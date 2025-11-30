Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ

Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине

WSJ: Уиткофф предлагал Зеленскому освобождение от пошлин вместо ракет "Томагавк"



По завершении украинского конфликта Россия и США намерены сделать основой своих отношений экономическое сотрудничество, пишет WSJ. Предприниматели двух стран уже рассматривают варианты инвестиций. Евромилитаристы ошеломлены: они остались не у дел.



Бенуа Фокон, Томас Гроув

Дрю Хиншоу (Drew Hinshaw), Ребекка Боллхаус (Rebecca Ballhaus), Джо Паркинсон (Joe Parkinson), Энни Нг (Annie Ng)



Кремль предложил Белому дому мир через бизнес. К вящему ужасу Европы, президент и его посланник этим предложением прониклись.



Дело было в октябре: трое влиятельных бизнесменов - двое американцев и один русский - склонились над ноутбуками в Майами-Бич. Они встретились, чтобы разработать план урегулирования долгого и кровавого конфликта между Россией и Украиной.



Но, по словам людей, осведомленных с ходом переговоров, их мысль зашла гораздо дальше. В частном порядке они придумывали, как вернуть "в тепло" выставленную "на мороз" российскую экономику объемом два триллиона долларов - при этом американские компании первыми сорвут куш, опередив европейских конкурентов.



В своем прибрежном поместье миллиардер-застройщик, а ныне специальный посланник Стив Уиткофф принимал Кирилла Дмитриева, главу российского фонда национального благосостояния и назначенного лично Владимиром Путиным переговорщика. Он и задал тон документу, который они пересматривали на экране. Зять президента Джаред Кушнер прибыл из "Миллиардерского бункера" - своей резиденции на острове по соседству.



"Последнее слово за Кремлем": Трамп сделал роковой для Киева ход. Надежды больше нет



Дмитриев предложил американским компаниям задействовать замороженные в Европе активы российского центрального банка стоимостью около 300 миллиардов долларов для российско-американских инвестиционных проектов и восстановления Украины под руководством США. Кроме того, американские и российские компании объединятся для разработки огромных залежей полезных ископаемых в Арктике. Дмитриев месяцами доказывал, что достижениям двух давних противников нет пределов: их космические отрасли, жестко конкурировавшие друг с другом во время холодной войны, даже смогут осуществить совместную миссию на Марс вместе с компанией SpaceX Илона Маска.



По словам представителей западных спецслужб, переговоры в Майами стали кульминацией стратегии Кремля. Она была разработана еще до инаугурации Трампа и призвана обойти традиционный аппарат национальной безопасности США и убедить администрацию рассматривать Россию не как военную угрозу, а как страну невиданных возможностей. Многомиллиардными сделками по добыче редкоземельных элементов и энергоносителей Москва намеревалась перекроить экономическую карту Европы, одновременно вбив клин между Америкой и ее привычными союзниками.



Дмитриев, бывший сотрудник Goldman Sachs, обрел отзывчивых слушателей в лице Уиткоффа - давнего партнера Трампа по гольфу - и Кушнера. Его инвестиционный фонд Affinity Partners привлек миллиардные инвестиции от арабских монархий, чью давнюю вражду с Израилем он помогал уладить.



Оба бизнесмена разделяют давний подход президента Трампа к геополитике. Если целые поколения дипломатов прежде считали постсоветские проблемы Восточной Европы этаким гордиевым узлом, который необходимо кропотливо распутывать, то президент предпочитает простые решения: бизнес важнее любых границ. В 1980-х годах он предложил лично договориться о скорейшем прекращении холодной войны и одновременно выстроить башню Трампа напротив Кремля. При этом он сулил советским дипломатам, что их коммунистический режим станет деловым партнером.



"Россия так богата ресурсами, у нее огромные пространства земли, - сказал Уиткофф в интервью The Wall Street Journal, излагая свои надежды, что Россия, Украина и Америка станут деловыми партнерами. - Если мы этого добьемся и все будут процветать, став частью общего дела, то все получат выгоду. Это послужит естественной защитой от будущих конфликтов. Потому что все будут благоденствовать".



Ранее в ноябре одна из версий плана из 28 пунктов, просочившаяся в интернет, немедленно всколыхнула волну гнева. Лидеры в Европе и на Украине ругались, что он однобок, отражает тезисы России и нарушил почти все "красные линии" Киева. Они не успокоились, даже когда представители администрации заверили их, что план отнюдь не высечен в граните. Их взволновало, что Россия, перекроив европейские границы силой, будет вознаграждена коммерческими возможностями.



На встрече западных лидеров на этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск метко уловил суть этого плана: "Мы знаем, что речь идет не о мире. Речь идет о бизнесе".



Для многих в Белом доме Трампа такое смешение бизнеса и геополитики - не исключение, а правило. Ключевые советники президента видят возможность для американских инвесторов заключить выгодные сделки в России и стать коммерческими гарантами будущего мира. В беседах с Уиткоффом и Кушнером Россия ясно дала понять, что предпочла бы иметь дела с американскими компаниями, а не их конкурентами из европейских государств, чьи лидеры "наговорили кучу гадостей" о мирных усилиях. "Это так по-трамповски с его "искусством сделки": сказать "послушайте, я все улажу" и принести огромную экономическую выгоду Америке, не так ли?" - сказал один из этих людей.



Эпохальный вопрос заключается в том, искренне ли Путин стремится к прекращению боевых действий. Или же это всего лишь уловка, призванная умаслить США и затянуть конфликт, который, как он считает, обеспечит ему место в истории и принесет медленную, но неизбежную победу.



Один из признаков того, что он настроен серьезно, - это что часть его самых доверенных друзей - попавшие под санкции миллиардеры из родного Санкт-Петербурга Геннадий Тимченко, Юрий Ковальчук и братья Борис и Аркадий Ротенберги - направили своих представителей на тайные встречи с американскими компаниями, чтобы обсудить сделки по добыче редкоземельных элементов и энергетике, сообщают осведомленные источники и европейские силовики. Помимо прочего, речь идет о восстановлении гигантского газопровода "Северный поток", взорванного украинскими подводниками и находящегося под санкциями Европейского союза.



Ранее в этом году представители Exxon Mobil встретились с коллегами из крупнейшей государственной энергетической компании России "Роснефть" и обсудили возвращение к масштабному газовому проекту на Сахалине, если Москва и Вашингтон дадут зеленый свет.



Одновременно группа бизнесменов, близких к администрации Трампа, стремится занять место экономического звена между США и Россией.



Джентри Бич, приятель Дональда Трампа-младшего по колледжу и спонсор предвыборной кампании его отца, ведет переговоры о приобретении доли в российском арктическом газовом проекте, если с него будут сняты санкции. Стивен Линч, еще один донор Трампа, в этом году заплатил 600 тысяч долларов лоббисту из круга Трампа-младшего, который помогает ему добыть лицензию Министерства финансов на покупку газопровода "Северный поток - 2" у российской государственной компании.



Нет никаких свидетельств, что Уиткофф, Белый дом или Кушнер проинформированы об этих усилиях или так или иначе их координируют. Источник, осведомленный о позиции Уиткоффа, сказал, что посланник уверен, что любое урегулирование с Россией принесет пользу всей Америке, а не только горстке инвесторов.



Уиткофф в этом году не бывал на Украине, однако на следующей неделе посетит Россию в шестой раз и снова встретится с Путиным. Сам он уверяет, что беспристрастен. "Украинцы героически сражались за свою независимость, - сказал Уиткофф, который прельщал украинских чиновников идеей разоружения солдат для дальнейшей работы в американских центрах обработки данных с искусственным интеллектом, где сулил им зарплату уровня Кремниевой долины. - Сейчас настало время закрепить достигнутое с помощью дипломатии".



"Администрация Трампа собрала сведения как от украинцев, так и от русских, чтобы сформулировать мирное соглашение, которое остановит кровопролитие и положит конец этому конфликту, - заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли. - Как заявил президент, его команда по национальной безопасности за минувшую неделю добилась большого прогресса, и соглашение будет дорабатываться после бесед с официальными лицами обеих сторон".



"Еще слишком рано". Москва дождется распада фронта и как результат - согласия Запада на слом проекта "Украина"



Представитель администрации сообщил, что Кушнер и Уиткофф также встретились с советником Украины по национальной безопасности Рустемом Умеровым в Майами и переговорили с лидером страны Владимиром Зеленским. Чиновник отметил, что Трамп "сделал много новых и важных шагов насчет экономических стимулов", однако он и его команда также сосредоточены на "геополитических и военных реалиях".



Уиткофф вел переговоры с Дмитриевым в течение девяти месяцев, и некоторые ведомства в администрации Трампа имели лишь приблизительное представление о его отношениях с Москвой.



В преддверии августовского саммита на Аляске между Трампом и Путиным Уиткофф и Дмитриев обсудили обмен заключенными - крупнейший за всю историю. Традиционно обменом заключенными с Россией занимается ЦРУ, однако оно не было полностью проинформировано о готовящемся обмене. Не было проинформировано и управление Госдепартамента по делам противоправно заключенных американцев. ЦРУ не ответило на запросы о комментариях. Госдепартамент перенаправил все вопросы в Белый дом.



Высокопоставленные чиновники из управления Министерства финансов, курирующего санкции, порой узнавали подробности встреч Уиткоффа с Москвой от своих британских коллег.



Через несколько дней после саммита на Аляске европейская разведка разослала самым высокопоставленным чиновникам национальной безопасности доклад в конверте из плотной бумаги. Его содержимое их ошеломило: внутри были подробности коммерческих и экономических планов администрации Трампа с Россией, включая совместную добычу редкоземельных металлов в Арктике.



Уиткофф тесно сотрудничал с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Однако специального посланника Трампа по Украине генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога практически отстранили от серьезных переговоров, и на прошлой неделе он заявил, что покидает правительство.



Чтобы понять предысторию переговоров администрации с Россией, редакция The Wall Street Journal поговорила с десятками официальных лиц, дипломатов, бывших и действующих сотрудников разведки из США, России и Европы, а также с близкими к администрации американскими лоббистами и инвесторами.



Перед нами предстала поразительная история о деловых лидерах, которые работают вне рамок традиционной дипломатии, чтобы скрепить мирное соглашение деловыми сделками.



Гость из Москвы



Всего через несколько недель после назначения представителем Трампа на переговорах с Украиной и Россией Уиткофф обратился в Министерство финансов с просьбой разрешить некоему российскому бизнесмену из черного списка посетить Вашингтон.



Кирилл Дмитриев, инвестиционный банкир с учеными степенями Гарварда и Стэнфорда, говорил на привычном Уиткоффу языке - на языке бизнеса. В феврале он пригласил Уиткоффа в Москву и сопроводил его на трехчасовую встречу с Путиным, где обсуждалась спецоперация на Украине. Однако в США Дмитриев был объявлен персоной нон грата, и еще в 2022 году Министерство финансов запретило ему въезд за руководство Суверенным фондом благосостояния, который назвало "путинской кормушкой".



Трамп сказал Уиткоффу, что хочет завершения конфликта, и администрация готова пойти на риск, пригласив путинского эмиссара в Вашингтон. У министра финансов Скотта Бессента были некоторые вопросы по поводу столь оригинальной просьбы, но в итоге он согласился.



Дмитриев прибыл в Белый дом 2 апреля и представил список многомиллиардных бизнес-проектов, которые правительства двух стран могли бы реализовать совместно. В какой-то момент госсекретарь Марко Рубио сообщил Дмитриеву, что Путину необходимо продемонстрировать, что он всерьез настроен на мир.



Но Дмитриев чувствовал, что его деловой подход приносит плоды. "Мы можем перевести доверие инвесторов в политическую плоскость", - заявил он в неопубликованном интервью в том же месяце.



В апреле Дмитриев пригласил Уиткоффа в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге на еще одну трехчасовую встречу с Путиным. Уиткофф сделал некоторые записи с помощью кремлевского переводчика, а затем проинформировал Белый дом из посольства США. В том же месяце европейские советники по национальной безопасности планировали встретиться с Уиткоффом в Лондоне, чтобы привлечь его к мирному процессу. Но он был занят другими делами - переговорами о прекращении огня в Газе - и приехать не смог. После этого один европейский чиновник попросил Уиткоффа начать переговоры с союзниками по защищенной стационарной линии связи, которую главы европейских государств используют для деликатных дипломатических бесед. Уиткофф возразил, мотивируя это тем, что слишком часто бывает в разъездах, чтобы пользоваться столь громоздкой системой.



С Дмитриевым же Уиткофф регулярно общался по телефону, обсуждая все более смелые предложения. Как рассказал сам Дмитриев, США и Россия обсуждали крупные соглашения по разведке нефти и газа и развитию транспортных коридоров в Арктике. "Мы считаем, что США и Россия могут сотрудничать в Арктике практически по всем вопросам, - сказал он. - Если решение на Украине будет найдено, экономическое сотрудничество с США может стать основой для наших отношений в будущем".



Вперед на позиции



Предвкушая, что Уиткофф и Дмитриев договорятся, руководители американского и российского бизнеса начали настраивать свои компании на прибыли от мирного процесса.



В ходе тайных переговоров старший вице-президент Exxon Mobil Нил Чепмен встретился с главой "Роснефти" и бывшим личным секретарем Путина Игорем Сечиным в столице Катара Дохе и обсудил возвращение Exxon к масштабному проекту на Сахалине, инвестиции в который застопорились с началом спецоперации на Украине в 2022 году.



Exxon, инвестор-миллиардер Тодд Боули и другие задумались о покупке активов "Лукойла", второго по величине производителя нефти в России. В октябре США ввели санкции против "Лукойла", чтобы усилить нажим на Москву, после чего компания выставила свои зарубежные активы на продажу. Компания Elliott Investment Management, со своей стороны, задумывалась о покупке доли в трубопроводе, по которому российский природный газ поступает в Европу.



По словам представителя европейской службы безопасности и осведомленного источника, в последнее время близкие Кремлю бизнесмены Тимченко, Ковальчук и Ротенберги предлагали американским коллегам газовые концессии в Охотском море, а также, возможно, еще в четырех точках. По их словам, Россия также обмолвилась о добыче редкоземельных металлов близ крупных никелевых рудников в Норильске и в шести других местах Сибири, которые пока не эксплуатируются.



Бич, друг Трампа-младшего по колледжу, вел переговоры о приобретении доли в 9,9% в проекте Arctic LNG с "Новатэком", вторым по величине производителем природного газа в России, который частично принадлежит Тимченко, - если США и Великобритания снимут с него санкции. Это явствует из проектов контрактов, попавших в распоряжение The Wall Street Journal.



Бич заявил, что партнерство с "Новатэком" "принесет огромную пользу любой компании, стремящейся к укреплению энергетического лидерства США", и что его компания America First Global "активно ищет инвестиционные возможности, которые упрочат интересы Америки во всем мире". Он сказал, что "никогда не работал со Стивом Уиткоффом", однако "чрезвычайно благодарен" ему за усилия, которые он и другие предпринимают для урегулирования на Украине. Трамп-младший сообщил, что никаких дел с Бичем не ведет.



Тем временем инвестор из Майами Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в торгах по поврежденному трубопроводу "Северный поток - 2", если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарского процесса банкротства. В 2022 году Линч получил от Министерства финансов разрешение на приобретение швейцарской дочерней компании российского "Сбербанка" и добивался аналогичного по трубопроводу еще при администрации Байдена. Однако в апреле он активизировал свои лоббистские усилия, наняв друга Трампа-младшего Чеза Макдауэлла. Он заплатит фирме Макдауэлла 600 тысяч долларов в течение следующих шести месяцев. Представители Линча обратились к Уиткоффу с просьбой о встрече.



В конце июля глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов посетил Космический центр НАСА имени Линдона Джонсона в Хьюстоне - это первый подобный визит с 2018 года, - а также производственные мощности Boeing и SpaceX по производству космических аппаратов.



Путь в Майами



Итак, шахматная комбинация начала складываться. Но все будет зависеть от того, добьется ли Уиткофф прогресса в конфликте, который его босс во время предвыборной кампании обещал уладить за один день.



6 августа Уиткофф прилетел в Москву по приглашению Путина на встречу, которая была подготовлена за считанные дни. Дмитриев провел его по парку Зарядье с видом на Москва-реку, а затем сопроводил в Кремль на еще одну трехчасовую беседу с российским лидером. Путин обмолвился о желании встретиться с Трампом лично. Он вручил Уиткоффу орден Ленина, чтобы он передал его заместителю директора ЦРУ, чей сын погиб, сражаясь за Россию на Украине.



На следующий день Уиткофф провел видеоконференцию с официальными лицами и главами государств ведущих европейских союзников и в общих чертах изложил им предложение Путина - как он его понял. Если Украина отдаст оставшиеся 20% ДНР, которые России пока не удалось завоевать силой оружия, Москва откажется от своих притязаний на Запорожскую и Херсонскую области. Европейские чиновники оторопели. Что имел в виду Путин - что он выведет войска, как намекал Уиткофф? Или, что гораздо вероятнее, что он всего лишь откажется от покорения тысяч квадратных километров этих двух областей, которые после многих лет кровопролитных боев остаются в руках Киева? Как бы то ни было, Украина отнеслась к обещанию Путина скептически.



9 августа Уиткофф вернулся на испанский остров Ибица. Европейские лидеры продолжали добиваться от него, Белого дома и Госдепартамента ясности насчет путинского предложения.



Уиткофф же хотел ковать железо, пока горячо, и провести саммит без промедления. Дмитриев высказался оптимистически и посчитал, что Уиткофф учел соображения России: "Мы считаем, что Стив Уиткофф и команда Трампа проделали большую работу, чтобы понять позицию России по прекращению конфликта", - сказал он редакции The Wall Street Journal за несколько дней до этого.



Однако саммит 15 августа провалился, не успев начаться. Уиткофф, Рубио и Трамп прибыли бортом номер один на встречу с Путиным, его давним советником Юрием Ушаковым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Однако Путин сходу пустился в лекцию о единстве русского и украинского народов и их тысячелетней истории. Стороны отменили обед и дневное заседание, на которых предполагалось обсудить другие вопросы, включая обмен заключенными. Уиткофф оценил положение дел уклончиво, но выразил надежду, что переговоры вскоре ускорятся. "Все усердно трудились, и результат оказался позитивным", - заключил он.



В октябре Зеленский прилетел в Вашингтон, надеясь получить дальнобойные крылатые ракеты "Томагавк" американского производства. Его военные вознамерились вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы и тем подтолкнуть Москву к переговорам и уступкам.



Однако за день до прибытия Зеленского Трамп переговорил с Путиным и решил не передавать "Томагавки". Вместо этого Уиткофф призвал украинских чиновников сменить тактику. В конце концов, что даст горстка ракет? Вместо этого он призвал Украину просить Трампа об отмене пошлин на срок до десяти лет. По его словам, это придало бы украинской экономике невероятное ускорение.



"Я заключаю сделки. Для этого я и здесь, - сказал он The Wall Street Journal в заключение. - Мы по-прежнему стучимся в двери и излагаем свои идеи". Источник - ИноСМИ

