Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 01.12.2025

Михаил Пшеничников



СВО



На Краснолиманском направлении русская армия приступила к окружению Северской группировки ВСУ, а на его Боровском участке ВС РФ поставили украинскую 77-ю бригаду на грань изоляции у водохранилища. Тем временем на Покровском участке подразделения 51-й армии отразили мощные контратаки противника и сорвали планы по деблокаде Мирнограда, поставив перед защитниками "фортеци" сложный выбор.



