Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК

13:42 30.11.2025
Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
29.11.2025 | Обзор событий
Здесь присутствует подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе", - отметил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече с исполнительной властью всех уровней.
Что нового в политической системе РК?
Президентский молодежный кадровый резерв: из почти 30 тыс. претендентов, подавших заявки на включение в резерв, отобрано 450 человек. 72% из них назначены на руководящие должности. Процесс обновления кадров проходит во всех ветвях власти и на всех уровнях. Это требование времени. Однако в такой ответственной работе нельзя допускать политической кампанейщины. В первую очередь, необходимо привлекать на государственную службу больше граждан, способных предлагать эффективные решения, выдвигать полезные инициативы и действовать решительно. Иными словами, нужны высококвалифицированные профессионалы. Мы продолжим эту важную работу, пообещал глава государства.
Однопалатный парламент РК
В Послании президента выдвинута инициатива о создании однопалатного Парламента. Можно сказать, что это логичное продолжение предыдущих политических преобразований. Тем самым мы укрепляем принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство", сохраняя президентскую форму правления.
Высказываются идеи о пропорциональном представительстве депутатов в зависимости от численности населения. При таком подходе их число достигнет 200 человек, тогда как сегодня в двух палатах насчитывается 148 депутатов. Парламентская реформа – это не просто механическое объединение двух палат. Чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента, считает Токаев.
В новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты – все депутаты должны избираться в едином порядке.
В законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель – создать профессиональный парламент. Следует также рассмотреть вопрос формирования новых комитетов. Считаю, что комитеты по цифровизации и развитию регионов должны работать как отдельные единицы. Все эти вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой, заверил Токаев.
Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затем опубликованы. У меня также есть ряд предложений по этой важной теме, заявил Токаев на встрече с сельскими акимами.
В целом, количество поправок в Основной закон может быть очень большим. Поэтому не будет ошибкой сказать, что на референдуме народ будет голосовать фактически за новую Конституцию (Республики Казахстан), полагает президент Токаев.
В России с большим интересом будут следить за достижениями государства-партнера.
