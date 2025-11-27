|Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
11:25 27.11.2025
Грузия назвала Центральную Азию приоритетом во внешней политике
Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси
27 ноября 2025
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что центральноазиатское направление становится одним из приоритетов во внешней политике ее страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Общественному телевидению Грузии, она отметила, что "о сотрудничестве со странами Центральной Азии, где происходят важные процессы и события, все активнее говорят в Тбилиси".
"Было бы преступной ошибкой закрывать глаза на происходящее в Центральной Азии и воздерживаться от сотрудничества со странами этого региона, потому что мы держим курс на ЕС", – отметила министр.
По словам Маки Бочоришвили, Грузия имеет "притягательное геополитическое расположение" и "использует его во благо государства и лучшего позиционирования на международной арене".
Министр также подчеркнула, что ее страна к 2030 году будет "готова лучше всех остальных стран-кандидатов к вступлению в ЕС".
Говоря о взаимоотношениях с НАТО, руководитель грузинской дипломатии отметила, что "Грузия сделала все необходимое со своей стороны, чтобы получить натовский зонтик безопасности, однако отсутствует единственное – политическое решение Североатлантического альянса".
"Если говорить о контрибуции в евроатлантическую безопасность, то Грузия внесла намного больше, чем получила", - сказала Мака Бочоришвили.
"Проявлением недостатка политической воли со стороны НАТО является то, что Грузия до сих пор не получила План по членству", – заявила министр иностранных дел.
Мака Бочоришвили также выразила "сожаление" поведением посла Германии Петера Фишера, который резко критикует власти страны, а накануне заявил о закрытии "грузинского файла" по вступлению страны в Евросоюз и обвинил в этом грузинское правительство.
"Посол Германии нам регулярно угрожает. Говорит неприемлемым тоном с общественностью Грузии, это вызывает большое сожаление", – заявила она.
По ее словам, из-за посла "ухудшились невероятные отношения Грузии и Германии".
По словам министра, Фишер "имеет иную повестку дня, чем способствование улучшению двусторонних отношений".
"Мы будем максимально корректны, в рамках дипломатии, – отметила она. – Для нас очень важно партнерство с Германией, мы очень ценим складывавшиеся десятилетиями отношения в разных сферах".