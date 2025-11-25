|Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
10:18 01.12.2025
Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра РК
"Указом главы государства Балаева Аида Галымовна назначена заместителем премьер-министра – министром культуры и информации", – говорится в сообщении.
Аида Балаева занимает пост министра с сентября 2023 года. В феврале 2024 года была снова переназначена на пост.
О назначении Балаевой А.Г.
1 декабря 2025 года
Назначить Балаеву Аиду Галымовну Заместителем Премьер-Министра – Министром культуры и информации Республики Казахстан.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 1 декабря 2025 года
№ 1105