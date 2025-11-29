Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете

Александр Сидоров

29 ноября 2025



После бегства американцев, которое в прямом эфире наблюдал весь мир, Афганистан уверенно вернулся в международную новостную повестку. Сегодня Кабул активно налаживает сотрудничество с глобальными и региональными державами. Внутри страны, несколько десятилетий жившей в состоянии непрерывной войны, огромное внимание уделяется вопросам безопасности. При этом власти всерьез намерены развивать въездной туризм и готовы достаточно свободно пускать иностранцев. Корреспондент "Известий" воспользовался окном возможностей и выяснил, на что можно рассчитывать в таком путешествии.



С Афганистаном связано огромное количество мифов. Попробуем разобраться в том, насколько они соотносятся с реальностью.



Там опасно, могут арестовать, ограбить или даже убить







Еще лет 5–10 тому назад нечто подобное запросто могло случиться и случалось. По рассказам местных жителей, после захода солнца даже в Кабуле было страшновато. А о других городах, особенно в приграничных областях, где бесчинствовали головорезы ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), и говорить не приходилось. Однако, после того как талибы утвердились у власти, ситуация с безопасностью внутри страны стала намного лучше.



Сегодня ИГИЛ почти полностью выдавлен вовне, курируемый ими наркотрафик практически перекрыт, общественный порядок жестко водворяется везде, где это необходимо. Да, на улицах полно людей с автоматами. Да, на всех дорогах стоят блокпосты. Но иностранные туристы имеют возможность беспрепятственно путешествовать. Например, корреспонденту "Известий" буквально за несколько дней довелось встретить в разных концах страны гостей из Польши, Германии, Франции, Канады, Австралии, Ирана, Сингапура и Малайзии. Кто-то путешествовал в одиночестве, кто-то в составе небольшой группы, но все отмечали, что чувствуют себя в безопасности.



К русским же афганцы относятся особенно доброжелательно. Многие до сих пор говорят по-русски. Еще больше людей понимают русскую речь и, заслышав ее, неизменно улыбаются. "Когда в Афганистан пришли шурави, они строили здесь школы и больницы, заводы и дороги. Мы и сегодня всем этим пользуемся. Американцы же 20 лет только и делали, что разрушали", - объясняет свое доброе отношение к русским таксист Акрам.



Для поездок в приграничные районы вроде Мазари-Шарифа нужно заранее оформить разрешение в полицейском участке, всегда держать его при себе и предъявлять по первому требованию. В принципе, этого достаточно. Но при необходимости, если вы в составе группы, можно попросить вооруженную охрану для сопровождения.



Там нечего смотреть и нечего делать



Главный вопрос, стоящий перед опытным путешественником, - зачем ехать в незнакомое, с неоднозначной репутацией место? В случае с Афганистаном вопрос тем более непраздный, ведь там мало кто бывал - спросить зачастую некого, а практически любой телевизионный репортаж из этой страны транслирует довольно мрачную картину - везде пыль и грязь, разбитый асфальт и выжженная солнцем земля, ветхие дома и ржавеющие танки, на улицах редкие женщины в бурках, да суровые бородачи с калашами наперевес. Разумеется, в Афганистане все это встречается (но разве только там?), однако было бы большой ошибкой полагать, что нет ничего иного.



Прежде всего это очень красивая страна, где есть потрясающие горы, живописные, наполненные яблоневыми садами долины, бурные реки и безмятежные как вечность озера. В этом легко убедиться, доехав, например, до Бандамира - первого в стране национального парка. После замирения страны туда ежегодно приезжают десятки тысяч афганцев - отдохнуть в прохладной тени деревьев, отведать местных яблок, покататься на лодках и катамаранах, а если хватит духу, то и окунуться в ледяную воду нежнейшего бирюзового цвета. У корреспондента "Известий" духу хватило.



А еще Афганистан - страна с древней культурой и богатой историей длиной в несколько тысяч лет. Неудивительно, что разнообразные следы этого щедрого и подчеркнуто мультикультурного наследия можно встретить повсюду. Внимания, несомненно, заслуживают суровые цитадели в Бамиане и Герате, могучие крепостные валы древнего Бахла и расположенные неподалеку руины старейшей афганской мечети Хаджи Пияда, величественная Голубая мечеть и мавзолей четвертого праведного халифа Али в Мазари-Шарифе, руины королевского дворца в Джелалабаде, мечеть Зиярат-э-Сахи, сады Бабура и дворец Амина в Кабуле.



Афганские власти за памятниками следят и по мере возможности поддерживают их в приличном состоянии, а иные даже реставрируют. Впрочем, здесь тоже есть свои особенности. Когда-то талибы взорвали величественные статуи Будд в Бамиане. Но сегодня ниши с фрагментами древних изваяний законсервированы и строго охраняются в надежде на то, что когда-нибудь здесь что-то удастся восстановить.



Там нет ни дорог, ни отелей



С туристической инфраструктурой в Афганистане дела действительно обстоят не очень хорошо. В стране нет курортов в привычном для россиян смысле слова - с ориентированными на запросы зарубежных гостей кухней и сервисом, спортивными и детскими площадками, специально оборудованными пляжами для совместного отдыха и т.д. Туризм в Афганистане не про отдых, но про новые впечатления. По крайней мере, в данный момент. Такой вид досуга будет интересен прежде всего опытным путешественникам, внутренне готовым на некоторые бытовые неудобства.



Впрочем, практически в любом городе можно найти какой-нибудь отельчик уровня 2–3 звезд. Как правило, они располагаются на хорошо охраняемой территории, куда с улицы просто так не зайти. Зато гости чувствуют себя в полной безопасности. В Кабуле же имеются и четырехзвездочные гостиницы вполне приличного европейского уровня, где на завтрак, помимо вездесущей яичницы, подают геркулесовую кашу на молоке да тосты со сливочным маслом и джемом. Правда, кофе везде только растворимый. За заварным же придется выбраться в город.



Однако следует иметь в виду, что отели поделены на мужскую и женскую половины, и представителям противоположного пола нельзя заходить не на "свою" территорию, тем более в номера. Разумеется, если постояльцы - не семейная пара. Супругам даже дозволяется держаться за руки, прогуливаясь по улице.



С дорогами в стране действительно трудновато, даже в Кабуле с асфальтом проблемы - он может кончиться в самый неожиданный момент. Однако международные трассы, по которым потоком идут фуры с товаром, поддерживаются в хорошем состоянии. Поэтому, как ни странно, на большие расстояния ездить порой комфортнее, чем на короткие дистанции. Впрочем, для экономии времени и сил лучше воспользоваться внутренними перелетами - сами афганцы охотно это делают. Единственная и, к сожалению, пока совершенно нерешаемая проблема - несоблюдение расписания. В самый последний момент вылет могут отложить на несколько часов, но узнаете вы об этом только в аэропорту.



Там нечего есть



Уровень жизни в Афганистане действительно невысокий, повседневный быт скромен и непритязателен. Но странным образом меньше всего это касается еды. В городах работает великое множество разноформатных ресторанчиков и кафе, где за весьма скромную сумму можно отлично отобедать. Вдобавок ко всему порции в Афганистане гигантские.



Местные жители, особенно на рынках и в лавках, трапезничают прямо на рабочем месте, а всякую снедь им приносят вездесущие мальчишки. Кроме того, по улицам все время перемещаются тележки с фруктами и горячим хлебом, который выпекают на каждом углу.



Местная кухня куда разнообразнее, например, иранской. Она столь же мультикультурна, как, например, афганская архитектура. Главное блюдо на столе - плов, или, точнее, с десяток его разновидностей. Самый известный, пожалуй, кабули палав - из пропаренного длиннозерного и щедро приправленного ароматными специями риса с изюмом, миндалем, карамелизированной морковью и кусочками говядины или баранины. Еще в Афганистане отлично готовят мясо - жарят на углях, тушат, варят, запекают. Поэтому практически везде можно смело заказывать шашлыки и кебабы.



Из других очень традиционных блюд стоит обратить внимание на борани баджан (тушеные в томатном соусе баклажаны с густым чесночным йогуртом), пельмени-ашак с пореем и рош (отварной или тушеный бараний окорок, который обычно подают с картофелиной и стручком жгучего перца). В меню имеются и супы, но в них обычно добавляют крахмал, поэтому их желеобразная консистенция русскому туристу может показаться непривычной.



На улицах готовят популярный стритфуд - тушеные с помидорами и перцем потроха да начиненные зеленью, картофелем или чечевицей лепешки-болани, которые обжариваются в растительном масле, а подаются с соусом на основе йогурта и мяты.



В целом афганская кухня не острая и довольно деликатная, поскольку пряности используются в меру.



Не надо фотографировать женщин и людей с оружием, особенно на блокпостах или возле полицейских участков. Можно нарваться на неприятности. Сначала стоит спросить разрешения. С большой долей вероятности, вам не откажут. Более того, сами охотно сфотографируются с вами.



Не стоит носить вызывающую или слишком откровенную одежду. Женщинам рекомендуется платье в пол и платок на голову.



Не стоит даже пытаться провозить с собой алкоголь, пусть и купленный в duty free. Если его найдут - неприятности обеспечены.



Категорически не рекомендуется пить небутилированную воду, а также есть овощи и фрукты, если вы не сами их вымыли.



Лучше отказаться от самостоятельных поездок в горы в приграничных районах. Там порой встречаются не самые хорошие люди.



Что еще полезно знать



В Афганистане не существует никаких правил дорожного движения. Права есть примерно у каждого десятого, но это никому не мешает ездить, как захочется. Поэтому в городах лучше всего перемещаться на такси, тем более что оно дешевое.



При себе непременно стоит иметь запас наличных денег, поскольку карты принимают далеко не везде.



Розетки в стране европейские, переходник не потребуется.



Улыбайтесь и будьте вежливы - афганцы это ценят и непременно ответят вам тем же.

