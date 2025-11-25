Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов

10:55 01.12.2025

Центральный банк Туркменистана с 1 декабря ввел в обращение новую полимерную банкноту достоинством 200 манатов, а также модифицированные купюры номиналом 1, 5 и 10 манатов. Об этом сообщила информационная программа "Ватан" со ссылкой на пресс-релиз главного банка страны.



Нововведение приурочено к 30-й годовщине со дня обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета. Согласно пресс-релизу Центробанка, основными преимуществами новых купюр являются низкая вероятность подделки, а также высокая устойчивость к внешним воздействиям – загрязнению, износу и порче. Усилены элементы защиты банкнот и усовершенствованы визуальные признаки подлинности.



