Суббота, 29.11.2025
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
00:50  Где зарыта ерменсайская коррупционная собака? - Рахим Шайисламов
00:05  ВС РФ гонят противника из Донбасса – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
    Узбекистан   | 
Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
05:25 29.11.2025

К 2030 году Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией - президент

Шавкат Мирзиеев принял участие в торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который проходит в столичном Международном конгресс-центре.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. Наша конечная цель - к 2030 году превратить Узбекистан в страну с нулевой бюрократией, заявил президент Шавкат Мирзиеев на торжественной церемонии открытия международного форума, посвященного вопросам устранения бюрократии, который прошел в столичном Международном конгресс-центре.

После выступления глава государства нажал символическую кнопку и дал старт Программе по устранению бюрократии.



Как было отмечено, в Узбекистане уделяется приоритетное внимание устранению бюрократии, излишних процедур и административных барьеров для населения и бизнеса. Проведены реформы по коренному преобразованию и цифровизации национальной системы госуслуг, оптимизации деятельности государственных органов, установлению прямого и открытого диалога между государственными структурами и гражданами.

"Мы строим Новый Узбекистан, руководствуясь гуманистической идеей: "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить нашему народу", - подчеркнул президент.

Глава государства сообщил об утверждении отдельной программы по снижению бюрократии.

Документ предполагает устранение бюрократии в отношениях "государство - население", "государство - бизнес" и внутри государственного аппарата, а также создание максимально удобной экосистемы государственных услуг.

В рамках программы определены важные задачи, которые будут реализованы до 2030 года. В частности,
- количество госуслуг будет увеличено до 1,5 тысячи, доля электронных услуг доведена до 95%. В 2026 году в электронный формат будет переведено дополнительно 250 услуг;
- в электронный формат перейдут регистрация транспортных средств, возврат НДС и другие популярные услуги;
- будет полностью внедрена система "Безбумажное правительство", предусматривающая полный отказ от бумажного документооборота. Из существующих 40 миллионов документов 25 миллионов будут оцифрованы, при этом 5 миллионов - в 2026 году;
- количество проактивных и композитных услуг будет доведено до 400, в следующем году появится 180 новых композитных услуг.

"В результате мы перейдем к системе, в которой услуга предоставляется гражданину без его обращения", - подчеркнул президент.

- все госуслуги будут полностью инвентаризированы, отменят дублирующие, избыточные и создающие необоснованную нагрузку на граждан требования;
- более 300 процедур в сфере лицензирования и разрешений, подключения к инженерным сетям и строительства упростят;

Например, подключение к четырем видам коммунальных сетей будет осуществляться на основе единого заявления.

- сроки предоставления услуг будут значительно сокращены. Для более чем 100 видов услуг сроки будут уменьшены на 50%. Полностью отменят требование представления свыше 110 видов документов;
- единый портал госуслуг, система "Лицензия", таможенная платформа "Единое окно" и кол-центры будут работать на базе искусственного интеллекта;
- деятельность министерств и ведомств будет оцениваться посредством специальной цифровой платформы;
- для постоянного мониторинга исполнения программы, а также координации деятельности министерств и ведомств по снижению бюрократии будет создан Офис программы;
- для населения и бизнеса создаются возможности напрямую вносить свои предложения и новые инициативы в рамках программы. Также им будет предоставлена возможность оценивать деятельность госорганов в этом направлении. Для этого будет создан призовой фонд в $3 млн;
- за счет этого фонда отдельные денежные вознаграждения будут вручаться гражданам, представителям бизнеса и государственным служащим, предложившим эффективные решения по сокращению бюрократии.

"Устранение бюрократии - одна из ключевых задач государства, направленная на служение людям. Мы должны создать такую систему, при которой не гражданин идет в государственный орган, а государство само приходит к каждому гражданину и решает его проблемы. Это должен быть современный и человекоцентричный облик государственного управления Нового Узбекистана", - подчеркнул президент.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764383100


