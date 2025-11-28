Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов

Количество украденных в мире учетных записей как минимум в два раза превышает численность населения Земли



Валентин КАТАСОНОВ



Из каждого утюга мы каждый день слышим: проводимая во всем мире цифровизация всех сторон жизни людей рано или поздно приведет человечество в "светлое будущее". Правда, в мире есть скептики и даже противники цифровизации.



Одни из них утверждают, что на самом деле за дымовой завесой благих обещаний "светлого будущего" скрывается проект мировой закулисы (называемой также глубинным государством, хозяевами денег, комитетом трехсот и т. д.) по строительству "электронного концлагеря". "Старший брат" будет контролировать все действия и даже мысли обитателей этого концлагеря. На тему "электронного концлагеря" за последние годы написано и сказано очень много, в том числе и автором этих строк.



Другие полагают, что такая цифровизация рано или поздно приведет к хаосу. Потому что информация о каждом человеке, облеченная в цифровую (электронную) форму, неизбежно окажется в открытом доступе. И любой человек станет объектом шантажа и грабежа со стороны других людей, которые не дружат с моралью и нравственностью и которых можно назвать хищниками. Все это вписывается в теорию так называемого управляемого хаоса. Хаос искусственно создается для того, чтобы потом под видом наведения порядка закулисная мировая элита могла ввести жесткую диктатуру. Это проект мировой закулисы, преследующий все ту же конечную цель – господство над человечеством кучки "избранных".



Есть признаки того, что мировая закулиса делает ставку на план завоевания мирового господства через "управляемый хаос". Такими признаками являются массовые утечки персональных данных из разных баз. А масштабы таких утечек становятся фантастическими. Данные о подобного рода утечках публиковались и в предыдущие годы. Но по отдельным странам и отдельным случаям. Так, в Китае в 2022 году в открытый доступ попали 1,5 миллиарда записей из Weibo (сервис микроблогов), DiDi (конгломерат, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и райд-шеринга) и даже Коммунистической партии Шанхая. В 2025 году в Китае произошла рекордная за всю историю страны утечка персональных данных – около 4 миллиардов записей с финансовой информацией, сведениями из WeChat (мультифункциональное мобильное приложение) и Alipay (платежная система с применением мобильных приложений) и др. Украденные данные включали ФИО, адреса проживания, номера банковских карт, номера телефонов, данные соцсетей, идентификаторы и метаданные пользователей WeChat и Alipay.



А вот летом этого года были обнародованы некоторые суммарные цифры утечек на глобальном уровне. Команда экспертов портала Cybernews с начала текущего года занималась сбором данных о крупнейших "свежих" утечках такой информации как логины, пароли и других чувствительных персональных данных. В расчет не принимались те базы данных, которые были украдены ранее и которые уже утратили свою актуальность (чаше всего, были "переупакованы").



В мае 2025 года эксперты Cybernews дали информацию о первой своей крупной находке – базе со 184 млн учетных записей к аккаунтам на различных сайтах и веб-приложениях. И обещали сообщить о новых находках. А к середине текущего года сообщили уже о 30 базах данных, попавших в открытый доступ. В них содержится более 16 миллиардов записей. Самые маленькие из этих наборов включают несколько десятков миллионов учетных записей, а в самом крупном оказалось 3,5 миллиарда. По мнению экспертов Cybernews, один из наборов информации, включающий 455 млн записей, имеет российское происхождение. В опубликованных Cybernews особо подчеркивается, что речь идет только о новых данных, ни один из включенных в исследование украденных массивов данных не был предметом ранее (до 2025 года) проводившихся расследований.



Получается, что под ярким светом уличного фонаря оказалось такое число учетных записей, которое в два раза превышает численность населения Земли. А если из общего числа живущих на планете вычесть малых детей и немощных стариков, которые по понятным причинам не пользуются интернетом и мобильной связью, то число учетных записей, которые, образно выражаясь, оказались на улице, как минимум в три раза превышает численность проживающих на Земле пользователей различных цифровых услуг.



Приведенные цифры краж не являются окончательными. Обращается внимание на то, что утекающие массивы данных являются преимущественно новыми, а не такими, которые уже крались в прошлом и прошли "переупаковку" (присвоение новых кодов, паролей и логинов).



Как отмечается в обзоре Cybernews "16 billion passwords exposed in record-breaking data breach: what does it mean for you?" ("Рекордная утечка данных: 16 миллиардов паролей раскрыты: что это значит для вас?", краденная информация "открывает дверь практически к любому мыслимому онлайн-сервису, от Apple, Facebook (заблокирован в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской) и Google до Amazon, GitHub, Telegram и различных государственных служб".



Эксперты Cybernews обращают внимание на то, что огромные архивы с паролями стали выкладываться в Сети с удивительной периодичностью в несколько недель. Они высказывают острожное предположение, что взломы трех десятков баз данных по всему миру можно рассматривать как действия в рамках одной глобальной операции. На сайте Cybernews также читаем по поводу "кражи века": "Это не просто утечка - это схема для массового взлома. Не просто компиляция старых утечек, которые используются повторно, - это свежая, готовая к использованию разведывательная информация в огромных масштабах".



Некоторые массивы информации просто выкладываются на всеобщее обозрение. А некоторые предлагается купить оптом или в розницу. Чаще всего в даркнете. Иногда на удивление недорого. Некоторые наблюдатели и комментаторы полагают, что это новый вид преступного бизнеса. Впрочем, есть и такие комментаторы, кто утверждает, что по крайней мере некоторые цифровые взломщики являются "партизанами", которые ведут борьбу со строителями "цифрового концлагеря".



Но некоторые эксперты и комментаторы полагают, что в настоящее время имеет место лишь первая фаза построения мирового электронного концлагеря. "Глубинное государство" на основе 16 миллиардов свежих записей составит окончательные портреты по 99 процентам живущих на Земле граждан и подготовит план "точечных" действий по каждому взрослому человеку на планете.



А далее начнется вторая фаза строительства мирового электронного концлагеря. И это уже будет такая конструкция, из которой никаких "утечек" быть не должно. А планы "точечных" действий нужны будут для того, чтобы всех граждан Земли гарантированно загнать внутрь этого нового, уже настоящего электронного концлагеря.



Впрочем, для того чтобы гарантированно загнать всех граждан за колючую проволоку электронного концлагеря, по мнению ряда экспертов, еще не все сделано. И первая фаза еще не завершена. Для ее завершения необходимо собрать по всему населению планеты биометрическую информацию (ДНК, отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза, лицо, голос, походка и др.). Тут, к огорчению мировой закулисы, еще непочатый край работы. Большинство стран мира не дают официальных цифр численности людей, которые передали свои биометрические сведения в те или иные базы данных (специальные организации, банки, органы государственного управления и др.).



Впрочем, темпы наращивания баз данных по биометрии высокие. Особенно охотно люди (в первую очередь молодые) соглашаются на такое "удобство", как оплата биометрией (например, с помощью пальца или улыбки в видеокамеру). По оценкам экспертов, в 2026 году биометрией при платежах в мире будут пользоваться 3 миллиарда человек.



Наибольших успехов в охвате населения биометрией добились некоторые страны Азии – Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея. Особо следует выделить Индию. Здесь она "впереди планеты всей". Сегодня Индия почти с полутора миллиардами жителей уже обошла Китай и заняла по этому показателю первое место в мире. В Индии также крупнейшая в мире платформа биометрической идентификации. Она называется Aadhaar, она была запущена в 2014 году, в ней зарегистрировано порядка 1,3 млрд человек. Т. е. практически все население Индии за исключением младенцев и совсем глубоких стариков. Система Aadhaar создавалась, прежде всего, для того чтобы "модернизировать" денежную и платежную систему Индии. На основе Aadhaar стала работать вся национальная платежная система, что позволило на 85% сократить наличную денежную массу. Систему Aadhaar стали представлять как эталон, достойный подражания. Этой системой восхищались Билл Гейтс и нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер.



Считалось до недавнего времени, что биометрическая информация имеет иммунитет от кражи. По той причине, что даже если кто-то ее украдет, то воспользоваться не сможет. Оказывается, может.



В октябре 2023 года из знаменитой платформы Aadhaar произошла утечка данных по 815 миллионам граждан страны. Началась торговля данными оптом и в розницу в даркнете. В Индии появилось большое количество клонов граждан, имевших регистрацию на платформе Aadhaar. Иначе говоря, завладевшие чужой биометрией лица воровали деньги. Затем доступ к платформе был властями полностью блокирован. Лишились доступа к деньгам сотни миллионов граждан Индии, часть из которых не имела наличности для того, чтобы оплачивать даже минимальные свои потребности. В публикации под названием "Биометрическая система безопасности Индии рухнула... Кто следующий...?" эта биометрическая катастрофа описывается следующим образом: "Преступники взломали и клонировали идентичности граждан, оставив целые семьи без еды, пожилых - без пенсий, а больных - без доступа в больницы. В одном только штате два десятка человек умерли от голода после того, как им отказали в продовольственных пайках из-за сбоев системы. Через миллионы фальшивых аккаунтов, мошенники похитили средства, предназначенные для бедных, создав черный рынок украденных личностей".



Некоторые эксперты считают, что утечка биометрии в Индии – "первая ласточка". Что далее последуют подобные (может быть, не столь масштабные) утечки и в других странах. Уже имеются примеры создания биометрических клонов как в Индии, так и других странах (поддельные отпечатки пальцев; фотографии и маски; воспроизведение голоса). Особенно эффективна имитация оригинала, когда использование биометрии является дистанционным. Делается вывод, что, мол, воровство биометрии – разновидность разбойного бизнеса, который будет набирать обороты подобно воровству обычных персональных данных в цифре.



Но есть иное мнение. Что биометрия будет оставаться под замком. И она будет оставаться под замком до того времени, пока не будет построен полноценный электронный концлагерь. А там, может быть, она не будет столь актуальной. А вместо нее в человека будут вживлять микрочип. Напомню, что во время так называемой "пандемии ковида" очень активно обсуждался вопрос использования вживляемых микрочипов для идентификации и отслеживания каждого человека. Были даже пилотные проекты по чипированию граждан в разных странах мира, напоминающие простановку клейма на коже узников фашистских концлагерей.



В заключение напомню мнение президента InfoWatch Натальи Касперской по вопросу биометрии. Она назвала ее "единой точкой входа" во всю базу персональных данных человека, и, по ее словам, тот, кто получит доступ к такой точке, полностью поставит человека под свою власть. Источник - Фонд стратегической культуры

