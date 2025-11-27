Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы

18:17 28.11.2025

Около 300 млн долларов из Нацфонда и золотовалютных резервов планируют вложить в криптоактивы

27 ноября 2025



Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов 27 ноября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал планы по вложению части средств из Нацфонда и золотовалютных резервов в криптоактивы, передает корреспондент Zakon.kz.



Планы были озвучены в ноябре в Мажилисе, и журналисты попросили его разъяснить финансовую безопасность таких вложений.



"Чтобы не было заблуждений, это криптоактивы, схожие с нашими активами, ценными бумагами и производными активами, которые размещаются на рынке ценных бумаг. И если мы будем видеть, что это будут очень перспективные и высокодоходные активы, которые в будущем будут приносить только положительные результаты, в рамках него мы рассматриваем вложение этих средств", – сказал Шолпанкулов.



Представителя Нацбанка также попросили рассказать, о какой именно сумме идет речь.



"Ну, точно сказать сложно, но предварительно это около 300 миллионов долларов будет", – добавил он.



