Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом

15:51 27.11.2025

Строительство АЭС в поселке Улкен: будут ли жителям выплачивать компенсацию



Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года высказался о строительстве атомной станции в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.



Журналисты поинтересовались, планируется ли выплачивать компенсации жителям, которые живут рядом с местом расположения будущей АЭС.



"Строительство первой АЭС начнется в 2028 году. Там, в поселке Улкен, на сегодняшний день проживают порядка 1700 жителей. Поселок находится на полуострове, на озере Балхаш. Вопрос компенсации или каких-то экологических выплат пока не обсуждается, поскольку нет какого-то заключения о вреде или, наоборот, об отсутствии вреда. Насколько мы понимаем, агентство ведет переговоры именно по созданию современной АЭС, которая никакого вреда ни экологии, тем более жителям наносить не будет", – заявил в ответ Марат Султангазиев.



По его словам, сейчас власти региона заняты обустройством индустриальной зоны, для того чтобы местное население могло работать там и продавать товары, работы, услуги.



"Второе направление – поселок Улкен имеет очень удачное расположение, как я сказал уже, на полуострове. Там направление – туризм. Мы думаем, с притоком квалифицированных кадров, с притоком высокооплачиваемых кадров развитие туризма там станет очень актуальным. Там есть несколько туристических зон, два рыбных завода. Будем заниматься их развитием", – резюмировал глава региона.



АЭС – это не только источник устойчивой и экологически чистой энергии, но и мощный драйвер социально-экономического развития. Как АЭС изменит село Улкен, можно прочитать ниже.



Как АЭС изменит село Улкен: опыт других стран

21 июня 2025



Во многих регионах Казахстана наблюдается дефицит электрических мощностей в часы пиковой нагрузки, что уже стало серьезным сдерживающим фактором для экономического роста.



Все чаще в акиматы обращаются крупные инвесторы с намерением построить производственные предприятия, создать рабочие места, наладить выпуск конкурентоспособной продукции, однако из-за нехватки стабильного энергоснабжения им отказывают в подключении к сетям. В результате потенциальные проекты переносятся в другие регионы или вовсе уходят в другие страны, а экономика теряет важные возможности для развития. Эта проблема особенно актуальна для южных и юго-восточных областей страны, где потребление электроэнергии стремительно растет, а генерация не поспевает за спросом.



АЭС – это не только источник устойчивой и экологически чистой энергии, но и мощный драйвер социально-экономического развития. Село Улкен, расположенное в Алматинской области, может стать наглядным примером того, как масштабный энергетический проект способен кардинально изменить облик территории. Мировая практика показывает, что в местах, где строятся и эксплуатируются АЭС, наблюдается рост численности населения, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, создание новых рабочих мест и приток инвестиций.



Один из наиболее показательных примеров – проект строительства первой атомной электростанции в Турции, АЭС "Аккую". До начала реализации проекта район города Гюльнар в провинции Мерсин представлял собой преимущественно сельскую территорию. Однако с началом строительства ситуация начала меняться радикально. В отдельные периоды на строительной площадке были задействованы более 20 тысяч человек, из которых 80% – граждане Турецкой Республики. Это демонстрирует масштабную занятость местного населения. В работах участвуют более 400 турецких и российских компаний, включая совместное предприятие IC Ictas Insaat, которое с 2019 года ведет основные строительные работы.



Большая часть строительных материалов производится непосредственно в Турции – от бетонной смеси до кабельной продукции и арматуры. Турецкие производители при наличии соответствующей сертификации также поставляют сложное техническое оборудование: вентиляционные и теплообменные системы, насосы, сосуды под давлением и электрооборудование. Таким образом, АЭС "Аккую" стала не просто энергетическим объектом, а мощным катализатором роста целого региона – с созданием рабочих мест, загрузкой отечественных предприятий и повышением квалификации специалистов.



Подобные примеры есть и в других странах. Так, венгерский город Пакш, где расположена единственная в стране АЭС, вырос до 20 тысяч жителей, получил современные школы, учебные центры, спортивные сооружения и жилье. Он стал неотъемлемой частью национальной энергетической и социальной инфраструктуры. В Японии деревня Токай превратилась в город с населением свыше 37 тысяч человек после запуска ядерного комплекса и создания научных центров.



В случае с Улькеном уже на этапе строительства АЭС проект создаст десятки тысяч рабочих мест, а после ввода в эксплуатацию – около двух тысяч работников АЭС и десятки тысяч в смежных отраслях. Здесь будут построены новые жилые массивы, школы, поликлиники, культурные и спортивные объекты. Учитывая международный опыт, можно прогнозировать рост численности населения поселка с нынешних около 1500 человек до 20-30 тысяч. Таким образом, строительство АЭС способно превратить Улкен из небольшого населенного пункта в современный, развивающийся город с устойчивой экономикой, качественной инфраструктурой и высоким уровнем жизни.