Воскресенье, 30.11.2025
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
00:05  ВС РФ начали операцию по окружению Северской группировки ВСУ – итоговая сводка Readovka за 24 ноября
Понедельник, 24.11.2025
19:53  Украина – все, Балтике приготовиться, - Алексей Белов
12:03  В Центральной Азии пока нет соглашения между странами о взаимном признании дипломов
11:30  МВД Киргизии пресекло деятельность деструктивной группы, готовившей массовые беспорядки после выборов
14:01 30.11.2025

Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить

Кирилл Стрельников
30.11.2025

У некоторых вызвало удивление, что в МИД Дании по ночам сидит специальный "смотрящий" и следит за высказываниями Трампа и его приближенных, чтобы утром правительство знало, что сегодня хорошо, а что плохо.

Такие "смотрящие" есть и в Reuters - вчера они забили тревогу из-за того, что госсекретарь США Рубио не поедет на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдет на следующей неделе в Брюсселе "в ключевой для Украины момент".

Оказывается, отсутствие госсекретаря США на таких встречах случается крайне редко, а сейчас (когда Россия дожевывает Украину) "отсутствие Рубио грозит усугубить вопросы относительно приверженности Вашингтона европейской безопасности, которая и так пострадала в последние годы". Более того: плевок Рубио в сторону встречи НАТО усилит подозрения союзников по поводу того, что Трампу альянс не нужен вообще (что истинная правда), и опять привлечет внимание к беспомощности и бессмысленности существования этого блока.

Специальная военная операция России, как хорошая ведерная клизма, прорвала все гниющие рыбьи пузыри внутри западных альянсов, и сейчас они пытаются запихнуть вытекающую слизь обратно, но получается еще хуже.

Пару дней назад неожиданно здраво выступило норвежское издание Steigan, которое предупредило о скорой смерти НАТО и заявило, что "альянс больше не способен решить ни одной задачи, для которой он был создан" и что "специальная военная операция России и предшествующие ей годы провальной стратегии блока в отношении Москвы лишили его политической силы". Результат - "Россия и США теперь полностью обходят НАТО в вопросах мира на Украине и будущей архитектуры безопасности".

На самом деле опасность победы России на Украине для будущего НАТО еще в 2023 году поднимал так называемый Институт изучения войны (ISW) в серии материалов "Высокая цена потери Украины". В них поражение Киева рассматривалось как самый фантастический сценарий: Европа, столкнувшаяся с победившей Москвой и лишенная американского "зонтика", окажется в "вакууме безопасности". Это приведет к "ре-национализации" обороны - каждая страна будет спасаться сама или идти на сепаратные сделки с Россией, что означает фактический конец НАТО.

Вчера реализацию именно этого тренда продемонстрировало британское издание The Telegraph, которое написало, что "США готовы признать контроль России над Крымом и другими новыми российскими территориями ради заключения соглашения о завершении войны". При этом "администрацию Трампа позиция европейских союзников больше не волнует". The Wall Street Journal, в свою очередь, совершенно траурно сообщила, что "переговоры стали кульминацией российской стратегии по позиционированию себя для Соединенных Штатов не как военной угрозы, а как "страны возможностей", и теперь "это позволит Москве изменить экономическую карту Европы и создать раскол между Штатами и их союзниками".

Интересно, что постепенное отмирание одного сиамского близнеца - НАТО - совпадает с аналогичными процессами и в "экономическом НАТО" - Евросоюзе, что красноречиво свидетельствует о тесной стратегической связи главных западных геополитических проектов, направленных против России.

Издание The Economist так и пишет: "После окончания боевых действий на Украине Европа развалится". Почему? Потому что "прекращение боевых действий на Украине раскроет глубокие противоречия внутри ЕС: восточные государства опасаются усиления России, а западные стремятся к нормализации и сокращению расходов на оборону". Польша, Финляндия и страны Балтии, например, будут продолжать требовать санкций и жесткой изоляции Москвы, тогда как страны старой Европы "захотят вернуть статус-кво и возобновить экономические связи, включая газовые контракты". Ну а как вы думали, кушать-то хочется, эстонскую болонку на бутерброд не намажешь.

Забавно, что уже сейчас европейцы начинают думать, как смягчить неизбежное унижение. Очевидно же, что тотальное взаимное недоверие, неприязнь и шкурные интересы отдельных стран приведут к тому, что после окончания СВО все будут стараться за спиной друг у друга побыстрее договориться с Россией, бормоча русскую поговорку про тапочки. Некоторые эксперты предсказывают, что брюссельская верхушка будет до последнего закручивать гайки и пытаться создать еврорейх с полным внутренним подчинением, но поезд уже ушел. Например, есть данные, что если остатки Украины затащат в ЕС, то Словакия и Венгрия могут принять решение о выходе из объединения и Евросоюз встанет на путь распада.

Французский экономист и экс-депутат Европейского парламента Бернар Моно в свое время пророчески заявлял, что "Евросоюз движется к своему краху, его пытаются превратить в тоталитарное государство" и что "после краха ЕС мы будем умолять Россию прийти и спасти Францию и Европу".

Чтобы разобраться, каким сестрам какие серьги, нам поможет опыт шереметьевской таможни по фильтрации свидомитов. Вводил санкции и призывал убивать русских? Свободен. Вернее, стой - и штраф. Выступал за мир и против изоляции России? Добро пожаловать в новую Европу.

И никак иначе.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764500460


