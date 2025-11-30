Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников

30.11.2025

Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить



Кирилл Стрельников

30.11.2025



У некоторых вызвало удивление, что в МИД Дании по ночам сидит специальный "смотрящий" и следит за высказываниями Трампа и его приближенных, чтобы утром правительство знало, что сегодня хорошо, а что плохо.



Такие "смотрящие" есть и в Reuters - вчера они забили тревогу из-за того, что госсекретарь США Рубио не поедет на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет на следующей неделе в Брюсселе "в ключевой для Украины момент".



Оказывается, отсутствие госсекретаря США на таких встречах случается крайне редко, а сейчас (когда Россия дожевывает Украину) "отсутствие Рубио грозит усугубить вопросы относительно приверженности Вашингтона европейской безопасности, которая и так пострадала в последние годы". Более того: плевок Рубио в сторону встречи НАТО усилит подозрения союзников по поводу того, что Трампу альянс не нужен вообще (что истинная правда), и опять привлечет внимание к беспомощности и бессмысленности существования этого блока.



Специальная военная операция России, как хорошая ведерная клизма, прорвала все гниющие рыбьи пузыри внутри западных альянсов, и сейчас они пытаются запихнуть вытекающую слизь обратно, но получается еще хуже.



Пару дней назад неожиданно здраво выступило норвежское издание Steigan, которое предупредило о скорой смерти НАТО и заявило, что "альянс больше не способен решить ни одной задачи, для которой он был создан" и что "специальная военная операция России и предшествующие ей годы провальной стратегии блока в отношении Москвы лишили его политической силы". Результат - "Россия и США теперь полностью обходят НАТО в вопросах мира на Украине и будущей архитектуры безопасности".



На самом деле опасность победы России на Украине для будущего НАТО еще в 2023 году поднимал так называемый Институт изучения войны (ISW) в серии материалов "Высокая цена потери Украины". В них поражение Киева рассматривалось как самый фантастический сценарий: Европа, столкнувшаяся с победившей Москвой и лишенная американского "зонтика", окажется в "вакууме безопасности". Это приведет к "ре-национализации" обороны - каждая страна будет спасаться сама или идти на сепаратные сделки с Россией, что означает фактический конец НАТО.



Вчера реализацию именно этого тренда продемонстрировало британское издание The Telegraph, которое написало, что "США готовы признать контроль России над Крымом и другими новыми российскими территориями ради заключения соглашения о завершении войны". При этом "администрацию Трампа позиция европейских союзников больше не волнует". The Wall Street Journal, в свою очередь, совершенно траурно сообщила, что "переговоры стали кульминацией российской стратегии по позиционированию себя для Соединенных Штатов не как военной угрозы, а как "страны возможностей", и теперь "это позволит Москве изменить экономическую карту Европы и создать раскол между Штатами и их союзниками".



Интересно, что постепенное отмирание одного сиамского близнеца - НАТО - совпадает с аналогичными процессами и в "экономическом НАТО" - Евросоюзе, что красноречиво свидетельствует о тесной стратегической связи главных западных геополитических проектов, направленных против России.



Издание The Economist так и пишет: "После окончания боевых действий на Украине Европа развалится". Почему? Потому что "прекращение боевых действий на Украине раскроет глубокие противоречия внутри ЕС: восточные государства опасаются усиления России, а западные стремятся к нормализации и сокращению расходов на оборону". Польша, Финляндия и страны Балтии, например, будут продолжать требовать санкций и жесткой изоляции Москвы, тогда как страны старой Европы "захотят вернуть статус-кво и возобновить экономические связи, включая газовые контракты". Ну а как вы думали, кушать-то хочется, эстонскую болонку на бутерброд не намажешь.



Забавно, что уже сейчас европейцы начинают думать, как смягчить неизбежное унижение. Очевидно же, что тотальное взаимное недоверие, неприязнь и шкурные интересы отдельных стран приведут к тому, что после окончания СВО все будут стараться за спиной друг у друга побыстрее договориться с Россией, бормоча русскую поговорку про тапочки. Некоторые эксперты предсказывают, что брюссельская верхушка будет до последнего закручивать гайки и пытаться создать еврорейх с полным внутренним подчинением, но поезд уже ушел. Например, есть данные, что если остатки Украины затащат в ЕС, то Словакия и Венгрия могут принять решение о выходе из объединения и Евросоюз встанет на путь распада.



Французский экономист и экс-депутат Европейского парламента Бернар Моно в свое время пророчески заявлял, что "Евросоюз движется к своему краху, его пытаются превратить в тоталитарное государство" и что "после краха ЕС мы будем умолять Россию прийти и спасти Францию и Европу".



Чтобы разобраться, каким сестрам какие серьги, нам поможет опыт шереметьевской таможни по фильтрации свидомитов. Вводил санкции и призывал убивать русских? Свободен. Вернее, стой - и штраф. Выступал за мир и против изоляции России? Добро пожаловать в новую Европу.



И никак иначе.