29.11.2025
Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
18:41 29.11.2025

Один из трех ВПУ КТК атаковали беспилотные катеры. Как заявили в консорциуме, выносное причальное устройство получило значительные повреждения и выведено из эксплуатации.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.



***

Данияр Ашимбаев: Украинские атаки на КТК провоцируют российско-казахстанский конфликт
https://informburo.kz/
29 ноября 2025

Политолог назвал три цели таких атак.

Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что украинские атаки на инфраструктуру КТК провоцируют российско-казахстанский конфликт.

Всего эксперт назвал три цели таких атак.

"Во-первых, переключение экспорта 80% казахстанской нефти с российско-американского КТК на англо-азербайджано-турецкий БТД, тариф на котором в разы выше КТК. Во-вторых, дестабилизация социально-экономической ситуации в Казахстане, поскольку раздутый бюджет сильно зависит от нефти, а БТД не сможет переварить те объемы, которые идут через КТК. В-третьих, провоцирование российско-казахстанского конфликта, на что активно работает прозападная информационно-пропагандистская сетка (либералы, национал-популисты, ЛГБТ-активисты), осуществляющая политическое сопровождение украинских терактов и регулярно провоцирующая рост межгосударственного, межнационального и межконфессионального напряжения", – считает политолог.

По мнению Ашимбаева, военной необходимости тут нет, поскольку нефть из КТК во многом перерабатывается на нефтепродукты, которыми снабжают ВСУ, "а вот дестабилизация региона вполне отвечает интересам наших европейских партнеров, которые привыкли использовать Украину в качестве своего инструмента".

Политолог ждет реакцию официальной Астаны, поскольку хранить дальнейшее молчание по этим вопросам "уже несколько странновато".

Утром 29 ноября в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории Морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2, которое не подлежит дальнейшей эксплуатации.

В компании подчеркнули, что уже третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта, находящегося под защитой международного права.

***

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) имеет многонациональную структуру собственности, включающую правительства и крупные энергетические компании.

Основные акционеры КТК и их доли:
- Российская Федерация (через ПАО "Транснефть" и ООО "КТК Компани") - 31% (24% + 7%).
- Казахстан (через АО НК "КазМунайГаз" и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC) - 20,75% (19% + 1,75%).
- Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (США) - 15%.
- LUKARCO B.V. (совместное предприятие Лукойла и Arco) - 12,5%.
- Mobil Caspian Pipeline Company (США, входит в ExxonMobil) - 7,5%.
- Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (совместное предприятие Роснефти и Shell) - 7,5%.
- BG Overseas Holding Limited (Великобритания, часть Shell) - 2%.
- Eni International (N.A.) N.V. S.ar.l. (Италия) - 2%.
- Oryx Caspian Pipeline LLC (Оман) - 1,75%.

Таким образом, КТК является уникальным государственно-частным партнерством, в котором участвуют как государственные, так и частные компании из разных стран, включая США и Европу.

Источник - Informburo.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764430860


