РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж

12:21 28.11.2025

Закон, регулирующий добычу, выпуск и оборот криптовалют, вступает в силу с 1 января 2026 года



Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал "Закон о виртуальных активах", который легализует в стране майнинг криптовалют и деятельность криптобирж и обменников. Документ вступит в силу 1 января 2026 года, текст закона 28 ноября опубликовала газета "Нейтральный Туркменистан".



"Закон регулирует отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении, размещении, использовании и обороте виртуальных активов в Туркменистане, также определяет их правовую, экономическую и организационную основы", - говорится в документе.



Криптовалюты в Туркмении могут выступать объектом гражданского права, но не являются платежным средством, валютой или ценной бумагой. Они могут быть как обеспеченными, так и не обеспеченными, говорится в документе.



Майнингом смогут заниматься индивидуальные предприниматели и юрлица. Все они должны в обязательном порядке зарегистрироваться в Центробанке Туркмении в электронной форме. Отдельно подчеркивается, что запрещен скрытый майнинг (использование для добычи криптовалют чужих вычислительных мощностей без ведома владельца).



Криптобиржи и обменники (поставщики услуг виртуальных активов) будут лицензироваться Центральным банком. Открыть кошелек на такой площадке можно будет только после прохождения полной идентификации по закону о противодействии отмыванию денег. Государство не отвечает по обязательствам криптоплатформ.



Документ устанавливает требования к рекламе в сфере криптовалют: она должна содержать предупреждения о рисках, информацию о возможной полной потере средств и о том, что эти активы не являются в стране платежным средством. Реклама не должна содержать обещания доходности, информацию о предметах роскоши, бонусах и скидках, образы несовершеннолетних, а также не должна представлять криптовалюты легким способом обогащения.



Всем лицам, связанным с майнингом и другой деятельностью в сфере криптовалют, запрещается использовать в наименованиях и символике слова "государственный", "Туркменистан", "туркмен", "туркменский", "национальный" в любых формах и сочетаниях на любом языке. Напротив, лицам, не относящимся к отрасли, запрещено использовать в названиях и рекламе слова "виртуальный актив", "криптовалюта" и "цифровой актив".