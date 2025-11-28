В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"

18:39 28.11.2025

Стартовал проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта"

Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту, состоявшейся в Международном конгресс-центре.



Перед началом мероприятия глава государства ознакомился с презентацией проектов и стартапов в области искусственного интеллекта, созданных молодежью нашей страны.



В беседе с талантливыми молодыми специалистами Президент особо подчеркнул стратегическое значение сферы информационных технологий, ее решающую роль в устойчивом развитии и конкурентоспособности государства. Было отмечено, что представленные инновационные разработки в различных направлениях наглядно отражают формирование в Узбекистане современной цифровой экосистемы и практические результаты реализуемых реформ.



Одновременно глава государства подчеркнул важность новых механизмов поддержки стартапов и технологических инициатив, широкого внедрения разработок в национальную экономику и вывода успешных проектов на международный рынок.



