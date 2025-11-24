|ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:39 30.11.2025
Чета Жапаровых проголосовала. Президент рассказал, почему эти выборы особенные
БИШКЕК, 30 ноя - Sputnik. Эти парламентские выборы в Кыргызстане особенные, потому что система автоматизирована, человеческий фактор максимально исключен, заявил президент Садыр Жапаров.
Глава государства и первая леди проголосовали на избирательном участке № 1046 (Бишкекский госуниверситет).
"Раньше печатали бюллетени до выборов, привозили на участки, 50–100 бюллетеней готовили дополнительно, ставили "галочку" рядом с нужным кандидатом... Сейчас такого нет, все высчитывает компьютер. Три раза в стране были перевороты, и причина во всех случаях - выборы. Поэтому мы максимально исключили человеческий фактор и будем исключать его впоследствии", - сказал Жапаров.
Он выразил мнение, что в выборах примет участие много граждан, так как для этого созданы все условия: введено дистанционное голосование, открыты избирательные участки на рынках и в торговых центрах.
"Призываю кыргызстанцев активно участвовать. Мы сделаем все, чтобы не было скандала из-за результатов выборов. Есть, конечно, проблема: избиратели продают голоса, а кандидаты их подкупают, но про всех так сказать нельзя. Зафиксированы более десятка таких фактов. Однако большинство граждан не интересуют деньги, потому что жизнь у них хорошая и мировоззрение другое", - отметил президент.
Беспрецедентную практику голосования в России внедрил Кыргызстан - ЦИК РФ
БИШКЕК, 30 ноя - Sputnik. Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику организации голосования в России, заявил член Центризбиркома РФ Павел Андреев.
Он отметил, что в 27 регионах России открылось 40 участков для голосования на выборах депутатов Жогорку Кенеша. Кыргызстану оказали содействие в поставке специального оборудования.
"Проводится достаточно масштабная работа по обеспечению безопасности и правопорядка, на участки приходит много избирателей. Важно отметить большую подготовительную работу кыргызской стороны. Это хороший пример того, как нужно заботиться об избирательных правах граждан, проживающих за рубежом. Другие наши соседи тоже организуют голосование, но такого масштаба пока не было", - сказал Андреев.