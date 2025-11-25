 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 01.12.2025
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 30.11.2025
18:21  Кыргызстан. Выборы 2025. Предварительные данные по всем округам
16:09  Не воевать, а зарабатывать: реальный мирный план Трампа по Украине, - WSJ
14:39  ЦИК РФ: Кыргызстан внедрил беспрецедентную практику голосования в России
14:28  ФСК: Экономическое развитие Северного Кавказа – фактор и условие разворота России на Восток и на Юг
14:10  Где при Петре I изучали восточные языки? - П.В.Густерин
14:01  Чтобы спасти ЕС и НАТО, Россия должна дать Украине победить, - Кирилл Стрельников
13:42  Президент Токаев на диалог-платформе сельских акимов рассказал о грядущей парламентской реформе в РК
00:01  В Тегеране открылась станция метро "Святая Дева Мария" (фото)
Суббота, 29.11.2025
22:14  Инстинкт хищника – основа западного прогресса, - Игорь Караулов
21:02  В ФРГ перестали скрывать подготовку к войне с Россией, - Алексей Белов
18:41  Киев ударом по КТК поблагодарил Астану за нейтралитет в украинском конфликте
15:04  На берегу "Таджикского моря" появится современный курорт
14:50  В Ташкенте презентовали издание о культурных и исторических связях РФ и Центральной Азии
06:13  Ситуация на границе России и Казахстана – что происходит и почему это важно? - Азиз Абдраимов
05:25  Узбекистан должен стать страной с нулевой бюрократией к 2030 году
04:01  Афганистан открывается для туризма. Как путешествовать по одной из самых загадочных стран на планете
02:45  Геостратег: Мифы о значимости природных ресурсов, - Андрей Школьников
00:05  ВС РФ ворвались в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за 28 ноября
Пятница, 28.11.2025
18:39  В Узбекистане программа "1 млн. программистов" превратилась в проект "5 млн. лидеров ИИ"
18:17  Нацбанк Казахстана планируют до $300 млн. золото-валютного резерва обменять на криптоактивы
17:32  Мединский назвал заявления Каллас об истории России "калласальными открытиями"
15:24  Конфиденциальность граждан планеты стремится к нулю, - Валентин Катасонов
12:21  РБК: В Туркмении легализовали майнинг и работу криптобирж
02:01  "Бриллиантовая бабочка". В числе лауреатов: Талант Акынбеков, Мейлис Худайберенов, Анвар Картаев из ЦА
01:09  Европарламент принял резолюцию о новых регионах России. Поддержка Украины снизилась до 56%
00:05  ВС РФ прорвали оборону ВСУ у Боровой – итоговая сводка Readovka за 27 ноября
Четверг, 27.11.2025
22:25  Бишкек до Киева доведет. Третий день Андрея Колесникова в Киргизии
16:20  Спецоперация года: Илон Маск в соцсети X раскрыл тысячи британо-украинских агентов
15:51  Казахстан. Строительство АЭС в поселке Улкен: журналисты разгоняют тему компенсации за мирный атом
12:40  В школах КНДР русский язык стал обязательным
12:07  В ОДКБ принята декларация по безопасности и назначен новый генсекретарь Таалатбек Масадыков.
11:25  Грузия назвала ЦА приоритетом во внешней политике, ЕС послан на все четыре стороны
10:18  НГ: Россия и Киргизия изменили уровень отношений
06:14  Тексты заявлений Жапарова и Путина для прессы по итогам переговоров в Бишкеке
02:04  Казахстанский суперкомпьютер стал доступен частникам
00:05  ВС РФ готовятся к штурму Орехова – итоговая сводка Readovka за 26 ноября
Среда, 26.11.2025
23:01  В Киргизии новый директор Госагентства по управлению госимуществом
22:30  Кто подставил Уиткоффа и что взял на себя Лукашенко. Репортажи Андрея Колесникова из Бишкека
21:17  Информационная политика Петра I (часть 1-я), - Павел Густерин
16:02  FT: Китай делает торговлю невозможной
15:01  Известия: Какую роль Киргизия играет в Центральной Азии. Разбор
13:20  Японию бросают в топку глобального противостояния с Китаем? - Олег Сергеев
10:27  Как санкции ЕС влияют на банковскую систему Таджикистана
09:26  В России утверждена новая Стратегии государственной национальной политики
08:24  Президент Узбекистана предложил на должность хокима Самарканда Адиза Бобоева и определил задачи на перспективу
07:41  Комузами навеяло. Как Владимира Путина встретили в Бишкеке, - Андрей Колесников
06:29  Завершился госвизит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан
00:05  ВСУ провалили деблокирование гарнизона Мирнограда - итоговая сводка Readovka за 25 ноября
Вторник, 25.11.2025
21:57  СВР России: Как Лондон зарабатывает на войне на Украине
20:04  Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
12:33  Москва и Пекин обсуждают наращивание поставок российской нефти, пока Запад пытается отстрелить себе ногу
11:28  Полагаясь на США, Европа и Япония смело дразнили соседей... Что изменилось
10:28  Грамота.ру: Как распознать ИИ-текст: признаки и методы детекции
06:28  Центральная Азия – Россия: кто и зачем реанимирует проект разворота сибирских рек? - Дмитрий Нефедов
05:24  Podrobno.uz: Судебная система Узбекистана получает перезагрузку. Что изменится
04:13  "Газовое кольцо" способно обеспечить энергетическую безопасность ЦА, - Аскар Исмаилов
03:57  Власти Киргизии дали гарантии от повторения госпереворотов, - Анна Кряжева
00:48  НГ: России и республикам Центральной Азии угрожают "бродячие джихадисты"
Архив
Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 01.12.2025

ВС РФ окружают ВСУ в Северске и врываются в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

На Краснолиманском направлении русская армия приступила к окружению Северской группировки ВСУ, а на его Боровском участке ВС РФ поставили украинскую 77-ю бригаду на грань изоляции у водохранилища. Тем временем на Покровском участке подразделения 51-й армии отразили мощные контратаки противника и сорвали планы по деблокаде Мирнограда, поставив перед защитниками "фортеци" сложный выбор.



Краснолиманское направление

Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ рывком овладели поселком Пазино, открыв путь для окружения всей Северской группировки противника. Замысел прост: наступая от Соледара через Пазино на западную часть Резниковки, русские войска планируют соединиться с подразделениями, недавно занявшими Платоновку. Успех этого маневра означает блокирование как гарнизона Северска, так и украинских частей западнее.

Если у самого города оборону держат подразделения 10-й ОГШБр ВСУ, относительно боеспособной части, то южнее у противника просто нет нужного количества сил. Резервы для предотвращения очередного окружения взять неоткуда, а ускорить отход из Северска невозможно – 3-я армия плотно сковала противника боем.

Ситуацию для ВСУ усугубляет то, что между Пазино и Резниковкой практически нет удобных для обороны объектов. Противнику придется полагаться на лесные массивы и сухие балки, однако ключевая проблема даже не в отсутствии укреплений, а в катастрофической нехватке живой силы для насыщения этого района.

Покровское направление

51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ отразила многочисленные атаки ВСУ в районе Родинского и севернее, у Доброполья. Противник понес серьезные потери, утратил наступательный потенциал и вынужденно откатился на исходные позиции. Теперь для окруженцев в Мирнограде выбор очевиден: либо бессмысленная гибель в котле, либо сдача в плен.

Киев прекратил спасательную операцию окруженцев Мирнограда под информационный ажиотаж вокруг различных мирных планов. Высвобожденные силы украинскому командованию срочно нужны на других участках.

Откат украинской ударной группировки позволил частям 51-й армии восстановить прежние позиции. Сейчас наши войска зачищают от пехоты противника частный сектор на севере Родинского. Кроме того, они вернули контроль над поселком Сухецкое и округой. Подразделения 2-й и 51-й армий улучшили позиции севернее Покровска, окончательно перекрыв потенциальные маршруты прорыва из Мирнограда.

Запорожское направление

Части 58-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ после успешного штурма Малой Токмачки развили наступление на соседнюю Новоданиловку. Русским войскам удалось зацепиться за южную часть села и навязать противнику ближний бой. Контроль над обоими населенными пунктами открывает путь на Орехов, минуя хорошо развитую сеть полевых укреплений.

Длительное позиционное противостояние в этом секторе привело к созданию противником сложной системы обороны, однако превосходство в средствах поражения ставит украинскую оборону в невыгодное положение. Прорыв в Орехов фактически обесценит всю фортификационную систему к западу и юго-западу от города. Впрочем, активизация действий против населенного пункта может преследовать и другую цель.

Ряд отечественных источников сообщает о признаках появления подкреплений ВСУ севернее Орехова. Эти силы могут предназначаться для поддержки украинского гарнизона Гуляйполя, где у противника назревает глубокий оперативный кризис. Чтобы спутать карты ВСУ, ореховский участок пришел в движение, вынуждая Киев делать выбор: отказаться от поддержки гарнизона Гуляйполя либо выделить часть сил на помощь группировке в Орехове. Иными словами, формирующийся кулак ВСУ растаскивается на слабые пальцы.

Боровской участок

Силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ внезапной атакой создали критическую ситуацию для противника на Боровском участке Краснолиманского направления. Русские штурмовики прорвали передний край обороны 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ со стороны Лозовой, вышли к окраинам Богуславки и обошли село с юга.

Украинская часть оказалась на грани изоляции в самой Богуславке, соседней Новой Кругляковке и окрестных полевых укреплениях. 77-я бригада пока сохраняет контакт с соседними частями через лесной массив Пришиб, примыкающий к Оскольскому водохранилищу, однако ситуация крайне тяжелая. Отрезанная от основных подразделений часть не сможет держать Боровую, что означает частичное оголение фронта.

Противник, очевидно, будет вынужден перебросить силы с соседних участков. Например, подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады, которые прикрывают сейчас подступы к селу Рубцы и железнодорожной станции Овощной – последнему сухопутному коридору, обеспечивающему боровскую группировку ВСУ. Вынужденная переброска подразделений 3-й бригады может привести к тяжелейшим последствиям для противника, но других сил для аварийного реагирования у ВСУ под рукой нет.

Южнодонбасское направление

Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ворвались в город Гуляйполе. Штурм идет одновременно с севера и востока, что лишает гарнизон ВСУ возможности сосредоточить оборонительные усилия по берегу реки Гайчур, разделяющей город. Стремительное ухудшение ситуации вынудило командование ВСУ аврально перебросить в город подкрепления – подтверждено прибытие 225-го отдельного штурмового полка. Однако степень запущенности ситуации ставит полк в положение, при котором приходится тушить большой пожар одним ведром.

Чтобы что-то предпринять, противнику следовало присылать резерв как минимум на неделю раньше и в значительно большем составе. Севернее Гуляйполя русские войска готовятся к прорыву генеральной линии обороны ВСУ, обустроенной по реке Гайчур. Передовые силы ВС РФ вышли широким фронтом практически по всей протяженности реки между поселком Покровское и Гуляйполем.

В любой момент может начаться атака с целью прорыва этой оборонительной линии, которая крайне важна для ВСУ. Именно устойчивость обороны по Гайчуру могла бы уберечь фланг и тыл украинской группировки "Таврия" от критических последствий.

Вчера, 29 ноября, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – отставке Ермака.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764536700


