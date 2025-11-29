В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)

00:01 30.11.2025

В Тегеране открылась станция метро "Хазрат Марьям Могаддас"

29 нояб. 2025 г.



В Тегеране состоялось открытие новой станции метро "Хазрат Марьям Могаддас" (Святая Дева Мария).



Станция была открыта сегодня [29 ноября] в районе Карим-Хан в присутствии городских властей, и теперь она доступна для пассажиров.



Станция находится на пересечении улиц Неджатоллахи и Карим-Хан Занд, в непосредственной близости от Собора Святого Саркиса.



Станция "Хазрат Марьям Могаддас" является частью Шестой линии (Линии 6) Тегеранского метрополитена.



Строительство этой станции началось в 2015 году (1394 год по иранскому календарю).



