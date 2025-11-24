Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте

18:41 29.11.2025

Один из трех ВПУ КТК атаковали беспилотные катеры. Как заявили в консорциуме, выносное причальное устройство получило значительные повреждения и выведено из эксплуатации.



КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.



