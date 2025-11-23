ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября

00:05 28.11.2025

ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 27 ноября в разрезе СВО. Русские войска внезапным ударом поставили 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ на грань окружения. Редакция Readovka рассмотрела законопроект о фактической легализации широкого спектра стрелкового оружия на руках украинского населения как часть подготовки бандподполья на территориях, которые потенциально могут перейти под контроль ВС РФ.



