Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников

Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников

02:45 29.11.2025

Мифы о значимости природных ресурсов



Канал Андрея Школьникова

Одним из самых распространенных обывательских геополитических стереотипов является представление, что избыток природных ресурсов является достаточным условием для благополучия и богатства населения страны. В основе лежат мифы о природе благополучия монархий Персидского залива и Норвегии, без понимания, что их уровень жизни обусловлен целым комплексом геополитических факторов, главный из которых - интерес США / Запада в такой схеме, как инструменте влияния и управления миром, не более.



В Африке, Латинской Америке и др. количество природных ресурсов крайне велико, но это не приводит к достойной жизни.



И, да, экспорт урана (6% общемировой добычи) из Нигера всего $0,5 млрд., а весь рынок $10 млрд., но никто даже не пробует выкупить весь объем, предпочитая "инвестировать" в пузыри и пирамиды...)))



