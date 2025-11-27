 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Четверг, 27.11.2025
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
00:38  В пустыне Китая возводят гигантский "аккумулятор" мощностью 3 ГВт
00:05  Readovka: Люди на золотых горшках принимают решение о будущем Украины
Суббота, 22.11.2025
22:06  Назначения районных акимов в Киргизии 21.11.2025
Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
16:20 27.11.2025

Спецоперация года: Илон Маск достоин ордена Дружбы

Кирилл Стрельников
27.11.2025

Когда-нибудь, когда на пыльных папках выцветет штамп "совершенно секретно", мы узнаем все подробности блестящей спецоперации в пользу России, в рамках которой формально американский миллиардер, а в сердце русский патриот Илон Маск легким движением руки превратил брюки… Вернее, функцию просмотра профиля пользователя соцсети X в инструмент разоблачения тысяч британо-украинских агентов.

Теперь информация в профиле показывает, где географически был создан аккаунт и какова история его переименований.

Даже по самым предварительным данным, для разведок Британии и Украины это оказалось сильнейшим ударом под дых: внезапно, жестоко и безвозвратно расчехлились бесконечные "украинские волонтеры", "активисты", "врачи", "одесситки" и "киевлянки", а также всевозможные "страдающие мирные жители районов, оккупированных Россией". Теперь любой желающий может увидеть, как "умирающие под русскими бомбами украинцы", показывающие характер нации всему миру и внутренней аудитории, по факту комфортно ведут свои аккаунты из Лондона, Парижа, Варшавы и Тель-Авива за британские деньги.

Этот прокол вдвойне больнее для британцев потому, что он синхронизировался с последними заявлениями Службы внешней разведки России (СВР) о том, что Британия именно сейчас всеми силами старается сорвать заключение мирного соглашения по Украине, в том числе с помощью информационных вбросов и провокаций. И вот тут такой конфуз.

Уже ни для кого не секрет, что в рамках "разделения антироссийского труда" с остальными европейцами британцы отвечают за спецоперации, операции в киберпространстве и информационную войну. Многие знают, что на это выделяются очень серьезные средства и силы.

В новой Национальной оборонной стратегии (NSS), которая была утверждена в июне этого года, прямо и официально указано, что "Великобритания находится в состоянии стратегической конфронтации с Россией". Мозговой центр - "Совет по геополитике" (Council on geostrategy), прямо завязанный на британские спецслужбы, - буквально несколько дней назад уточнил для непонятливых: "Фундаментальная цель Великобритании остается той же, какой она всегда была: не допустить появления в Европе враждебной державы, причем таким образом, чтобы использовать другие европейские и неевропейские страны и тем самым снизить стоимость этих усилий для британских налогоплательщиков. В настоящий момент наибольшую угрозу интересам Великобритании представляет Россия". Если кто еще не понял: мы - главный, смертельный враг.

В "Стратегическом обзоре оборонной политики" (SDR) - документе, определяющем на десять лет вперед военно-оборонную политику Великобритании, - в свою очередь зафиксировано: "Первые удары (в будущем конфликте. - Прим. ред.) будут, скорее всего, нанесены на невидимом фронте".

Иными словами, для Великобритании информационная война против России - это задача, даже превосходящая по важности развитие своих невиртуальных вооруженных сил и ядерного арсенала.

Не прошло и года после "революции гидности" в Киеве, как британцы одновременно создали условно гражданский Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC), а также отдельное направление психологических и информационных операций в вооруженных силах (в частности, многим известную 77-ю бригаду, где люди в форме по сей день производят и постят невинные на первый взгляд мемы, фоточки и видосики). Главная цель - информационные операции против русскоязычной аудитории, а также вбросы и провокации в западном инфополе.

Но, несмотря на все усилия, результаты этой деятельности оказались достаточно скромными, в связи с чем в этом году было принято решение создать целое агентство с говорящим названием - Агентство национальной дезинформации (National Disinformation Agency).

И это не шутка: мы на самом деле живем в эпоху материализации даже самых мрачных фантазий Оруэлла.

Согласно докладу британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), "современные кампании по распространению дезинформации добиваются успеха прежде всего за счет манипуляций с подлинной информацией. […] Эти операции по своим масштабам далеко выходят за рамки того, чего может добиться деятельность разведывательных служб".

Илон Маск помог лишь приоткрыть подлинный масштаб деятельности британцев в этой сфере, но с учетом колоссальных средств, которые прямо сейчас вкачиваются Западом в развитие нейронных сетей и искусственного интеллекта, все это скоро будет выглядеть детским лепетом после утренника и печенек с молоком. В отчете компании OpenAI June 2025 Threat Intelligence Report указывается, что теперь "подрывная деятельность (с помощью ИИ) - это не побочный эпизод, а главное событие".

Это означает одно: на Маска и наши спецслужбы надейся, а сам не плошай.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764249600


- Спикер Мажилиса посетил Королевство Марокко с официальным визитом
- Мажилис одобрил законопроект по защите медработников от насилия в первом чтении
- Структурная и содержательная перестройка Холдинга "Байтерек": Совет директоров утвердил обязательства по привлечению инвестиций
- Исполнение поручений Президента: Цифровой штаб утвердил модель Стратегии по масштабной цифровизации Digital Qazaqstan
- Продолжаются дебаты по экономическому росту в стране
- Государственный советник Ерлан Карин встретился с Региональным директором ЮНИСЕФ Реджиной Де Доминичис
- Фракция Демпартии "Ак жол" приняла решение голосовать против проекта Строительного кодекса
- Итоги госаудита в Северо-Казахстанской области подведены в ВАП
- Повторный запрос о расходах на реализацию IT-программ
- Военнослужащие поздравили ветерана войны Виктора Изюмникова со 101-ой годовщиной
