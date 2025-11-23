 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 28.11.2025
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
17:20  Не все идет по плану: предложения Трампа не устроили Европу, Украину и Россию, - Дмитрий Попов
10:57  23 ноября 2003 года в Грузии завершилась "революция роз"
10:41  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан согласовали параметры водно-энергетического сотрудничества
10:14  Узбекско-Американский инвестсовет возглавят Саида Мирзиеева и Сергей Гороховский
09:54  России теперь не нужно брать Киев: Киева не будет - и Львова тоже, - Кирилл Стрельников
01:25  Душ для Ташкента. Узбекистан готовят к экспериментам с погодой
00:50  Приоритетная задача ШОС - предотвращение радикализации
Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 27 ноября в разрезе СВО. Русские войска внезапным ударом поставили 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ на грань окружения. Редакция Readovka рассмотрела законопроект о фактической легализации широкого спектра стрелкового оружия на руках украинского населения как часть подготовки бандподполья на территориях, которые потенциально могут перейти под контроль ВС РФ.



Внезапный удар

Силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ сумели внезапной атакой создать для противника критическую ситуацию на Боровском участке Краснолиманского направления. Русские штурмовики прорвали передний край обороны 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ со стороны села Лозовая, а также сумели выйти к окраинам села Богуславка и обошли его с юга. Вышеуказанная часть неприятеля оказалась на грани изоляции в самой Богуславке, соседствующей с Новой Кругляковкой, и окрестных полевых укреплениях. 77-я ОАэМБр пока сохраняет контакт с соседствующими частями ВСУ через лесной массив Пришиб, который примыкает к Оскольскому водохранилищу. Несмотря на то, что украинские десантники "пропустили хук", приведший к обвалу участка обороны, они не дали полностью отрезать себя и прижать к воде. Однако ситуация для ВСУ на участке крайне тяжелая и требует от них максимального напряжения сил, чтобы спасти 77-ю бригаду. Отрезанная от основных подразделений часть не сможет оборонять Боровую – речь идет о частичном оголении фронта неприятеля. Противник, очевидно, будет вынужден перекинуть силы с соседних участков. Например, подразделения 3-й ОШБр, которые являются "пожарниками" северного сектора Краснолиманского направления и прикрывают сейчас подступы к селу Рубцы и железнодорожной станции Овощной. Этот участок крайне важен для неприятеля, ведь является последним сухопутным коридором, обеспечивающим боровскую группировку ВСУ. Вынужденная переброска подразделений 3-й ОШБр может привести к тяжелейшим последствиям для противника, но других сил для аврального реагирования, чтобы спасти 77-ю ОАэМБр, у ВСУ под рукой нет.

Не можешь победить – возглавь

На Украине зарегистрирован законопроект 5708-1. Данная инициатива подразумевает создание единого реестра оружия и разрешение гражданам без судимости и психических отклонений владеть огнестрельным оружием. Из списка условий и порядка ношения с исключениями становится ясно, что речь идет вообще обо всех типах стрелкового оружия – от травматического до нарезного автоматического.

Очевидно, этот законопроект является попыткой выхода украинской правовой системы из патовой ситуации. Черный рынок, последствия боев, дезертирство из ВСУ – все это основные факторы роста количества огнестрела на руках у населения. Такая степень вооруженности гражданских не поддается борьбе. Сколько бы местное МВД ни изымало незаконно хранящиеся единицы, их меньше не станет. Таким образом, украинская правовая система пошла по пути "не можешь победить – возглавь". Однако этот законопроект несет в себе ряд подводных камней. Документ автоматически легализует торговлю оружием. Помимо прочего, это крайне выгодная схема пополнения бюджета и вооружения населения Украины. Не трудно догадаться, против кого оно будет применяться.

Об этом рассуждают и иностранные журналисты. Они убеждены в том, что переговорный трек по Украине в рамках "плана Трампа" если и не зашел в тупик, то едва ли быстро реализуем. Так, американский журналист Саймон Шустер в своем материале для The Atlantic вообще допустил, что Зеленский саботирует усилия Штатов и откажется от согласования документа. Журналист полагает, что президент незалежной на это не пойдет, так как боится проиграть будущие выборы.

Однако этот внешний слой "луковицы" мотивации Зеленского никак не отвечает на вопрос: как ВСУ смогут держать фронт дальше, пока их верховный главнокомандующий "витает в облаках"? Прогнозируемый СМИ демарш Киева не приведет ни к чему, кроме развала ВСУ и, весьма вероятно, перехода под фактический контроль ВС РФ куда больших территорий, чем сейчас обсуждается в рамках "плана Трампа". Стопорение дипломатического трека автоматически означает для Украины потребность в усилении обороноспособности. Признаки развала ВСУ становятся все более отчетливыми. Нельзя сбрасывать со счетов и то, что по инициативе ГУР еще с 2023 года на Украине развернута система подготовки граждан к специфическим видам деятельности, не отвечающим требованиям гражданской обороны, – речь идет о минно-подрывном деле.

Вчера, 26 ноября, главным событием дня стали успехи ВС РФ в ликвидации внешнего оборонительного контура города Орехова.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764277500


