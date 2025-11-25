Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра

10:18 01.12.2025

Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра РК



"Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации", – говорится в сообщении.



Аида Балаева занимает пост министра с сентября 2023 года. В феврале 2024 года была снова переназначена на пост.



