экстремизму, наркотрафику и оргпреступности.



С обеих сторон отмечалось, что размещенная в Киргизии объединенная российская военная база вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики и вообще в обеспечение безопасности и стабильности во всей Центральной Азии.



При рассмотрении актуальной внешнеполитической проблематики констатировали близость или совпадение подходов. Наши страны координируют позиции в многосторонних форматах, в том числе в ООН, в Шанхайской организации сотрудничества, Содружестве Независимых Государств.



Ждем Садыра Нургожоевича в конце декабря в Санкт-Петербурге на ставшей традиционной неформальной встрече лидеров СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета.



И в заключение хотел бы выразить искреннюю признательность киргизским друзьям и господину Президенту за конструктивные и продуктивные переговоры.



Сегодня мы еще продолжим совместную работу с Садыром Нургожоевичем, а завтра примем участие в очередной сессии Совета Организации Договора о коллективной безопасности. Как вы знаете, Киргизия в текущем году успешно председательствовала в ОДКБ и с 1 января передает эту эстафету России.



Уверен, что нынешний визит и наши переговоры будут способствовать дальнейшему развитию многоплановых российской-киргизских отношений на благо наших народов и наших стран.



Благодарю вас за внимание.

