Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году

05:25 29.11.2025

Шавкат Мирзиеев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который проходит в столичном Международном конгресс-центре.



ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Наша конечная цель - к 2030 году превратить Узбекистан в страну с нулевой бюрократией, заявил президент Шавкат Мирзиеев на торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который прошел в столичном Международном конгресс-центре.



После выступления глава государства нажал символическую кнопку и дал старт Программе по устранению бюрократии.



