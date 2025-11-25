|Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 01.12.2025
ВС РФ окружают ВСУ в Северске и врываются в Гуляйполе – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Михаил Пшеничников
СВО
На Краснолиманском направлении русская армия приступила к окружению Северской группировки ВСУ, а на его Боровском участке ВС РФ поставили украинскую 77-ю бригаду на грань изоляции у водохранилища. Тем временем на Покровском участке подразделения 51-й армии отразили мощные контратаки противника и сорвали планы по деблокаде Мирнограда, поставив перед защитниками "фортеци" сложный выбор.
Краснолиманское направление
Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ рывком овладели поселком Пазино, открыв путь для окружения всей Северской группировки противника. Замысел прост: наступая от Соледара через Пазино на западную часть Резниковки, русские войска планируют соединиться с подразделениями, недавно занявшими Платоновку. Успех этого маневра означает блокирование как гарнизона Северска, так и украинских частей западнее.
Если у самого города оборону держат подразделения 10-й ОГШБр ВСУ, относительно боеспособной части, то южнее у противника просто нет нужного количества сил. Резервы для предотвращения очередного окружения взять неоткуда, а ускорить отход из Северска невозможно – 3-я армия плотно сковала противника боем.
Ситуацию для ВСУ усугубляет то, что между Пазино и Резниковкой практически нет удобных для обороны объектов. Противнику придется полагаться на лесные массивы и сухие балки, однако ключевая проблема даже не в отсутствии укреплений, а в катастрофической нехватке живой силы для насыщения этого района.
Покровское направление
51-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ отразила многочисленные атаки ВСУ в районе Родинского и севернее, у Доброполья. Противник понес серьезные потери, утратил наступательный потенциал и вынужденно откатился на исходные позиции. Теперь для окруженцев в Мирнограде выбор очевиден: либо бессмысленная гибель в котле, либо сдача в плен.
Киев прекратил спасательную операцию окруженцев Мирнограда под информационный ажиотаж вокруг различных мирных планов. Высвобожденные силы украинскому командованию срочно нужны на других участках.
Откат украинской ударной группировки позволил частям 51-й армии восстановить прежние позиции. Сейчас наши войска зачищают от пехоты противника частный сектор на севере Родинского. Кроме того, они вернули контроль над поселком Сухецкое и округой. Подразделения 2-й и 51-й армий улучшили позиции севернее Покровска, окончательно перекрыв потенциальные маршруты прорыва из Мирнограда.
Запорожское направление
Части 58-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ после успешного штурма Малой Токмачки развили наступление на соседнюю Новоданиловку. Русским войскам удалось зацепиться за южную часть села и навязать противнику ближний бой. Контроль над обоими населенными пунктами открывает путь на Орехов, минуя хорошо развитую сеть полевых укреплений.
Длительное позиционное противостояние в этом секторе привело к созданию противником сложной системы обороны, однако превосходство в средствах поражения ставит украинскую оборону в невыгодное положение. Прорыв в Орехов фактически обесценит всю фортификационную систему к западу и юго-западу от города. Впрочем, активизация действий против населенного пункта может преследовать и другую цель.
Ряд отечественных источников сообщает о признаках появления подкреплений ВСУ севернее Орехова. Эти силы могут предназначаться для поддержки украинского гарнизона Гуляйполя, где у противника назревает глубокий оперативный кризис. Чтобы спутать карты ВСУ, ореховский участок пришел в движение, вынуждая Киев делать выбор: отказаться от поддержки гарнизона Гуляйполя либо выделить часть сил на помощь группировке в Орехове. Иными словами, формирующийся кулак ВСУ растаскивается на слабые пальцы.
Боровской участок
Силы 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ внезапной атакой создали критическую ситуацию для противника на Боровском участке Краснолиманского направления. Русские штурмовики прорвали передний край обороны 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ со стороны Лозовой, вышли к окраинам Богуславки и обошли село с юга.
Украинская часть оказалась на грани изоляции в самой Богуславке, соседней Новой Кругляковке и окрестных полевых укреплениях. 77-я бригада пока сохраняет контакт с соседними частями через лесной массив Пришиб, примыкающий к Оскольскому водохранилищу, однако ситуация крайне тяжелая. Отрезанная от основных подразделений часть не сможет держать Боровую, что означает частичное оголение фронта.
Противник, очевидно, будет вынужден перебросить силы с соседних участков. Например, подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады, которые прикрывают сейчас подступы к селу Рубцы и железнодорожной станции Овощной – последнему сухопутному коридору, обеспечивающему боровскую группировку ВСУ. Вынужденная переброска подразделений 3-й бригады может привести к тяжелейшим последствиям для противника, но других сил для аварийного реагирования у ВСУ под рукой нет.
Южнодонбасское направление
Части 5-й гвардейской общевойсковой армии ворвались в город Гуляйполе. Штурм идет одновременно с севера и востока, что лишает гарнизон ВСУ возможности сосредоточить оборонительные усилия по берегу реки Гайчур, разделяющей город. Стремительное ухудшение ситуации вынудило командование ВСУ аврально перебросить в город подкрепления – подтверждено прибытие 225-го отдельного штурмового полка. Однако степень запущенности ситуации ставит полк в положение, при котором приходится тушить большой пожар одним ведром.
Чтобы что-то предпринять, противнику следовало присылать резерв как минимум на неделю раньше и в значительно большем составе. Севернее Гуляйполя русские войска готовятся к прорыву генеральной линии обороны ВСУ, обустроенной по реке Гайчур. Передовые силы ВС РФ вышли широким фронтом практически по всей протяженности реки между поселком Покровское и Гуляйполем.
В любой момент может начаться атака с целью прорыва этой оборонительной линии, которая крайне важна для ВСУ. Именно устойчивость обороны по Гайчуру могла бы уберечь фланг и тыл украинской группировки "Таврия" от критических последствий.
Вчера, 29 ноября, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – отставке Ермака.