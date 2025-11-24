ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России

14:39 30.11.2025

Чета Жапаровых проголосовала. Президент рассказал, почему эти выборы особенные



БИШКЕК, 30 ноя - Sputnik. Эти парламентские выборы в Кыргызстане особенные, потому что система автоматизирована, человеческий фактор максимально исключен, заявил президент Садыр Жапаров.



Глава государства и первая леди проголосовали на избирательном участке № 1046 (Бишкекский госуниверситет).



"Раньше печатали бюллетени до выборов, привозили на участки, 50–100 бюллетеней готовили дополнительно, ставили "галочку" рядом с нужным кандидатом... Сейчас такого нет, все высчитывает компьютер. Три раза в стране были перевороты, и причина во всех случаях - выборы. Поэтому мы максимально исключили человеческий фактор и будем исключать его впоследствии", - сказал Жапаров.



Он выразил мнение, что в выборах примет участие много граждан, так как для этого созданы все условия: введено дистанционное голосование, открыты избирательные участки на рынках и в торговых центрах.



"Призываю кыргызстанцев активно участвовать. Мы сделаем все, чтобы не было скандала из-за результатов выборов. Есть, конечно, проблема: избиратели продают голоса, а кандидаты их подкупают, но про всех так сказать нельзя. Зафиксированы более десятка таких фактов. Однако большинство граждан не интересуют деньги, потому что жизнь у них хорошая и мировоззрение другое", - отметил президент.



