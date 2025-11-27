"Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА

02:01 28.11.2025

Объявлены победители Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

"Бриллиантовая бабочка" - новая кинопремия, которая объединяет народы, сохраняет общечеловеческие ценности и отражает культурное наследие стран-участниц.



Девиз: "Любая правда без любви есть ложь".



Церемония вручения премии состоялась 27 ноября в Мастерской "12" Никиты Михалкова.



