Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%

01:09 28.11.2025

Европарламент утвердил резолюцию по украинскому урегулированию

Европарламент утвердил резолюцию о новых регионах России



27 ноября 2025



Европейский парламент (ЕП) утвердил резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, в которой содержится обязательство никогда не признавать новые регионы России.



"Депутаты Европарламента также заявляют, что никакая [...] территория не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как территория России", - говорится в заявлении на сайте ЕП.



Отмечается, что из 651 присутствующего [списочный состав ЕП - 720 депутатов] евродепутата 401 проголосовал за принятие резолюции, 70 - против, в то время как 90 - воздержались. Также в документе заявляется, что любое мирное соглашение должно предусматривать вывод российских войск из Крыма и Донбасса.



***



Примечание: Динамика голосований в Европарламенте по резолюциям о поддержке Украины

Дата голосования - Процент ЗА" от общего списочного состава ЕП

01.03.2022 - 90.4% (637 из 705)

07.04.2022 - 72.8% (513 из 705)

17.07.2024 - 68.7% (495 из 720)

19.09.2024 - 59.0% (425 из 720)

12.03.2025 - 61.4% (442 из 720)

27.11.2025 - 55.7% (401 из 720)