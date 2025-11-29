 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Суббота, 29.11.2025
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
02:45 29.11.2025

Мифы о значимости природных ресурсов

Канал Андрея Школьникова
29.11.2025

Одним из самых распространенных обывательских геополитических стереотипов является представление, что избыток природных ресурсов является достаточным условием для благополучия и богатства населения страны. В основе лежат мифы о природе благополучия монархий Персидского залива и Норвегии, без понимания, что их уровень жизни обусловлен целым комплексом геополитических факторов, главный из которых - интерес США / Запада в такой схеме, как инструменте влияния и управления миром, не более.

В Африке, Латинской Америке и др. количество природных ресурсов крайне велико, но это не приводит к достойной жизни.

И, да, экспорт урана (6% общемировой добычи) из Нигера всего $0,5 млрд., а весь рынок $10 млрд., но никто даже не пробует выкупить весь объем, предпочитая "инвестировать" в пузыри и пирамиды...)))



В основе современного геополитического влияния, субъектности и независимости стран находится семь факторов, где естественные производительные силы (включая природные ресурсы и энергетику) является лишь одним из них, далеко не самым важным. Отсутствие природных ресурсов является неприятным, но решаемым вопросом, достаточно посмотреть на Японию и Европу последних десятилетий, в то время как наличие запасов не гарантирует ничего. За примером тоже далеко ходить не нужно – вся мировая периферия, в первую очередь беспросветно нищая Африка.

При наличии в мире геополитического, технологического, военного и других форм неравенства, опора лишь на природные ресурсы не приводит к успеху. Слабые страны вынуждены вступать в неэквивалентный обмен в рамках международной торговли, других вариантов у них не остается. Стоимость большинства рудных и энергетических природных ресурсов на мировом рынке определяется по формуле – себестоимость плюс / минус минимальная рентабельность, зачастую изначально закладывается плановая убыточность добычи и первичной переработки, обогащения сырья.

Более развитые и технологичные страны предпочитают получать прибыль на последних, наиболее сложных этапах производственно-технологических цепочек, где у них есть монополия и доминирующее положение. Исключением, подтверждающим правило, долгое время была нефть, что использовалась США / Фининтерном в качестве одного из инструментов общемирового ценообразования, управления рынками, остальные ресурсы были вторичны.

Между добываемыми природными ресурсами и товарами конечного потребления большое количество переделов, требующих технологий и промышленности которых нет у стран периферии. Вы можете добывать и даже перерабатывать в металлический концентрат цветные металлы, но поставить их получится лишь на завод более развитых стран, где они будут использовать в дельнейшем производстве. Для большинства мировых рынков характерно доминирование покупателей, которые с помощью манипулятивных биржевых инструментов ограничивают рост цен.

Периодически возникают попытки сформировать монополию на отдельные виды сырья, например Китай в отношении редкоземельных металлов, но это одноразовое оружие. Редкоземельные металлы не производили нигде в мире не из-за отсутствия месторождений, а из-за дешевизны, демпинга со стороны Пекина. Весь мировой рынок составляет менее $15 млрд., рентабельность минимальна, так зачем этим заниматься.

В рамках торговой войны с США Китай повысил геополитические риски, начав шантажировать поставками. В ближайшие 2–4 года по всему миру как грибы вырастет множество производств, ломая монополию, с большей, но не критичной себестоимостью. Для крупных игроков это стало вопросом стратегической безопасности, да и расходы не высоки. В отношении шантажа природными ресурсами создать альтернативный вариант не так и сложно, Пекин первый и последний раз смог использовать редкоземельный козырь.



Обратный пример – шантаж авиационной продукцией со стороны США, как бы Китаю не хотелось, но самостоятельно решить данный вопрос не получится, уже несколько десятков лет Пекин пытается добиться прорыва, выведя вопрос на уровень инженерно-научных приоритетов развития страны, результата нет, один PR.

В качестве наглядного примера можно рассмотреть рынки энергоресурсов – уголь, природный газ и уран (см. Рисунок), цену диктуют отнюдь не добывающие страны. На рынке урана в мире классическая олигополия – Казахстан, Канада, Намибия и Австралия в сумме добывают 82% (для сравнения, OPEC в добыче нефти 36%), но цены на уран уровне себестоимости. Объем рынка урана всего $10,1 млрд. (2024 г.), а в итоговой электрогенерации на АЭС доля этого сырья лишь 2%. Принимая во внимание низкую стоимость электроэнергии на АЭС, повышение закупочной цены на урон в несколько раз незначительно повлияло бы на конечную стоимость, не пошатнула конкурентных позиций, но зачем это делать.

Узким место отрасли является не добыча, а множество последующих высокотехнологичных этапов, где и формируется основная экономическая и геополитическая маржа. Если вдруг кто-то из добывающих стран захочет проявить принципиальность, затребует повышения отпускных цен, то ему очень быстро и вежливо опишут долгую дорогу, которой нужно будет пойти. Никто не мешает добывающим странам самостоятельно попробовать производить топливные таблетки и ядерные сборки, даже имеющая аналогичные производства компания "Вестингауз" несколько десятилетия копировала топливо "Росатом", оправдываясь за регулярные нештатные ситуации.

С другой стороны, если йеменские хуситы освоили гиперзвук, то почему бы указанным выше странам за несколько лет не построить полный цикл ядерного производства, утерев нос США и России. Еще они могут с Китаем торием заняться, подумаешь коэффициент размножения нейтронов в пять раз меньше чем в U-238, зато его много, можно не только контейнеровоз, а целую "Звезду смерти" нарисовать, что будет на нем летать.

В отношении металлов и прочих природных ресурсов ситуация для добывающих стран еще сложнее. Африканские государства вынуждены отдавать имеющиеся запасы ниже операционной себестоимости. Принципы ценообразования лишь выглядят рыночными и свободными, биржи не должны никого смущать – это очень удобный механизм для спекуляций и манипуляций. Пусть это не классический картельный сговор, но эффект от него ровно такой же.

И, да, Россия отлично понимает, перекрыть ядерное топливо можно один раз, Западу будет неприятно и очень сложно, но этот изъян они уберут, а вот постоянно висящая угроза, которую купировать дорого и крайне сложно, стратегически дает много больше…)))

Источник - Геостратег
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764373500


