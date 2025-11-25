Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии

01:00 01.12.2025

В июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике.



ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Узбекистан изучает опыт Венгрии в области регулирования ядерной безопасности, сообщает ИА "Дуне".



При поддержке Посольства Узбекистана в Венгрии эту страну посетила делегация Комитета по промышленности, радиационной и ядерной безопасности при Кабмине РУз во главе с зампредседателя Комитета Сардорбеком Якубековым.



"В рамках визита изучались национальная программа Венгрии по атомной энергетике, вопросы эффективного регулирования, научной поддержки регуляторных органов, контроль за строительством атомных электростанций, обеспечение радиационной и ядерной безопасности, лицензирование и разработка нормативной документации", - говорится в сообщении.



Узбекская сторона ознакомилась с работой венгерского регулятора атомной энергетики, а также с опытом контроля и мониторинга действующих и строящихся атомных электростанций.



"Посещение АЭС в городе Пакше позволило ознакомиться с эксплуатацией действующих реакторов и ходом строительства нового блока Пакш-II", - говорится в сообщении.



Напомним, что в июле этого года стороны подписали протокол в рамках проекта строительства АЭС в республике.



Документ предусматривает:

- применение систем сухого охлаждения с механической тягой;

- подготовку технико-коммерческих предложений по поставке оборудования;

- начало работ по созданию СП на территории Узбекистана для организации крупноузловой сборки систем сухого охлаждения;

- разработку венгерской стороной образовательных программ и стажировок.