Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов

06:13 29.11.2025

Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно?

29.11.2025 | Азиз АБДРАИМОВ



Изменения в мировой торговле, связанные с введением в отношении России жестких западных санкций, стали одной из причин глобального перестроения всей транспортно-логистической системы евразийского пространства. Необходимость обеспечения параллельного импорта через соседние страны сделала вопросы функционирования российско-казахстанской границы критически важными для России, поскольку с 2022 года страна во многом зависит от сухопутных маршрутов, проходящих через Центральную Азию.



Любые значительные задержки при прохождении пограничного контроля уже неоднократно становились серьезной проблемой для всей логистической системы РФ, начиная от транспортных компаний и складов и заканчивая промышленными предприятиями. При этом решение периодически возникающих проблем на границе России со странами Центральной Азии должно было обеспечиваться в рамках Евразийского экономического союза, однако, как показывают события последних месяцев, в полной мере добиться этого пока не удалось.



Необходимо напомнить, что взаимоотношения между Россией и Казахстаном в транспортной сфере в последние годы развивались довольно активно, особенно после событий 2022 года, когда переориентация внешней торговли РФ привела к увеличению объемов поставок через страны ЦА. В этой связи Москва и Астана договорились об усовершенствовании работы автомобильных пунктов пропуска, что позволило к 2024 году увеличить их пропускную способность до 2,2 млн грузовиков в год. В ноябре текущего года сообщалось о работе по комплексной модернизации десяти приоритетных пунктов пропуска – Сагарчин, Маштаково, Озинки, Илек, Караузек, Бугристое, Орск, Павловка, Петухово и Ольховка. План предусматривает повышение пропускной способности до 3,5 млн грузовых машин в год. Кроме того, было заключено соглашение о расширении сотрудничества в сфере транзитных железнодорожных перевозок и перевалки экспортных грузов, что должно обеспечить более эффективное использование имеющейся инфраструктуры.



Вместе с тем на российско-казахстанской границе накопилось множество проблем – от роста "серого импорта" и контрабанды до правовых вопросов. В России часть из них принялись решать за счет резкого ужесточения контроля за ввозом товаров. Казахстан, в свою очередь, оказавшись под давлением Запада, стал усиливать контроль за транзитными грузами в направлении РФ, особенно за электроникой, комплектующими и прочими товарами, которые могут быть классифицированы как санкционные. Каждый "цикл" ужесточения проверок с обеих сторон, наблюдаемый последние три года, приводил к огромным очередям на границах, которые осенью текущего года достигли рекордных размеров.



С середины сентября 2025 года казахстанские таможенные службы стали проводить фактически 99% проверок "подозрительных" грузов. Одновременно российская таможня ужесточила контроль за "серым импортом", маркировкой, документами и стандартами ЕАЭС. Как 27 ноября отметил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего государственного визита в Киргизию и саммита ОДКБ, это было сделано по его личному поручению, так как нелегальный ввоз товаров из Казахстана автомобильным транспортом приносит российскому бюджету ущерб на "десятки миллиардов рублей".



Это привело к резкому увеличению очередей на границе РФ и Казахстана, где, по разным оценкам, застряли до 7 тыс. фур с грузом порядка в 77 тыс. тонн и стоимостью около $154 млн. Машины стояли неделями, а логистические компании сообщали, что даже несенсационные грузы пересекали границу с задержкой 3-5 дней, а от 10% до 25% потребительского импорта из Китая простаивало и вовсе неделями.



В сложившейся ситуации пострадали не только транспортные компании, но и поставщики, работающие через "карго-схему" (сборные грузы, часто представляющие собой "серый импорт", которые оформляются в Казахстане с учетом слабого контроля на внутренних границах ЕАЭС). После ужесточения контроля большинство таких грузов оказалось заблокированным. Попытки же отправить товары через альтернативные маршруты (Манчжурия или Монголия) дали лишь незначительный эффект и оказались слишком дорогими.



Усугубили проблему и некоторые второстепенные факторы. Например, перед "золотой неделей" в Китае импортеры традиционно увеличивают объемы, а с 1 по 8 октября автомобильные пункты пропуска на китайско-казахстанской границе закрываются. Кроме того, из-за повышения утилизационного сбора в РФ в пробках застряли сотни автовозов, а закрытие польской границы с Белоруссией (заблокировавшее до 90% железнодорожного транзита из Китая в ЕС) увеличило автомобильный поток через Казахстан. Все это привело в октябре к настоящему транспортному коллапсу на казахстанско-российской границе.



В сложившейся ситуации власти России были вынуждены принять экстренные меры. 24 октября президент РФ подписал указ № 778 "Об особенностях таможенного регулирования на российско-казахстанском участке государственной границы РФ", устанавливающий временный упрощенный порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из Казахстана и Киргизии до 10 декабря 2025 года. Документ разделил весь проблемный товаропоток на три категории: продукция, прошедшая выпуск на рынок ЕАЭС, но без обязательной маркировки; товары, выпущенные на рынок ЕАЭС, но с предполагаемым занижением стоимости; откровенная контрабанда. В первом случае товары отправляются на российские склады временного хранения (СВХ) и выпускаются в обращение только после маркировки. Во втором и третьем – проходят таможенный постконтроль с доначислением платежей.



Главным итогом октябрьского указа стало разрешение быстрого ввоза товаров без документов, подтверждающих их статус как продукции ЕАЭС, и без обязательной маркировки – при наличии письменного уведомления от российского юридического лица о последующей декларации. После пересечения границы такой груз направляется на СВХ под сопровождением, а получатель обязан уведомить минпромторг и провести маркировку и полное декларирование до 27 декабря. Причем упрощенный порядок не действует на продовольствие, табак, оружие, некоторые виды электроники, медицинские изделия, авиатехнику, химические товары, а также наркотические и психотропные вещества.



Подписанный указ, действительно, разгружает границу. Если к 4 ноября по упрощенной схеме прошли только 338 грузовиков, то к концу месяца – уже более 3400 машин. В 20-х числах российская таможня отмечала, что выборочный контроль ведется на территории России, а очередей на пунктах пропуска больше нет.



Вместе с тем данное решение носит краткосрочный характер, что косвенно подтвердил 27 ноября В. Путин. По его словам, грузовики "временно пойдут почти в рамках зеленого коридора по минимальной стоимости". "Хоть что-нибудь пусть заплатят для начала, а уже со следующего года наша таможня при выборочной проверке будет требовать наличия всех необходимых документов", – сообщил российский лидер. Это означает, что российские власти не намерены отступать от своей политики, направленной на формирование системы полной прослеживаемости импортных товаров, одним из следующих шагов которой станет введение с 1 апреля 2026 года механизма предварительного уведомления, когда получатели будут заранее сообщать цены и номенклатуру товаров и вносить обеспечительный платеж.



Нынешние меры РФ не устраивают значительную часть рынка: доставка для многих подорожает на 20-30%, а при "обелении" товаров дешевые поставки могут стать нерентабельными. Поэтому вполне вероятно, что часть поставщиков покинет рынок, а другие будут искать новые схемы. Однако очевидно, что период "серых схем" уходит в прошлое и нелегальный импорт при максимальной прозрачности операций станет невыгодным. Это, в свою очередь, окажет самое непосредственное влияние на ситуацию на границе России с Казахстаном. Сторонам придется сотрудничать в новых условиях, чтобы избежать очередных транспортных коллапсов, в том числе над модернизацией пунктов пропуска, цифровизацией процессов, гармонизацией законодательства и пр. Без этого кардинального улучшения ситуации не произойдет, а указы вроде октябрьского будут давать лишь временный эффект.



Таким образом, сложившаяся ситуация на границе России и Казахстана и последовавшие за этим действия Москвы свидетельствуют не только о трансформации торговли и транзита на евразийском пространстве, но и о системных проблемах транспортно-логистической отрасли двух стран. В перспективе многое будет зависеть от эффективности модернизации пунктов пропуска, координации действий сторон, а также адаптации бизнеса к новым правилам. Кроме того, вполне вероятно, что Москве и Астане придется пересмотреть свои подходы к сертификации, маркировке и декларированию товаров.



Однако все это должно будет происходить комплексно, так как в ином случае исключить очередного повторения нынешнего кризиса вряд ли удастся.