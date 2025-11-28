 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:39 28.11.2025

Стартовал проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта"
28.11.2025

Президент Шавкат Мирзиеев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума по искусственному интеллекту, состоявшейся в Международном конгресс-центре.

Перед началом мероприятия глава государства ознакомился с презентацией проектов и стартапов в области искусственного интеллекта, созданных молодежью нашей страны.

В беседе с талантливыми молодыми специалистами Президент особо подчеркнул стратегическое значение сферы информационных технологий, ее решающую роль в устойчивом развитии и конкурентоспособности государства. Было отмечено, что представленные инновационные разработки в различных направлениях наглядно отражают формирование в Узбекистане современной цифровой экосистемы и практические результаты реализуемых реформ.

Одновременно глава государства подчеркнул важность новых механизмов поддержки стартапов и технологических инициатив, широкого внедрения разработок в национальную экономику и вывода успешных проектов на международный рынок.



Выступая на открытии форума, Президент сердечно поприветствовал всех его участников.

Он подчеркнул, что в XXI веке информационные технологии и процессы цифровизации становятся главным критерием прогресса любой страны.

Искусственный интеллект сегодня превращается не в узкоспециализированный инструмент, а в фундаментальный фактор, глубоко проникающий во все сферы экономики, систему государственного управления и повседневную жизнь.

– Не будет преувеличением сказать, что великие ученые, прославившие нашу цивилизацию во времена Первого и Второго Ренессанса - Мухаммад аль-Хорезми, Абу Райхон Беруни, Мирзо Улугбек – внесли огромный вклад в развитие алгоритмов, математики и логики, тем самым заложив основы нынешнего прогресса в сфере искусственного интеллекта, – отметил Президент.

Глава государства особо подчеркнул, что, являясь наследниками этого бесценного научного наследия, мы должны быть открыты новым технологиям и превратить их в мощную опору дальнейшего развития страны.

Первым шагом в трансформации сферы искусственного интеллекта стало принятие Национальной стратегии, основанной на передовом международном опыте.

В результате доля цифровой экономики в ВВП страны удвоилась. Объем прямых инвестиций в сферу искусственного интеллекта и цифровых технологий достиг почти 2 миллиардов долларов.

Экспорт IT-услуг за последние годы вырос в 4,5 раза и приблизился к 1 миллиарду долларов – это убедительное подтверждение эффективности проводимых реформ.

Кроме того, недавно был создан Международный центр цифровых технологий, работающий по специальному режиму, основанному на английском праве.

Количество вузов, готовящих IT-специалистов, выросло почти в три раза – до 145, число студентов достигло 80 тысяч.

Запущенная в 2019 году совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами программа "Один миллион программистов" значительно расширила свои масштабы: обучение прошли более двух миллионов молодых людей. Через фонд "Эл-юрт умиди" около 100 наших талантливых молодых специалистов обучаются в ведущих университетах мира.

– Мы уверены: завтра, вернувшись на родину, они станут движущей силой внедрения самых передовых достижений искусственного интеллекта в образование, экономику и государственное управление, – подчеркнул Президент.

Также реализуются программы по интеграции искусственного интеллекта в систему образования, переподготовке учителей и повышению цифровой грамотности в школах и университетах.

Технологии искусственного интеллекта уже сегодня существенно повышают эффективность отраслей, в первую очередь – качество медицинских услуг.

Так, благодаря внедрению цифровых систем диагностики более 50 тысяч пациентов получили точное заключение с использованием алгоритмов ИИ, что значительно снизило нагрузку на врачей и сократило время обслуживания в 5-7 раз.

Во время общенационального "Марафона здоровья" в Каракалпакстане почти 4 тысячи женщин в возрасте 45–65 лет прошли маммографию. 70 процентов первичных снимков были проанализированы отечественной платформой искусственного интеллекта, и 98 процентов результатов были подтверждены врачами. Срок постановки диагноза сократился с нескольких дней до двух часов.

Инновационная экосистема IT-стартапов также активно развивается: их число за последние годы увеличилось в 10 раз, общий объем привлеченных инвестиций достиг 300 миллионов долларов.

Президент нашей страны призвал международные организации и ведущие мировые компании, участвующие в форуме, к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта в Узбекистане.

По оценкам иностранных экспертов, технологии искусственного интеллекта в ближайшие пять лет могут создать в экономике Узбекистана дополнительную стоимость не менее чем на 10 миллиардов долларов.

Существующие условия и потенциал позволяют достигнуть таких высоких показателей.

Цель – к 2030 году довести экспорт IT-услуг до 5 миллиардов долларов и создать тысячи высокодоходных рабочих мест для молодых специалистов.

Для широкого внедрения экосистемы искусственного интеллекта в следующем году совместно с американской компанией Nvidia в нашей стране будет запущен крупный суперкомпьютерный кластер.

– Наша стратегическая цель – превратить Узбекистан не только в потребителя современных технологий, но и в страну, которая создает их, экспортирует и успешно конкурирует на глобальном рынке, – отметил Президент. – Для продвижения отечественных разработок на мировом уровне мы откроем Национальный офис трансфера технологий в Кремниевой долине США, обеспечив прямые связи наших молодых специалистов и основателей стартапов с ведущими компаниями, инвесторами и акселераторами.

Отныне молодежь страны будет обучаться навыкам работы с ИИ не только в школах, но и в рамках системы центров "Келажак" во всех регионах.

Ежегодно будет проводиться национальный конкурс лучших стартап-идей в сфере искусственного интеллекта среди школ.

В школах-победителях в каждом из 14 регионов будут созданы современные лаборатории искусственного интеллекта и налажено сотрудничество с ведущими компаниями по коммерциализации разработок.

Для выявления талантливой молодежи и ее дальнейшей поддержки будет учрежден Президентский конкурс по искусственному интеллекту.

Каждый год на республиканском уровне, начиная от самых отдаленных районов, будут отбираться 100 наиболее одаренных молодых специалистов. Они пройдут стажировки в ведущих технологических компаниях США, ОАЭ и Европы. На втором этапе аналогичная система будет внедрена для вузов.

На реализацию всех этих задач будет выделено 100 миллионов долларов.

– Сегодня мы совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами запускаем проект "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" – логическое продолжение программы "Один миллион программистов". Это не просто программа – это новые горизонты возможностей для нашей молодежи, – заявил Президент.

В рамках проекта до 2030 года планируется обучить 4 миллиона 750 тысяч школьников и студентов, 150 тысяч учителей и 100 тысяч государственных служащих. Искусственный интеллект будет интегрирован в школьное, профессиональное и высшее образование.

– Уверен, что программа "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта" станет драйвером экономики и придаст мощный импульс стремительному развитию нашей страны, – отметил Президент.

Наша талантливая и активная молодежь – гордость и опора Нового Узбекистана. На днях яркое подтверждение этому вновь продемонстрировал Жавохир Синдоров, одержавший победу на Кубке мира по шахматам в Индии.

На днях, согласно Указу Президента, Жавохиру Синдарову было присвоено почетное звание "Заслуженный спортсмен Республики Узбекистан".

В ходе форума глава государства торжественно вручил молодому гроссмейстеру этот высокий знак отличия.

Президент предложил ежегодно объявлять ноябрь месяцем искусственного интеллекта для молодежи и в его рамках проводить "Форум искусственного интеллекта Шелкового пути".

В завершение церемонии дан старт реализации в Узбекистане проекта "Пять миллионов лидеров искусственного интеллекта".

Источник - President.uz
