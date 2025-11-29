 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
  Новости и события
| 
Суббота, 29.11.2025
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Архив
Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
04:01 29.11.2025

Солнце светит всем: Афганистан открывается для туризма
Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете

Александр Сидоров
29 ноября 2025

После бегства американцев, которое в прямом эфире наблюдал весь мир, Афганистан уверенно вернулся в международную новостную повестку. Сегодня Кабул активно налаживает сотрудничество с глобальными и региональными державами. Внутри страны, несколько десятилетий жившей в состоянии непрерывной войны, огромное внимание уделяется вопросам безопасности. При этом власти всерьез намерены развивать въездной туризм и готовы достаточно свободно пускать иностранцев. Корреспондент "Известий" воспользовался окном возможностей и выяснил, на что можно рассчитывать в таком путешествии.

С Афганистаном связано огромное количество мифов. Попробуем разобраться в том, насколько они соотносятся с реальностью.

Там опасно, могут арестовать, ограбить или даже убить



Еще лет 5–10 тому назад нечто подобное запросто могло случиться и случалось. По рассказам местных жителей, после захода солнца даже в Кабуле было страшновато. А о других городах, особенно в приграничных областях, где бесчинствовали головорезы ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), и говорить не приходилось. Однако, после того как талибы утвердились у власти, ситуация с безопасностью внутри страны стала намного лучше.

Сегодня ИГИЛ почти полностью выдавлен вовне, курируемый ими наркотрафик практически перекрыт, общественный порядок жестко водворяется везде, где это необходимо. Да, на улицах полно людей с автоматами. Да, на всех дорогах стоят блокпосты. Но иностранные туристы имеют возможность беспрепятственно путешествовать. Например, корреспонденту "Известий" буквально за несколько дней довелось встретить в разных концах страны гостей из Польши, Германии, Франции, Канады, Австралии, Ирана, Сингапура и Малайзии. Кто-то путешествовал в одиночестве, кто-то в составе небольшой группы, но все отмечали, что чувствуют себя в безопасности.

К русским же афганцы относятся особенно доброжелательно. Многие до сих пор говорят по-русски. Еще больше людей понимают русскую речь и, заслышав ее, неизменно улыбаются. "Когда в Афганистан пришли шурави, они строили здесь школы и больницы, заводы и дороги. Мы и сегодня всем этим пользуемся. Американцы же 20 лет только и делали, что разрушали", - объясняет свое доброе отношение к русским таксист Акрам.

Для поездок в приграничные районы вроде Мазари-Шарифа нужно заранее оформить разрешение в полицейском участке, всегда держать его при себе и предъявлять по первому требованию. В принципе, этого достаточно. Но при необходимости, если вы в составе группы, можно попросить вооруженную охрану для сопровождения.

Там нечего смотреть и нечего делать

Главный вопрос, стоящий перед опытным путешественником, - зачем ехать в незнакомое, с неоднозначной репутацией место? В случае с Афганистаном вопрос тем более непраздный, ведь там мало кто бывал - спросить зачастую некого, а практически любой телевизионный репортаж из этой страны транслирует довольно мрачную картину - везде пыль и грязь, разбитый асфальт и выжженная солнцем земля, ветхие дома и ржавеющие танки, на улицах редкие женщины в бурках, да суровые бородачи с калашами наперевес. Разумеется, в Афганистане все это встречается (но разве только там?), однако было бы большой ошибкой полагать, что нет ничего иного.

Прежде всего это очень красивая страна, где есть потрясающие горы, живописные, наполненные яблоневыми садами долины, бурные реки и безмятежные как вечность озера. В этом легко убедиться, доехав, например, до Бандамира - первого в стране национального парка. После замирения страны туда ежегодно приезжают десятки тысяч афганцев - отдохнуть в прохладной тени деревьев, отведать местных яблок, покататься на лодках и катамаранах, а если хватит духу, то и окунуться в ледяную воду нежнейшего бирюзового цвета. У корреспондента "Известий" духу хватило.

А еще Афганистан - страна с древней культурой и богатой историей длиной в несколько тысяч лет. Неудивительно, что разнообразные следы этого щедрого и подчеркнуто мультикультурного наследия можно встретить повсюду. Внимания, несомненно, заслуживают суровые цитадели в Бамиане и Герате, могучие крепостные валы древнего Бахла и расположенные неподалеку руины старейшей афганской мечети Хаджи Пияда, величественная Голубая мечеть и мавзолей четвертого праведного халифа Али в Мазари-Шарифе, руины королевского дворца в Джелалабаде, мечеть Зиярат-э-Сахи, сады Бабура и дворец Амина в Кабуле.

Афганские власти за памятниками следят и по мере возможности поддерживают их в приличном состоянии, а иные даже реставрируют. Впрочем, здесь тоже есть свои особенности. Когда-то талибы взорвали величественные статуи Будд в Бамиане. Но сегодня ниши с фрагментами древних изваяний законсервированы и строго охраняются в надежде на то, что когда-нибудь здесь что-то удастся восстановить.

Там нет ни дорог, ни отелей

С туристической инфраструктурой в Афганистане дела действительно обстоят не очень хорошо. В стране нет курортов в привычном для россиян смысле слова - с ориентированными на запросы зарубежных гостей кухней и сервисом, спортивными и детскими площадками, специально оборудованными пляжами для совместного отдыха и т.д. Туризм в Афганистане не про отдых, но про новые впечатления. По крайней мере, в данный момент. Такой вид досуга будет интересен прежде всего опытным путешественникам, внутренне готовым на некоторые бытовые неудобства.

Впрочем, практически в любом городе можно найти какой-нибудь отельчик уровня 2–3 звезд. Как правило, они располагаются на хорошо охраняемой территории, куда с улицы просто так не зайти. Зато гости чувствуют себя в полной безопасности. В Кабуле же имеются и четырехзвездочные гостиницы вполне приличного европейского уровня, где на завтрак, помимо вездесущей яичницы, подают геркулесовую кашу на молоке да тосты со сливочным маслом и джемом. Правда, кофе везде только растворимый. За заварным же придется выбраться в город.

Однако следует иметь в виду, что отели поделены на мужскую и женскую половины, и представителям противоположного пола нельзя заходить не на "свою" территорию, тем более в номера. Разумеется, если постояльцы - не семейная пара. Супругам даже дозволяется держаться за руки, прогуливаясь по улице.

С дорогами в стране действительно трудновато, даже в Кабуле с асфальтом проблемы - он может кончиться в самый неожиданный момент. Однако международные трассы, по которым потоком идут фуры с товаром, поддерживаются в хорошем состоянии. Поэтому, как ни странно, на большие расстояния ездить порой комфортнее, чем на короткие дистанции. Впрочем, для экономии времени и сил лучше воспользоваться внутренними перелетами - сами афганцы охотно это делают. Единственная и, к сожалению, пока совершенно нерешаемая проблема - несоблюдение расписания. В самый последний момент вылет могут отложить на несколько часов, но узнаете вы об этом только в аэропорту.

Там нечего есть

Уровень жизни в Афганистане действительно невысокий, повседневный быт скромен и непритязателен. Но странным образом меньше всего это касается еды. В городах работает великое множество разноформатных ресторанчиков и кафе, где за весьма скромную сумму можно отлично отобедать. Вдобавок ко всему порции в Афганистане гигантские.

Местные жители, особенно на рынках и в лавках, трапезничают прямо на рабочем месте, а всякую снедь им приносят вездесущие мальчишки. Кроме того, по улицам все время перемещаются тележки с фруктами и горячим хлебом, который выпекают на каждом углу.

Местная кухня куда разнообразнее, например, иранской. Она столь же мультикультурна, как, например, афганская архитектура. Главное блюдо на столе - плов, или, точнее, с десяток его разновидностей. Самый известный, пожалуй, кабули палав - из пропаренного длиннозерного и щедро приправленного ароматными специями риса с изюмом, миндалем, карамелизированной морковью и кусочками говядины или баранины. Еще в Афганистане отлично готовят мясо - жарят на углях, тушат, варят, запекают. Поэтому практически везде можно смело заказывать шашлыки и кебабы.

Из других очень традиционных блюд стоит обратить внимание на борани баджан (тушеные в томатном соусе баклажаны с густым чесночным йогуртом), пельмени-ашак с пореем и рош (отварной или тушеный бараний окорок, который обычно подают с картофелиной и стручком жгучего перца). В меню имеются и супы, но в них обычно добавляют крахмал, поэтому их желеобразная консистенция русскому туристу может показаться непривычной.

На улицах готовят популярный стритфуд - тушеные с помидорами и перцем потроха да начиненные зеленью, картофелем или чечевицей лепешки-болани, которые обжариваются в растительном масле, а подаются с соусом на основе йогурта и мяты.

В целом афганская кухня не острая и довольно деликатная, поскольку пряности используются в меру.

Не надо фотографировать женщин и людей с оружием, особенно на блокпостах или возле полицейских участков. Можно нарваться на неприятности. Сначала стоит спросить разрешения. С большой долей вероятности, вам не откажут. Более того, сами охотно сфотографируются с вами.

Не стоит носить вызывающую или слишком откровенную одежду. Женщинам рекомендуется платье в пол и платок на голову.

Не стоит даже пытаться провозить с собой алкоголь, пусть и купленный в duty free. Если его найдут - неприятности обеспечены.

Категорически не рекомендуется пить небутилированную воду, а также есть овощи и фрукты, если вы не сами их вымыли.

Лучше отказаться от самостоятельных поездок в горы в приграничных районах. Там порой встречаются не самые хорошие люди.

Что еще полезно знать

В Афганистане не существует никаких правил дорожного движения. Права есть примерно у каждого десятого, но это никому не мешает ездить, как захочется. Поэтому в городах лучше всего перемещаться на такси, тем более что оно дешевое.

При себе непременно стоит иметь запас наличных денег, поскольку карты принимают далеко не везде.

Розетки в стране европейские, переходник не потребуется.

Улыбайтесь и будьте вежливы - афганцы это ценят и непременно ответят вам тем же.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764378060


