|В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:39 28.11.2025
Стартовал проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта"
28.11.2025
Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту, состоявшейся в Международном конгресс-центре.
Перед началом мероприятия глава государства ознакомился с презентацией проектов и стартапов в области искусственного интеллекта, созданных молодежью нашей страны.
В беседе с талантливыми молодыми специалистами Президент особо подчеркнул стратегическое значение сферы информационных технологий, ее решающую роль в устойчивом развитии и конкурентоспособности государства. Было отмечено, что представленные инновационные разработки в различных направлениях наглядно отражают формирование в Узбекистане современной цифровой экосистемы и практические результаты реализуемых реформ.
Одновременно глава государства подчеркнул важность новых механизмов поддержки стартапов и технологических инициатив, широкого внедрения разработок в национальную экономику и вывода успешных проектов на международный рынок.
Выступая на открытии форума, Президент сердечно поприветствовал всех его участников.
Он подчеркнул, что в XXI веке информационные технологии и процессы цифровизации становятся главным критерием прогресса любой страны.
Искусственный интеллект сегодня превращается не в узкоспециализированный инструмент, а в фундаментальный фактор, глубоко проникающий во все сферы экономики, систему государственного управления и повседневную жизнь.
– Не будет преувеличением сказать, что великие ученые, прославившие нашу цивилизацию во времена Первого и Второго Ренессанса - Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхон Беруни, Мирзо Улугбек – внесли огромный вклад в развитие алгоритмов, математики и логики, тем самым заложив основы нынешнего прогресса в сфере искусственного интеллекта, – отметил Президент.
Глава государства особо подчеркнул, что, являясь наследниками этого бесценного научного наследия, мы должны быть открыты новым технологиям и превратить их в мощную опору дальнейшего развития страны.
Первым шагом в трансформации сферы искусственного интеллекта стало принятие Национальной стратегии, основанной на передовом международном опыте.
В результате доля цифровой экономики в ВВП страны удвоилась. Объем прямых инвестиций в сферу искусственного интеллекта и цифровых технологий достиг почти 2 миллиардов долларов.
Экспорт IT-услуг за последние годы вырос в 4,5 раза и приблизился к 1 миллиарду долларов – это убедительное подтверждение эффективности проводимых реформ.
Кроме того, недавно был создан Международный центр цифровых технологий, работающий по специальному режиму, основанному на английском праве.
Количество вузов, готовящих IT-специалистов, выросло почти в три раза – до 145, число студентов достигло 80 тысяч.
Запущенная в 2019 году совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами программа "Один миллион программистов" значительно расширила свои масштабы: обучение прошли более двух миллионов молодых людей. Через фонд "Эл-юрт умиди" около 100 наших талантливых молодых специалистов обучаются в ведущих университетах мира.
– Мы уверены: завтра, вернувшись на родину, они станут движущей силой внедрения самых передовых достижений искусственного интеллекта в образование, экономику и государственное управление, – подчеркнул Президент.
Также реализуются программы по интеграции искусственного интеллекта в систему образования, переподготовке учителей и повышению цифровой грамотности в школах и университетах.
Технологии искусственного интеллекта уже сегодня существенно повышают эффективность отраслей, в первую очередь – качество медицинских услуг.
Так, благодаря внедрению цифровых систем диагностики более 50 тысяч пациентов получили точное заключение с использованием алгоритмов ИИ, что значительно снизило нагрузку на врачей и сократило время обслуживания в 5-7 раз.
Во время общенационального "Марафона здоровья" в Каракалпакстане почти 4 тысячи женщин в возрасте 45–65 лет прошли маммографию. 70 процентов первичных снимков были проанализированы отечественной платформой искусственного интеллекта, и 98 процентов результатов были подтверждены врачами. Срок постановки диагноза сократился с нескольких дней до двух часов.
Инновационная экосистема IT-стартапов также активно развивается: их число за последние годы увеличилось в 10 раз, общий объем привлеченных инвестиций достиг 300 миллионов долларов.
Президент нашей страны призвал международные организации и ведущие мировые компании, участвующие в форуме, к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта в Узбекистане.
По оценкам иностранных экспертов, технологии искусственного интеллекта в ближайшие пять лет могут создать в экономике Узбекистана дополнительную стоимость не менее чем на 10 миллиардов долларов.
Существующие условия и потенциал позволяют достигнуть таких высоких показателей.
Цель – к 2030 году довести экспорт IT-услуг до 5 миллиардов долларов и создать тысячи высокодоходных рабочих мест для молодых специалистов.
Для широкого внедрения экосистемы искусственного интеллекта в следующем году совместно с американской компанией Nvidia в нашей стране будет запущен крупный суперкомпьютерный кластер.
– Наша стратегическая цель – превратить Узбекистан не только в потребителя современных технологий, но и в страну, которая создает их, экспортирует и успешно конкурирует на глобальном рынке, – отметил Президент. – Для продвижения отечественных разработок на мировом уровне мы откроем Национальный офис трансфера технологий в Кремниевой долине США, обеспечив прямые связи наших молодых специалистов и основателей стартапов с ведущими компаниями, инвесторами и акселераторами.
Отныне молодежь страны будет обучаться навыкам работы с ИИ не только в школах, но и в рамках системы центров "Келажак" во всех регионах.
Ежегодно будет проводиться национальный конкурс лучших стартап-идей в сфере искусственного интеллекта среди школ.
В школах-победителях в каждом из 14 регионов будут созданы современные лаборатории искусственного интеллекта и налажено сотрудничество с ведущими компаниями по коммерциализации разработок.
Для выявления талантливой молодежи и ее дальнейшей поддержки будет учрежден Президентский конкурс по искусственному интеллекту.
Каждый год на республиканском уровне, начиная от самых отдаленных районов, будут отбираться 100 наиболее одаренных молодых специалистов. Они пройдут стажировки в ведущих технологических компаниях США, ОАЭ и Европы. На втором этапе аналогичная система будет внедрена для вузов.
На реализацию всех этих задач будет выделено 100 миллионов долларов.
– Сегодня мы совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами запускаем проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" – логическое продолжение программы "Один миллион программистов". Это не просто программа – это новые горизонты возможностей для нашей молодежи, – заявил Президент.
В рамках проекта до 2030 года планируется обучить 4 миллиона 750 тысяч школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч государственных служащих. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование.
– Уверен, что программа "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" станет драйвером экономики и придаст мощный импульс стремительному развитию нашей страны, – отметил Президент.
Наша талантливая и активная молодежь – гордость и опора Нового Узбекистана. На днях яркое подтверждение этому вновь продемонстрировал Жавохир Синдоров, одержавший победу на Кубке мира по шахматам в Индии.
На днях, согласно Указу Президента, Жавохиру Синдарову было присвоено почетное звание "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан".
В ходе форума глава государства торжественно вручил молодому гроссмейстеру этот высокий знак отличия.
Президент предложил ежегодно объявлять ноябрь месяцем искусственного интеллекта для молодежи и в его рамках проводить "Форум искусственного интеллекта Шелкового пути".
В завершение церемонии дан старт реализации в Узбекистане проекта "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта".