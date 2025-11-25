|Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:19 01.12.2025
Таджикский сенатор прокомментировал ход выборов в Кыргызстане
В Кыргызстане проходят досрочные выборы парламента республики
ДУШАНБЕ, 30 ноя - Sputnik. Атмосфера на избирательных участках способствует проведению действительно демократичных выборов.
Об этом сенатор Таджикистана - координатор группы международных наблюдателей от МПА СНГ Махмадали Ватанзода, передает Sputnik Кыргызстан.
"Мы видим, что люди приходят, голосуют. Условия на избирательных участках, позволяют гражданам свободно прийти и поддержать кандидата, которого они определили для себя", - сказал Ватанзода.
По его словам, обстановка на участках соответствует демократическим требованиям, а все желающие могут добровольно отдать свой голос за кандидата.
Президент республики Садыр Жапаров назначил досрочные выборы парламента республики на 30 ноября 2025 года.
В парламентских выборах в Кыргызстане в качестве международных наблюдателей от Таджикистана принимают участие председатель ЦИК Бахтиер Худоерзода, руководитель аппарата ЦИК Навруз Самадзода, а также члены Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Таджикистана Магфират Хидирова и Муниса Азизова.