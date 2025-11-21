В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.

12:07 27.11.2025

ОДКБ назначила нового генсекретаря и приняла декларацию по безопасности



Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Zakon.kz.



По данным пресс-службы Акорды, лидеры Казахстана, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана рассмотрели актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности стран-участниц, подвели итоги реализации основных направлений работы ОДКБ в 2025 году, определили приоритеты деятельности на предстоящий период.



