ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг

14:28 30.11.2025

Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
В Баку заинтересованы в росте грузопотока по западной ветке МТК "Север – Юг"

30.11.2025 | Дмитрий НЕФЕДОВ

По итогам очередной трехсторонней встречи правительственных делегаций России, Ирана и Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий согласование тарифных подходов, формирование единого комплексного тарифа, запуск регулярных блок-поездов и совершенствование процедур перевозок по маршруту "Север – Юг". Предполагается, что реализация заложенных в документе механизмов позволит создать более предсказуемую, быструю и экономически эффективную логистическую цепочку по линии западной ветки коридора.



Ранее тема международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг" стала центральной на прошедшей в октябре в Баку встрече вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука и министра дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег. С января по сентябрь 2025 года объем перевозок увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (из этого прироста 10,4% пришлись на автомобильные перевозки, а 2% – на железнодорожные).

Ежегодные доходы Азербайджана от транзита по МТК "Север – Юг" могут достигать 250-300 млн долл., включая поступления от грузопотоков из Индии и Юго-Восточной Азии через Иран и далее в направлении России и Европы. Заявленная проектная мощность маршрута оценивается примерно в 15 млн тонн грузов в год. В перспективе к 2030 году возможно довести объема перевозок до 30 млн тонн, а в долгосрочной перспективе – и до 60-100 млн тонн. Развитие МТК "Север – Юг" не воспринимается в Баку в контексте конкуренции маршруту "Восток – Запад", известному также как "Срединный коридор". Напротив, речь идет об усилении транзитной функции прикаспийской страны в условиях стагнирующей нефтедобычи. Согласно официальным данным, за первое полугодие 2025 г. через транспортные коридоры Азербайджана было перевезено: железнодорожным транспортом – 7 120,1 тыс. тонн, морским – 3 752,2 тыс. тонн, автомобильным – 5 307,7 тыс. тонн (из них по маршруту "Восток – Запад" – 8 300,8 тыс. тонн).

Для Баку западная ветка МТК "Север – Юг" является стратегически важным проектом, обусловливающим необходимость расширения сотрудничества с Россией и Ираном, несмотря на периодические "кризисы эмоций", сопровождаемые активизацией недружественной риторики. Торговля по берегам Самура демонстрирует устойчивый рост и при сохранении текущих тенденций к концу года составит 5%, достигнув отметки в 5 млрд долл. Российский импорт из Азербайджана за семь месяцев 2025 года увеличился на 9,5% и составил 742,4 млн долларов. С Исламской Республикой Иран товарооборот по итогам 2024 года вырос на 13,3%, а за семь месяцев 2025 года – на 11,8%, до 2,7 млрд долларов. По данным ФТС России, за первое полугодие 2025 года через российско-азербайджанский участок государственной границы проследовало 176 761 транспортное средство международной перевозки, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 10%. Объем грузооборота вырос на 13% и составил 6,8 млн т.

Строительство участка Решт - Астара начнется в марте 2026 г.

Полноценное функционирование западной ветки МТК "Север – Юг" предполагает качественно новую транзитно-логистическую роль Северо-Кавказского федерального округа и водящих в его состав регионов. Эксперты Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь) в своем недавнем исследовании проанализировали влияние создаваемого общерегионального логистического хаба в Невинномысске на промышленность и экспортный потенциал юга России, придя к выводу о растущем интересе к нему зарубежных стран. Сам же Невинномысск – как раз в центре региона, притом у пересечения трансрегиональных магистралей между портами Черноморского и Каспийского бассейнов, что изначально предопределяет конкурентоспособность Невинномысского логистического хаба. Отмечается, что "обширный регион успешно адаптируется к новым внешнеэкономическим условиям и увеличивает экспорт в страны Ближнего Востока и Азии, востребованный этими странами".

По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Дагестана вырос на 35% в сравнении с 2021 годом и достиг 290,15 млн. долл. Экспорт увеличился на 97%, до 134,24 млн долл., импорт – на 6%, до 155,91 млн долл. В 2024 году республика подписала 15 экспортных контрактов на сумму 6,317 млн долларов. Основными торговыми партнерами являются Иран, Азербайджан, Беларусь (в целом треть экспорта), Казахстан, Узбекистан, Турция, Ирак, ОАЭ и Китай. Регион поставляет на экспорт в основном баранину, шерсть, мясопродукты, рыбу, соки, минеральные воды, ковровые изделия, природное лекарственное сырье. Благодаря активному наращиванию экспорта производство этих видов продукции в Дагестане растет максимальными темпами.

Внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии в 2024 г. составил 117 млн долларов, что в 1,2 раза превышает показатель предыдущего года. Более 60% экспорта приходится на агросырье и готовое продовольствие. Несырьевой неэнергетический экспорт включает 34 товарные позиции. Около 70% всего экспорта КБР направляется в страны СНГ: Беларусь (14,7%), Казахстан (14,6%), Узбекистан (12,3%), Армению (9,9%), Киргизию (9,6%). Из дальнего зарубежья главными партнерами являются Грузия (15,5%), Иран (5,1%), Китай (почти 5%), Монголия, Турция и Афганистан. Экспортные отрасли и в КБР являются преимуществами ее дальнейшего экономического развития.

Схожие тенденции в динамике, ассортименте и географии экспорта у Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни. Доля Невинномысска в промышленном экспорте Ставропольского края составляет около 30%, приходясь на два предприятия – "Невинномысск-Азот" (в основном азотные и смешанные химудобрения) и "Арнест" (широкая номенклатура товаров химпрома). "С учетом роста товарных потоков в направлениях Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Китай – на фоне сокращения торговли с недружественными странами – транзитно-логистическая роль Северного Кавказа становится все более значимой. Способствуя укреплению внешнеэкономической конкурентоспособности региона. Исходя из этого, для освоения новых экспортных ниш стратегически важно комплексное развитие Невинномысского и других транспортно-логистических центров региона", – отмечает один из авторов исследования профессор кафедры финансов и кредита, доктор экономических наук Анна Савцова.

С 2023 г. в Невинномысске формируется транзитно-логистический хаб, вводящийся в действие поэтапно, конечный срок – 2028 год. Согласно упомянутому исследованию, "хаб в Невинномысске облегчит производителям/экспортерам своевременный доступ к рынкам сбыта, в том числе к крупным федеральным и иностранным торговым сетям и интернет-платформам. Запланировано здесь строительство более 100000 складских помещений, а объем инвестиций к 2028 году превысит 16 млрд. рублей".

Хаб в Невинномыске

Проект включает четыре составляющих. ООО "Айдын Фрукт-Логистик" строит многофункциональный оптово-распределительный центр, включающий крупное плодоовощехранилище. Получены все необходимые разрешения, начаты строительно-монтажные работы (СМР), профинансирована основная часть оборудования. Готовность объекта к началу ноября с. г. – 65%.

ООО "ВБ Невинномысск" возводит многофункциональный складской комплекс на местной территории опережающего социально-экономического развития. Строительно-монтажные работы здесь завершены. ООО "ОЗОН Невинномысск" реализует строительство универсального склада-распределителя широкого ассортимента продовольственных и непродовольственных товаров в три очереди. СМР уже завершены по всем этапам.

В свою очередь, ООО "А.В.-ФАРМ" увеличивает имеющиеся производственно-складские мощности в хабе для реализации фармпродукции и фармсырья. Проект одобрен председателем правительства РФ 10 апреля 2025 года. Заключен договор аренды земельного участка, проведены работы по планировке, геодезии и временному электроснабжению, разработана проектно-сметная документация. Срок ввода в действие – не позже 2027 г.

В дальнейшем планируется создать здесь же распределительные центры по экспортируемым и импортируемым комплектующими к автотехнике, консервированным продуктам, растительным маслам, изделиям легкой промышленности.

Для прямой стыковки Невинномысска с региональной железнодорожной сетью до 2030 года планируется построить скоростную железнодорожную ветку Ставрополь – Невинномысск (53 км). Строительство данной артерии "предусмотрено в рамках стратегии социально-экономического развития Ставропольская края на период до 2030 года включительно" и будет способствовать большей транспортно-логистической связности Кавказского региона.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764502080


