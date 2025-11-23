|ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
00:05 28.11.2025
ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 27 ноября в разрезе СВО. Русские войска внезапным ударом поставили 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ на грань окружения. Редакция Readovka рассмотрела законопроект о фактической легализации широкого спектра стрелкового оружия на руках украинского населения как часть подготовки бандподполья на территориях, которые потенциально могут перейти под контроль ВС РФ.
Внезапный удар
Силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ сумели внезапной атакой создать для противника критическую ситуацию на Боровском участке Краснолиманского направления. Русские штурмовики прорвали передний край обороны 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ со стороны села Лозовая, а также сумели выйти к окраинам села Богуславка и обошли его с юга. Вышеуказанная часть неприятеля оказалась на грани изоляции в самой Богуславке, соседствующей с Новой Кругляковкой, и окрестных полевых укреплениях. 77-я ОАэМБр пока сохраняет контакт с соседствующими частями ВСУ через лесной массив Пришиб, который примыкает к Оскольскому водохранилищу. Несмотря на то, что украинские десантники "пропустили хук", приведший к обвалу участка обороны, они не дали полностью отрезать себя и прижать к воде. Однако ситуация для ВСУ на участке крайне тяжелая и требует от них максимального напряжения сил, чтобы спасти 77-ю бригаду. Отрезанная от основных подразделений часть не сможет оборонять Боровую – речь идет о частичном оголении фронта неприятеля. Противник, очевидно, будет вынужден перекинуть силы с соседних участков. Например, подразделения 3-й ОШБр, которые являются "пожарниками" северного сектора Краснолиманского направления и прикрывают сейчас подступы к селу Рубцы и железнодорожной станции Овощной. Этот участок крайне важен для неприятеля, ведь является последним сухопутным коридором, обеспечивающим боровскую группировку ВСУ. Вынужденная переброска подразделений 3-й ОШБр может привести к тяжелейшим последствиям для противника, но других сил для аврального реагирования, чтобы спасти 77-ю ОАэМБр, у ВСУ под рукой нет.
Не можешь победить – возглавь
На Украине зарегистрирован законопроект 5708-1. Данная инициатива подразумевает создание единого реестра оружия и разрешение гражданам без судимости и психических отклонений владеть огнестрельным оружием. Из списка условий и порядка ношения с исключениями становится ясно, что речь идет вообще обо всех типах стрелкового оружия – от травматического до нарезного автоматического.
Очевидно, этот законопроект является попыткой выхода украинской правовой системы из патовой ситуации. Черный рынок, последствия боев, дезертирство из ВСУ – все это основные факторы роста количества огнестрела на руках у населения. Такая степень вооруженности гражданских не поддается борьбе. Сколько бы местное МВД ни изымало незаконно хранящиеся единицы, их меньше не станет. Таким образом, украинская правовая система пошла по пути "не можешь победить – возглавь". Однако этот законопроект несет в себе ряд подводных камней. Документ автоматически легализует торговлю оружием. Помимо прочего, это крайне выгодная схема пополнения бюджета и вооружения населения Украины. Не трудно догадаться, против кого оно будет применяться.
Об этом рассуждают и иностранные журналисты. Они убеждены в том, что переговорный трек по Украине в рамках "плана Трампа" если и не зашел в тупик, то едва ли быстро реализуем. Так, американский журналист Саймон Шустер в своем материале для The Atlantic вообще допустил, что Зеленский саботирует усилия Штатов и откажется от согласования документа. Журналист полагает, что президент незалежной на это не пойдет, так как боится проиграть будущие выборы.
Однако этот внешний слой "луковицы" мотивации Зеленского никак не отвечает на вопрос: как ВСУ смогут держать фронт дальше, пока их верховный главнокомандующий "витает в облаках"? Прогнозируемый СМИ демарш Киева не приведет ни к чему, кроме развала ВСУ и, весьма вероятно, перехода под фактический контроль ВС РФ куда больших территорий, чем сейчас обсуждается в рамках "плана Трампа". Стопорение дипломатического трека автоматически означает для Украины потребность в усилении обороноспособности. Признаки развала ВСУ становятся все более отчетливыми. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что по инициативе ГУР еще с 2023 года на Украине развернута система подготовки граждан к специфическим видам деятельности, не отвечающим требованиям гражданской обороны, – речь идет о минно-подрывном деле.
Вчера, 26 ноября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в ликвидации внешнего оборонительного контура города Орехова.