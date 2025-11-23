 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 23.11.2025
23:24  Турне МИД Китая Ван И по Центральной Азии. Встречи с президентами Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
22:11  СП: Искусственный интеллект может сыграть злую шутку с любым правительством
20:38  Китай и страны Центральной Азии активно наращивают трафик грузовых поездов Китай-Европа
19:59  НГ: Москва и Дели проведут саммит вопреки давлению Вашингтона
ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
00:05 29.11.2025

ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 28 ноября в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Гуляйполя. В доме главы Офиса президента Украины Ермака прошли обыски. Редакция Readovka разоблачила нелепый британский информационный вброс о том, что Россия якобы применяет "голубей-киборгов" на территории Соединенного Королевства.

В анархию приходит порядок

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ворвались в Гуляйполе. Штурм населенного пункта идет как с севера, так с востока. По данной причине гарнизон ВСУ не в состоянии сосредоточить оборонительные усилия по берегу реки Гайчур, ведь Гуляйполе разделено этой водной артерией. Следовательно, противник не в состоянии стабилизировать фронт из-за невозможности воспользоваться выгодами, которые дают условия местности. Стремительно ухудшающаяся ситуация вынудила украинское командование аврально перебросить в город и его окрестности подкрепления. Подтверждено прибытие "пожарного" 225-го ОШП ВСУ. Этой части Киев поставил задачу стабилизировать обстановку. Однако степень запущенности ситуации ставит 225-й полк в положение, при котором "тушить большой пожар" ему предстоит одним ведром. Противник опоздал с принятием мер как минимум на неделю, а выделенных сил недостаточно для стабилизации фронта.

Севернее Гуляйполя русские войска готовятся к прорыву генеральной линии обороны ВСУ на Южно-Донбасском направлении, обустроенной по реке Гайчур. Передовые силы ВС РФ вышли широким фронтом против оборонительных позиций неприятеля практически по всей протяженности реки между пгт Покровское и Гуляйполем. Атака может начаться в любой момент. Устойчивость обороны по Гайчуру отвечает за сохранность фланга и тыла группировки ВСУ "Таврия" от критических последствий для всего фронта украинских войск в Запорожской области.

Севернее Орехова противник собрал определенные силы, которые должны обеспечить возможность парирования действий русских войск против его линии обороны по Гайчуру. Однако стремительное ухудшение ситуации как в районе самого Орехова, так и в Гуляйполе ставит под вопрос способность неприятеля использовать оперативный резерв так, как он запланировал.

Прижимают и принуждают

В квартире главы Офиса президента Украины Ермака прошли обыски, которые проводило НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро). Очевидно, что это начало очередного этапа склонения Зеленского к согласованию мирного плана США. Предыдущая попытка не привела украинского лидера к покорности. Он отверг все обвинения и отмежевался от своего старого друга Тимура Миндича, с которым они связаны еще со времен работы в медиа-проекте "Квартал-95".

Важно отметить, что Вашингтон пошел по пути устранения фактически главного распорядителя дел на Украине, чтобы оставить Зеленского "один на один" с его противниками. Не является секретом, что всеми политическими процессами управляет именно Ермак. Кадровые назначения, ключевые вопросы внутренней и внешней политики, кулуарные контакты с другими странами – это вотчина главы ОП. Если Ермак на неопределенное время выйдет из игры и Зеленскому с кабмином придется действовать без "кукловода", то украинский президент, по замыслу Штатов, будет сговорчивее. Однако это "перетягивание каната" Зеленским и НАБУ весьма вероятно не приведет к быстрой развязке. Наносить смертельный удар по главе Банковой антикоррупционеры не спешат и ограничиваются лишь давлением на его близкое окружение, что, в свою очередь, никак не исключает возможности лидера Украины предпринимать ответные шаги. То есть привлекать силовой блок непосредственно для противодействия НАБУ, ведь не просто же так Зеленский на прошлой неделе обвинил сотрудников бюро в том, что они чуть ли не сотрудничают с Москвой.

Вчера, 27 ноября, главным событием дня стал резкий прорыв частей 1-й гвардейской танковой армии под Боровой, поставивший на грань окружения 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764363900


