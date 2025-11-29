 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
Суббота, 29.11.2025
В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
21:02 29.11.2025

Мрачный дух германского милитаризма. В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией
России мстят за ее Победы

29.11.2025 | Алексей БЕЛОВ

Похоже, что-то уже совсем нехорошее происходит в Европе, и в частности, в Германии, если о подготовке Берлина, Брюсселя и прочих европейских столиц к войне с Россией заговорили даже крупнейшие издания США. Такие, скажем, как The Wall Street Journal, сообщивший о том, что в ФРГ уже разработали "секретный план на случай войны с РФ".

"Около двух с половиной лет назад дюжина высокопоставленных немецких офицеров собралась в треугольном здании военного комплекса в Берлине, чтобы разработать засекреченный план на случай войны с Россией. Он будет определяться и тем, насколько успешной окажется грандиозная логистическая операция, лежащая в основе "Оперативного плана Германия" – секретного документа объемом 1200 страниц. Этот план подробно описывает, как до 800 тысяч немецких, американских и других войск НАТО должны быть переброшены на восток к линии фронта. Указаны порты, реки, железные дороги и автотрассы, по которым они будут двигаться, и способы обеспечения их безопасности и снабжения", – говорится в публикации.

В свою очередь европейская версия американского журнала Politico с нескрываемым ужасом пишет о том, что "Европа думает о немыслимом", готовя "ответные действия" против России.

"Российские беспилотники, диверсии и кибератаки усилили давление на страны ЕС и НАТО, побуждая Европу обсуждать более решительные ответные меры – от совместных киберопераций до внезапных учений и укрепления противодроновой обороны. Частота инцидентов, включая саботаж инфраструктуры и дезинформационные кампании, заставляет правительства пересматривать подходы к безопасности", – отмечает издание.

Обращает на себя внимание тот факт, что европейская политическая верхушка, зараженная русофобией и реваншизмом чуть менее, чем полностью, даже не утруждает себя поиском и предъявлением конкретных (и желательно неоспоримых) доказательств связи РФ со всеми вышеперечисленными случаями диверсий и провокационных действий.

Видимо, по их мнению, утверждений в духе "хайли-лайкли это были русские, потому что, а кто же еще?" вполне достаточно, чтобы перейти от слов и угроз к прямой агрессии против нашей страны.

Впрочем, как отмечает все та же Politico, пока что "ЕС и НАТО стремятся сдерживать Москву, не переходя к прямой эскалации".

"Одни государства выступают за активные кибердействия и создание новых структур против гибридных угроз, другие подчеркивают необходимость правовых рамок. Пока что приоритетом остаются демонстрация силы, оперативное установление ответственности и укрепление защиты", – подчеркивается в публикации.

Тем не менее не все так "безобидно", как это пытаются нам представить. Одно дело, когда о войне говорят западные балаболы-политики, к адекватности которых давно уже нет никаких вопросов (по причине отсутствия оной), и совсем другое, когда об этом на полном серьезе рассуждают натовские генералы, в силу специфики своей профессии приученные не бросать слов на ветер.

И все же не так давно генерал-лейтенант бундесвера Александр Зольфранк объявил о том, что Россия уже сейчас располагает силами и, самое главное, намерениями для ограниченного удара по территории НАТО.

"Нужно оценить, что Россия имеет и что она может с этим сделать. Исходя из этого, Россия может атаковать территорию НАТО в ограниченных масштабах уже завтра", – заявил он в интервью агентству Reuters.

При этом, что особенно удручает, в качестве аргументов, доказывающих нашу якобы готовность уже в ближайшем будущем развязать войну с Европой, германский военный приводит все тот же пропагандистский бред про российские "кибератаки, диверсии и дезинформацию".

"Этот метод направлен на то, чтобы посеять неопределенность, создать страх, нанести ущерб, внедрить шпионов. Это война, основанная на страхе", – добавил Зольфранк.

Обильно сдабривая откровенную ложь полуправдой вроде рассказов о том, что раз уж Россия поставила себе целью довести численность своих вооруженных сил до 1,5 миллиона человек, стало быть, все это доказывает факт подготовки с нашей стороны к агрессии против Запада, натовский генерал активно пугает европейского обывателя вторжением с востока, которое, цитирую "может стать реальностью к 2029 году".

Может стать, а может не стать – неважно, в любом случае Европа и НАТО смогут потом сказать, что войны не случилось исключительно благодаря "способности альянса вовремя демонстрировать силу".

Характерно, что, комментируя заявления командующего Объединенными силами Германии генерала Зольфранка, американский журналист Томас Фази отметил, что Европа активно разыгрывает русофобскую карту, чтобы оправдать собственные планы по началу войны.

"Не проходит и дня в Европе, чтобы кто-нибудь не произнес эту наглую ложь, явно направленную на оправдание увеличения расходов на оборону и тотальной милитаризации европейских стран. Тем самым увеличивая вероятность того, что эта ныне несуществующая угроза станет реальностью. Безумие", – подчеркнул журналист.

Скажу честно, очень бы хотелось написать о том, что все эти европейские страшилки про коварных русских, не имеющие никакого отношения к реальности, нужны им только для того, чтобы увеличить количество военных заказов и неплохо на этом озолотиться.

И такая точка зрения на самом деле недалека от истины. Скажем, недавние публикации в BILD со ссылкой на источники в западных разведках, где говорилось о том, что "Китай может напасть на Тайвань уже в 2026 году", а потому в рамках НАТО необходимо применять меры совместного противодействия "китайской угрозе", как раз из этой серии.

С кем с кем, а с Китаем немцы воевать точно не планируют, насколько бы громко не звучали их заявления по этому поводу.

Но в том-то и дело, что в ситуации с Россией все намного сложнее. Как верно подмечают в издании Overton, все дело в болезненном германском реваншизме, который с некоторых пор стал едва ли не лейтмотивом внешней политики на восточном направлении как самой ФРГ, так и всей Европы.

Пытаясь понять, "почему Германия поддерживает Украину в войне с Россией на сумму более 100 миллиардов евро? Что за повод для того, чтобы так близко принять к сердцу эту малоизвестную и явно коррумпированную страну?", или "почему немцы, – как должно быть по идее, – благодарные России за избавление от фашизма и за объединение ФРГ и ГДР снова отправляют свои танки на Восточный фронт и в Курск, где остатки таких же танков до сих пор лежат с 1943 года?", авторы публикации не находят "никакой другой фундаментальной мотивации, кроме скрытого реваншизма".

"Германия, то есть нацистская Германия, проиграла Вторую мировую войну Советскому Союзу на русском фронте… Это неоспоримая историческая правда, которую в Германии любят изгонять из сознания, и нет ни малейших оснований для того, чтобы из этого немецко-русского прошлого проистекала вражда к сегодняшним русским. То, что происходит в умах Фридриха Мерца, Бориса Писториуса и неограниченного числа конформистов в партиях и в крупных СМИ, можно объяснить только хорошей дозой подсознательного реваншизма, и это лишено всякой рациональности. Нам не нужно мстить за поражение Гитлера. Поражение нацистского Рейха было благом истории, и сегодняшнюю Россию, лишенную балласта большевизма, следует рассматривать как исторического победителя, а не как нового врага. Все остальное – забвение истории и глупая пропаганда. Реваншизм – это мышеловка", – считают в Overton.

Но, похоже, именно в этом кроется их главная ошибка. Нынешнее поколение немецких и европейских политиков действительно мстит России не за поражения Гитлера или всего Третьего рейха. Тут немного другое.

Они мстят нам за наши Победы, причем, не только во Второй мировой, но и в большинстве предыдущих войн, начиная чуть ли не с незапамятных времен. Победы, благодаря которым мы отстояли свое право оставаться свободными и независимыми, а не превратиться в бесправную колонию Запада, каковой они до сих пор мечтают нас сделать.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764439320


