|Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
18:17 28.11.2025
Около 300 млн долларов из Нацфонда и золотовалютных резервов планируют вложить в криптоактивы
27 ноября 2025
Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 27 ноября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал планы по вложению части средств из Нацфонда и золотовалютных резервов в криптоактивы, передает корреспондент Zakon.kz.
Планы были озвучены в ноябре в Мажилисе, и журналисты попросили его разъяснить финансовую безопасность таких вложений.
"Чтобы не было заблуждений, это криптоактивы, схожие с нашими активами, ценными бумагами и производными активами, которые размещаются на рынке ценных бумаг. И если мы будем видеть, что это будут очень перспективные и высокодоходные активы, которые в будущем будут приносить только положительные результаты, в рамках него мы рассматриваем вложение этих средств", – сказал Шолпанкулов.
Представителя Нацбанка также попросили рассказать, о какой именно сумме идет речь.
"Ну, точно сказать сложно, но предварительно это около 300 миллионов долларов будет", – добавил он.
Никуда бежать не собираемся: глава Нацбанка о вкладах золотовалютных резервов в криптоактивы
28 ноября 2025
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 28 ноября 2025 года прокомментировал заявление одного из своих замов о том, что около 300 млн долларов из Нацфонда и золотовалютных резервов планируют вложить в криптоактивы, передает корреспондент Zakon.kz.
Тимур Сулейменов заявил, что речь идет о средствах не Нацфонда, а золото-валютного резерва Нацбанка.
"На первом этапе из золото-валютного резерва, мы ими также управляем. Это те же деньги, которыми надо управлять. Часть из них в золоте, часть – в бумагах. В рамках этого портфеля создан уже отдельный портфель, где будут сосредоточены инвестиции в высокотехнологичные акции и другие финансовые инструменты, связанные с цифровыми финансовыми активами. По суммам – до 300 млн долларов. Это не значит, что мы 300 млн долларов взяли и положили, может, мы ограничимся 50 млн, может, 100 млн, а может, там будет 250 млн долларов. Это очень непростая работа в свете того, что произошла просадка всего крипторынка, происходит переосмысление перспектив монетизации, выхода на доходность и так далее", – добавил он.
Нацбанк не торопится принимать какие-то решения в этой части.
"Мы создали правовую и инфраструктурную основы, чтобы эти решения принимать, когда необходимо. Но без тщательного анализа никаких решений мы принимать не будем. Мы анализируем. Пока не будет хороших инвестиционных возможностей, мы эти решения торопить не будем. После просадки всех цифровых, финансовых и криптоактивов, которая имеет место, нужно дать этой пыли осесть и только после этого принимать решения по инвестициям. Мы здесь никуда сломя голову бежать не собираемся", – заявил глава Нацбанка.