ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября

00:05 29.11.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 28 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Гуляйполя. В доме главы Офиса президента Украины Ермака прошли обыски. Редакция Readovka разоблачила нелепый британский информационный вброс о том, что Россия якобы применяет "голубей-киборгов" на территории Соединенного Королевства.



В анархию приходит порядок



Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ворвались в Гуляйполе. Штурм населенного пункта идет как с севера, так с востока. По данной причине гарнизон ВСУ не в состоянии сосредоточить оборонительные усилия по берегу реки Гайчур, ведь Гуляйполе разделено этой водной артерией. Следовательно, противник не в состоянии стабилизировать фронт из-за невозможности воспользоваться выгодами, которые дают условия местности. Стремительно ухудшающаяся ситуация вынудила украинское командование аврально перебросить в город и его окрестности подкрепления. Подтверждено прибытие "пожарного" 225-го ОШП ВСУ. Этой части Киев поставил задачу стабилизировать обстановку. Однако степень запущенности ситуации ставит 225-й полк в положение, при котором "тушить большой пожар" ему предстоит одним ведром. Противник опоздал с принятием мер как минимум на неделю, а выделенных сил недостаточно для стабилизации фронта.



Севернее Гуляйполя русские войска готовятся к прорыву генеральной линии обороны ВСУ на Южно-Донбасском направлении, обустроенной по реке Гайчур. Передовые силы ВС РФ вышли широким фронтом против оборонительных позиций неприятеля практически по всей протяженности реки между пгт Покровское и Гуляйполем. Атака может начаться в любой момент. Устойчивость обороны по Гайчуру отвечает за сохранность фланга и тыла группировки ВСУ "Таврия" от критических последствий для всего фронта украинских войск в Запорожской области.



Севернее Орехова противник собрал определенные силы, которые должны обеспечить возможность парирования действий русских войск против его линии обороны по Гайчуру. Однако стремительное ухудшение ситуации как в районе самого Орехова, так и в Гуляйполе ставит под вопрос способность неприятеля использовать оперативный резерв так, как он запланировал.



Прижимают и принуждают



В квартире главы Офиса президента Украины Ермака прошли обыски, которые проводило НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро). Очевидно, что это начало очередного этапа склонения Зеленского к согласованию мирного плана США. Предыдущая попытка не привела украинского лидера к покорности. Он отверг все обвинения и отмежевался от своего старого друга Тимура Миндича, с которым они связаны еще со времен работы в медиа-проекте "Квартал-95".



Важно отметить, что Вашингтон пошел по пути устранения фактически главного распорядителя дел на Украине, чтобы оставить Зеленского "один на один" с его противниками. Не является секретом, что всеми политическими процессами управляет именно Ермак. Кадровые назначения, ключевые вопросы внутренней и внешней политики, кулуарные контакты с другими странами – это вотчина главы ОП. Если Ермак на неопределенное время выйдет из игры и Зеленскому с кабмином придется действовать без "кукловода", то украинский президент, по замыслу Штатов, будет сговорчивее. Однако это "перетягивание каната" Зеленским и НАБУ весьма вероятно не приведет к быстрой развязке. Наносить смертельный удар по главе Банковой антикоррупционеры не спешат и ограничиваются лишь давлением на его близкое окружение, что, в свою очередь, никак не исключает возможности лидера Украины предпринимать ответные шаги. То есть привлекать силовой блок непосредственно для противодействия НАБУ, ведь не просто же так Зеленский на прошлой неделе обвинил сотрудников бюро в том, что они чуть ли не сотрудничают с Москвой.



Вчера, 27 ноября, главным событием дня стал резкий прорыв частей 1-й гвардейской танковой армии под Боровой, поставивший на грань окружения 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ.