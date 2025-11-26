НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений

10:18 27.11.2025

Россия и Киргизия изменили уровень отношений

Бишкек заинтересован в российских инвестициях, Москва – в сохранении русского языка в республике



Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

26.11.2025



Государственный визит президента России Владимира Путина в Киргизскую Республику (КР) завершился, по словам обоих лидеров, углублением союзнических отношений двух стран. Новый уровень партнерства Путин назвал значимым итогом визита. А встречу с киргизским лидером Садыром Жапаровым – результативной и конструктивной. Местные журналисты связали высокую оценку встречи прежде всего с экономикой: Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии.



В Бишкеке накануне приезда президента РФ говорили, что визит рассматривается как знаковое событие, способное усилить политический диалог и придать новый импульс стратегическим отношениям между Киргизской Республикой и Россией. В Бишкеке подчеркивали, что данный этап взаимодействия может стать основой для дальнейшего углубления союзнических связей, особенно в условиях нарастающих вызовов для безопасности и экономики региона. Так все и произошло.



"Переговоры были весьма результативными, прошли в целом в конструктивном ключе. Все это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских связей", – отметил Путин. Он добавил, что вместе с Жапаровым подробно обсудили все вопросы двусторонней повестки, а также обменялись мнениями по важным региональным темам.



Путин подчеркнул, что значимым итогом визита стало и совместное заявление о переходе российско-киргизских отношений на новый, еще более продвинутый уровень углубленного стратегического партнерства и союзничества. По его словам, между странами был заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, целью которых является расширение конкретного взаимодействия.



Особое внимание было уделено торгово-экономическим отношениям, расширению инвестиционного и промышленного взаимодействия, а также совместным проектам в сфере энергетики и инфраструктуры. Отдельные блоки переговоров были посвящены военно-техническому сотрудничеству, гуманитарным инициативам и вопросам образования.



Кроме того, стороны обсудили дальнейшую координацию в рамках таких международных объединений, как Евразийский экономический союз, СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В условиях меняющихся глобальных процессов Бишкек и Москва рассматривают укрепление региональной безопасности как один из приоритетов, что, как пишет местная пресса, делает визит особенно актуальным.



В Киргизии находится российская авиабаза Кант, о которой отдельно сказал по итогам переговоров с президентом РФ глава Киргизии Садыр Жапаров.



"Мы едины в том, что российская авиационная база, дислоцированная в городе Кант, является важным компонентом коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии", – сказал он. Президент РФ также отметил важность базы в Канте для безопасности Киргизии и всего региона. Состоялся обмен ратификационными нотами в сфере военного сотрудничества от 2017 года.



Напомним, 999-я авиабаза в городе Кант Чуйской области открыта 23 октября 2003 года. Она стала первым после распада СССР российским военным объектом, созданным на территории иностранного государства. На аэродроме также дислоцирована авиация Вооруженных сил Киргизской Республики.



База является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, членами которой являются Россия и Киргизия. Решение о создании базы было принято Советом коллективной безопасности ОДКБ 25 мая 2001 года.



Киргизия и Россия считают, что авиабаза в Канте является весомым фактором поддержания стабильности в Центральной Азии, заявил президент КР Садыр Жапаров по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Бишкеке. Он отметил, что база также является важным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.



Важным вопросом обсуждения были торговые отношения двух стран. Россия является ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 13,6% – до рекордных 4,1 млрд долл., заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Он также отметил рост российских инвестиций в экономику КР, достигших почти 2 млрд долл.



"В республике действуют более 1700 предприятий с российским участием. Хочу отметить, что такое доверие российских инвесторов, вложение капиталов в киргизскую экономику связано с вашими усилиями и положительной динамикой во внутригосударственной политике. Мы с удовлетворением констатируем, что республика под вашим руководством является стабильным, надежным партнером", – сказал Путин.



Киргизия использует свое географическое положение и неплохо зарабатывает на транзите грузов, в основном из Китая в Россию и обратно, сказал ранее "НГ" главный редактор экономического Telegram-канала LogiStan Григорий Михайлов. "Транзит грузов в первую очередь идет из Китая в Россию, из ЕС в РФ, из Турции – туда же и так далее. Официально ни Киргизия, ни Казахстан транзит санкционных товаров не одобряют. Более того, они заявляют, что готовы бороться с реэкспортом. Но как тогда объяснить строительство десятков логистических комплексов в окрестностях Бишкека, предназначенных для хранения и перевалки грузов?" – задал риторический вопрос Михайлов. По его словам, транзит грузов – это золотая жила для тех, кто сейчас занимается этим бизнесом.



По итогам переговоров российский лидер также отметил, что порядка 97% платежей между двумя государствами проводятся в национальной валюте, и прорабатываются новые варианты организации взаимных расчетов. Кроме того, ведущие российские нефтегазовые компании обеспечивают Киргизию природным газом и нефтепродуктами.



В рамках государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизскую Республику подписан ряд двусторонних документов, направленных на наращивание взаимодействия в области образования, здравоохранения, миграции, экономического и военно-технического взаимодействия.



Существенный блок переговоров касался образования. Более 16 тыс. киргизов учатся в российских вузах, половина – бесплатно. Подписано соглашение о строительстве нового кампуса КРСУ. Реализуется совместная программа строительства девяти школ, три из которых откроются в 2027 году. Подтверждены поддержка русского языка и продолжение проектов "Российский учитель за рубежом", "Россотрудничество" и АНО "Евразия".



В гуманитарной сфере отмечены Дни культуры, открытие крупного парка "Евразия" в Бишкеке, а также подготовка к запуску Киргизского дома науки и культуры в Москве.



По линии миграции стороны договорились продолжать работу для обеспечения легального пребывания граждан Киргизии в РФ и предоставления им достойных условий труда.



Также глава российского государства отметил поддержку русского языка в Киргизии.



"Конечно, не может не радовать, что в Кыргызстане вместе с Россией осуществляется, повсеместно и свободно используется русский язык, по Конституции имеющий статус официального. Мы это высоко ценим. И его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики. Символично, что накануне нашего визита в Бишкеке был открыт Евразийский центр русского языка и культуры, а также начал вещать в Кыргызстане новый телевизионный канал на русском языке Номад-ТВ", – заявил Путин.



"Свою высокую востребованность демонстрирует гуманитарный проект "Российский учитель за рубежом", в рамках которого в регионах Кыргызстана учителя из России помогают в изучении русского языка", – сказал Жапаров.