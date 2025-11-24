На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт

15:04 29.11.2025

ДУШАНБЕ, 29 ноя - Sputnik. На берегу "Таджикского моря" в городе Гулистон ведется строительство нового современного курорта.



Об этом сообщила пресс-служба главы Согдийской области.



Известно, что учреждение строится по инициативе местной предпринимательницы.



Согласно проекту, курорт рассчитан на 250 отдыхающих. После ввода объекта в эксплуатацию десятки жителей получат постоянную работу.



Председатель Согдийской области Раджаб Ахмадзода в ходе посещения строительной площадки дал поручение предпринимателям и представителям архитектуры ускорить процесс.



Наряду с курортом в этом же районе при участии предпринимателя ведется строительство современного ресторана.



Объект также будет построен в национальном стиле и современном дизайне и поспособствует улучшению возможностей обслуживания гостей.



В настоящее время в Гулистоне действуют 5 санаториев. Строительство нового учреждения и ресторана в честь 35-летия Независимости еще больше укрепит позиции города как центра отдыха и туризма.



