Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК

13:42 30.11.2025

Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК

Здесь присутствует подавляющее большинство – 80% акимов сельских округов. В целом, мы впервые собираемся в столь широком составе", - отметил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на встрече с исполнительной властью всех уровней.



Что нового в политической системе РК?



Президентский молодежный кадровый резерв: из почти 30 тыс. претендентов, подавших заявки на включение в резерв, отобрано 450 человек. 72% из них назначены на руководящие должности. Процесс обновления кадров проходит во всех ветвях власти и на всех уровнях. Это требование времени. Однако в такой ответственной работе нельзя допускать политической кампанейщины. В первую очередь, необходимо привлекать на государственную службу больше граждан, способных предлагать эффективные решения, выдвигать полезные инициативы и действовать решительно. Иными словами, нужны высококвалифицированные профессионалы. Мы продолжим эту важную работу, пообещал глава государства.



