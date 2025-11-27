Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что центральноазиатское направление становится одним из приоритетов во внешней политике ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.



В интервью Общественному телевидению Грузии, она отметила, что "о сотрудничестве со странами Центральной Азии, где происходят важные процессы и события, все активнее говорят в Тбилиси".



"Было бы преступной ошибкой закрывать глаза на происходящее в Центральной Азии и воздерживаться от сотрудничества со странами этого региона, потому что мы держим курс на ЕС", – отметила министр.



