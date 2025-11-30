ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг

14:28 30.11.2025

Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг

В Баку заинтересованы в росте грузопотока по западной ветке МТК "Север – Юг"



30.11.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ



По итогам очередной трехсторонней встречи правительственных делегаций России, Ирана и Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий согласование тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, запуск регулярных блок-поездов и совершенствование процедур перевозок по маршруту "Север – Юг". Предполагается, что реализация заложенных в документе механизмов позволит создать более предсказуемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку по линии западной ветки коридора.



