Суббота, 29.11.2025
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
11:15  Звездой Шелкового пути стала Мишель Джозеф из Монголии
11:05  Железная дорога "Китай-Кыргызстан-Узбекистан": строительство перешло в практическую фазу
06:07  В Кыргызстане начинает вещание новый телеканал "Номад ТВ"
06:03  "Хочу стать первой женщиной-лидером". Непривычный Афганистан в городе поэтов
05:49  S&P повысило суверенный рейтинг Узбекистана до "BB"
04:54  Казахстан стал самым образованным государством СНГ
03:02  Глобальное управление по-китайски: карты, деньги, институты, - Николай Кузьмин
02:13  Как мошенники адаптируют тактику общения с жертвой в зависимости от возраста
02:07  Уходящий мэр Нью-Йорка залетел в Узбекистан в поисках работы
01:06  Меджлис Туркменистана принял Закон "О виртуальных активах"
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
14:50 29.11.2025

29.11.2025

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась презентация книги "Россия и Центральная Азия: история и культура", выпущенной совместно Россотрудничеством и издательством "Руниверс".

В ходе мероприятия руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская подчеркнула, что выпуск книги, приуроченный к столетию народной дипломатии, отражает общность исторического и культурного наследия России и Узбекистана и способствует укреплению гуманитарных связей.

Кандидат исторических наук Василий Костецкий отметил уникальный формат книги, рассчитанный на молодое поколение: краткая, наглядная подача материала делает историю доступной и увлекательной, пробуждая интерес к дальнейшему изучению.

Старший научный сотрудник Национального центра археологии АН РУз Шохрух Чориев выразил убеждение, что подобные проекты помогают молодежи формировать объективный взгляд на прошлое и сохранять историческую память, в частности память о Великой Отечественной войне.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764417000


