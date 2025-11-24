|Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
05:25 29.11.2025
Шавкат Мирзиеев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который проходит в столичном Международном конгресс-центре.
ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Наша конечная цель - к 2030 году превратить Узбекистан в страну с нулевой бюрократией, заявил президент Шавкат Мирзиеев на торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который прошел в столичном Международном конгресс-центре.
После выступления глава государства нажал символическую кнопку и дал старт Программе по устранению бюрократии.
Как было отмечено, в Узбекистане уделяется приоритетное внимание устранению бюрократии, излишних процедур и административных барьеров для населения и бизнеса. Проведены реформы по коренному преобразованию и цифровизации национальной системы госуслуг, оптимизации деятельности государственных органов, установлению прямого и открытого диалога между государственными структурами и гражданами.
"Мы строим Новый Узбекистан, руководствуясь гуманистической идеей: "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить нашему народу", - подчеркнул президент.
Глава государства сообщил об утверждении отдельной программы по снижению бюрократии.
Документ предполагает устранение бюрократии в отношениях "государство - население", "государство - бизнес" и внутри государственного аппарата, а также создание максимально удобной экосистемы государственных услуг.
В рамках программы определены важные задачи, которые будут реализованы до 2030 года. В частности,
- количество госуслуг будет увеличено до 1,5 тысячи, доля электронных услуг доведена до 95%. В 2026 году в электронный формат будет переведено дополнительно 250 услуг;
- в электронный формат перейдут регистрация транспортных средств, возврат НДС и другие популярные услуги;
- будет полностью внедрена система "Безбумажное правительство", предусматривающая полный отказ от бумажного документооборота. Из существующих 40 миллионов документов 25 миллионов будут оцифрованы, при этом 5 миллионов - в 2026 году;
- количество проактивных и композитных услуг будет доведено до 400, в следующем году появится 180 новых композитных услуг.
"В результате мы перейдем к системе, в которой услуга предоставляется гражданину без его обращения", - подчеркнул президент.
- все госуслуги будут полностью инвентаризированы, отменят дублирующие, избыточные и создающие необоснованную нагрузку на граждан требования;
- более 300 процедур в сфере лицензирования и разрешений, подключения к инженерным сетям и строительства упростят;
Например, подключение к четырем видам коммунальных сетей будет осуществляться на основе единого заявления.
- сроки предоставления услуг будут значительно сокращены. Для более чем 100 видов услуг сроки будут уменьшены на 50%. Полностью отменят требование представления свыше 110 видов документов;
- единый портал госуслуг, система "Лицензия", таможенная платформа "Единое окно" и кол-центры будут работать на базе искусственного интеллекта;
- деятельность министерств и ведомств будет оцениваться посредством специальной цифровой платформы;
- для постоянного мониторинга исполнения программы, а также координации деятельности министерств и ведомств по снижению бюрократии будет создан Офис программы;
- для населения и бизнеса создаются возможности напрямую вносить свои предложения и новые инициативы в рамках программы. Также им будет предоставлена возможность оценивать деятельность госорганов в этом направлении. Для этого будет создан призовой фонд в $3 млн;
- за счет этого фонда отдельные денежные вознаграждения будут вручаться гражданам, представителям бизнеса и государственным служащим, предложившим эффективные решения по сокращению бюрократии.
"Устранение бюрократии - одна из ключевых задач государства, направленная на служение людям. Мы должны создать такую систему, при которой не гражданин идет в государственный орган, а государство само приходит к каждому гражданину и решает его проблемы. Это должен быть современный и человекоцентричный облик государственного управления Нового Узбекистана", - подчеркнул президент.